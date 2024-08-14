SteamOS yakında Asus ROG Ally ve diğer el konsollarına geliyor

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Tam Boyutta Gör Steam Deck konsolunu piyasaya sürerek taşınabilir masa üstü konsollara yeni bir yön veren Valve, şimdi bu trendden en iyi şekilde faydalanmanın planlarını yapıyor. Firmanın SteamOS platformu yakında diğer konsollara da gelecek.

SteamOS müjdesi

Steam Deck için SteamOS 3.6.9 Bega: Megafixer güncellemesinde fark edilen detaylar Valve mühendisleri tarafından da doğrulandı. Buna göre SteamOS işletim sistemi Asus ROG Ally konsoluna da sunulacak.

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Mühendisler Asus ROG Ally haricinde platformun diğer el konsollarına da geleceğini belirtiyor ancak bu biraz zaman alacak. Bununla birlikte SteamOS kutudan yüklü olarak çıkmayacak. Asus ROG Ally kullanıcılarının harici olarak yüklemeleri gerekecek.

Valve cephesinden diğer bir gelişme ise Steam Deck için Windows işletim sisteminin ikinci seçenek olarak eklenmesi. Ekip OLED sürümü için sürücü hazırlıklarına devam ediyor ancak net bir tarih verilmiyor.

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Asus ROG Ally konsolunda SteamOS dönemi başlıyor