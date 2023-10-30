ASUS ROG Ally yeni yetenekler kazandı: 900p, HYPR-RX ve daha fazlası

ASUS ROG Ally yeni yetenekler kazandı
Aktarıldığı kadarıyla Asus ROG Ally için paylaşılan yeni güncelleme, AMD HYPR-RX desteğini beraberinde getiriyor. Kaçıranlar için bu özellik, Radeon Boost, Radeon Anti-Lag+ ve Radeon Super Çözünürlük olmak üzere üç özelliği tek çatı altında topluyor. Böylece oyuncular, desteklenen oyunlar aracılığıyla daha yüksek performans elde edebilecek.
Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda AMD, Nvidia Frame Generation teknolojisinin rakibi AFMF ((AMD Fluid Motion frames) teknolojisini kullanıma sundu. Bu teknoloji RX6000 ve 7000 serisine özel olsa da, çok yakında RDNA 3 APU'lar özelinde de erişime açılması bekleniyor. Ancak şu an için kullanıcıların AMD HYPR-RX desteği ile yetinmeleri gerekecek. Güncellemenin tam sürüm notlarına buradan ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.