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    ASUS ROG Ally yeni yetenekler kazandı: 900p, HYPR-RX ve daha fazlası

    Asus'un yeni el konsolu ROG Ally, yeni paylaşılan güncelleme özelinde yepyeni yetenekler kazandı. Kullanıcılar artık AMD HYPR-RX ve 900p çözünürlük formatına erişebilecek. İşte detaylar...
    ASUS ROG Ally yeni yetenekler kazandı! Performansı artıyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Nintendo Switch ve Steam Deck'in ardından el konsolu pazarında önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Öyle ki Lenovo ve Asus gibi üreticiler de bu rekabete dahil olmaya başladı. Bu bağlamda geçtiğimiz Nisan ayında tanıtılan ROG Ally,  sahip olduğu özellikler ile ses getirmeyi başarmıştı. Şimdi de el konsolu, hata düzeltmelerine ek olarak yepyeni özelliklere kavuşuyor.

    ASUS ROG Ally yeni yetenekler kazandı

    Aktarıldığı kadarıyla Asus ROG Ally için paylaşılan yeni güncelleme, AMD HYPR-RX desteğini beraberinde getiriyor. Kaçıranlar için bu özellik, Radeon Boost, Radeon Anti-Lag+ ve Radeon Super Çözünürlük olmak üzere üç özelliği tek çatı altında topluyor. Böylece oyuncular, desteklenen oyunlar aracılığıyla daha yüksek performans elde edebilecek. 

    ASUS ROG Ally yeni yetenekler kazandı! Performansı artıyor Tam Boyutta Gör
    Ayrıca yenilikler bununla sınırlı değil. ASUS ROG Ally kullanıcıları, artık 1080p ve 720p seçeneklerinin yanı sıra 900p yani 1600x900 çözünürlük moduna da erişebilecek. Ek olarak yeni güncelleme,  Aura RGB için gelişmeler, Resident Evil Village dahil çeşitli oyunlarda hata düzeltmeleri ve sistem kararlılığını artıracak yeni bir BIOS sunuyor. 

    Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda AMD, Nvidia Frame Generation teknolojisinin rakibi AFMF ((AMD Fluid Motion frames) teknolojisini kullanıma sundu. Bu teknoloji RX6000 ve 7000 serisine özel olsa da, çok yakında RDNA 3 APU'lar özelinde de erişime açılması bekleniyor. Ancak şu an için kullanıcıların AMD HYPR-RX desteği ile yetinmeleri gerekecek. Güncellemenin tam sürüm notlarına buradan ulaşabilirsiniz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SUPERSONICQ 31 dakika önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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