SteamOS yakında Asus ROG Ally ve diğer el konsollarına geliyor

SteamOS müjdesi
Steam Deck için SteamOS 3.6.9 Bega: Megafixer güncellemesinde fark edilen detaylar Valve mühendisleri tarafından da doğrulandı. Buna göre SteamOS işletim sistemi Asus ROG Ally konsoluna da sunulacak.
Mühendisler Asus ROG Ally haricinde platformun diğer el konsollarına da geleceğini belirtiyor ancak bu biraz zaman alacak. Bununla birlikte SteamOS kutudan yüklü olarak çıkmayacak. Asus ROG Ally kullanıcılarının harici olarak yüklemeleri gerekecek.
Valve cephesinden diğer bir gelişme ise Steam Deck için Windows işletim sisteminin ikinci seçenek olarak eklenmesi. Ekip OLED sürümü için sürücü hazırlıklarına devam ediyor ancak net bir tarih verilmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.