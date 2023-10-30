ASUS ROG Ally yeni yetenekler kazandı: 900p, HYPR-RX ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Nintendo Switch ve Steam Deck'in ardından el konsolu pazarında önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Öyle ki Lenovo ve Asus gibi üreticiler de bu rekabete dahil olmaya başladı. Bu bağlamda geçtiğimiz Nisan ayında tanıtılan ROG Ally, sahip olduğu özellikler ile ses getirmeyi başarmıştı. Şimdi de el konsolu, hata düzeltmelerine ek olarak yepyeni özelliklere kavuşuyor.

ASUS ROG Ally yeni yetenekler kazandı

Aktarıldığı kadarıyla Asus ROG Ally için paylaşılan yeni güncelleme, AMD HYPR-RX desteğini beraberinde getiriyor. Kaçıranlar için bu özellik, Radeon Boost, Radeon Anti-Lag+ ve Radeon Super Çözünürlük olmak üzere üç özelliği tek çatı altında topluyor. Böylece oyuncular, desteklenen oyunlar aracılığıyla daha yüksek performans elde edebilecek.

Tam Boyutta Gör Ayrıca yenilikler bununla sınırlı değil. ASUS ROG Ally kullanıcıları, artık 1080p ve 720p seçeneklerinin yanı sıra 900p yani 1600x900 çözünürlük moduna da erişebilecek. Ek olarak yeni güncelleme, Aura RGB için gelişmeler, Resident Evil Village dahil çeşitli oyunlarda hata düzeltmeleri ve sistem kararlılığını artıracak yeni bir BIOS sunuyor.

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Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda AMD, Nvidia Frame Generation teknolojisinin rakibi AFMF ((AMD Fluid Motion frames) teknolojisini kullanıma sundu. Bu teknoloji RX6000 ve 7000 serisine özel olsa da, çok yakında RDNA 3 APU'lar özelinde de erişime açılması bekleniyor. Ancak şu an için kullanıcıların AMD HYPR-RX desteği ile yetinmeleri gerekecek. Güncellemenin tam sürüm notlarına buradan ulaşabilirsiniz.

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ASUS ROG Ally yeni yetenekler kazandı! Performansı artıyor