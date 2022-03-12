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    DDR3 stokları azalıyor, fiyatlar artıyor

    Halen pek çok kategoride DDR3 bellek ürünleri kendisine yer buluyor. Üretim azalınca haliyle perakende kanallarında DDR3 bellek fiyatları artış göstermeye başladı.
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    DDR3
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    Günümüzde DDR4 hatta DDR5 bellek teknolojileri konuşulurken halen daha daha önceki nesillerde kalmış sistemler mevcut. Global pazarın yüzde 8-10 arasında DDR3 bellek kullandığı tahmin edilirken stoklar da azalıyor.

    DDR3 stokları azalıyor

    Bilgisayar sistemlerinin önemli oranda DDR4 teknolojisine geçmiş olması ve DDR5 teknolojilerinin de yavaş yavaş yayılıyor olması, üreticilerin de buraya ağırlık vermesine neden oluyor. Haliyle DDR3 bantları da azalıyor.

    Bununla birlikte halen önemli bir oranda DDR3 bellek kullanan sistemler var. Son kullanıcı olsun kurumsal olsun bu sistemler daha yeni bir sisteme geçmek yerine maliyeti düşünerek DDR3 belleğin kapasitesini arttırmayı tercih ediyor. Diğer taraftan TV Box veya akıllı TV gibi pek çok kategoride DDR3 bellek revaçta. Halen talep olmasına rağmen üretimin azalmaya başlası haliyle fiyatları arttırdı. Pek çok perakendecide DDR3 bellek fiyatlarının yüzde 5 oranında arttığı belirtiliyor.

    Kaynaklar talep nedeniyle DDR3 üretiminin sonlanmayacağını düşünüyor. Samsung, SK Hynix gibi markaların üretimi sonlandırma planlarını biraz daha ötelediği ifade ediliyor. En azından 2026 yılına kadar DDR3 üretimi devam edecek ancak kapasite tarafında bir artış olmayacak.

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