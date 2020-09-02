Asus ROG yeni fare ve klavye modellerini duyurdu

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Meta Buffs oyuncu donanımları etkinliğinde Asus her sınıfa yönelik oyuncu ürünlerini getirmişti. Bunların arasında oyuncu klavyesi, oyuncu faresi ve fare matı yer alıyor. Yeni set farklı yeniliklere saihp.

ROG Strix Scope RX klavye

ROG Strix Scope RX oyuncu klavyesi ROG RX Red optik mekanik tuş anahtarı barındıran ilk ürün durumunda. RX Red anahtarları yine dünyada ilk kez oyuklu kare tasarımı sunuyor. Çerçeve RGB aydınlatması olan bu anahtarlar sıfıra yakın gecikme ile tepkileri anında oyuna iletiyor. Ayrıca X dengeleyici mekanizma da çoklu basışları dengeliyor. Anahtarlar 100 milyona kadar basışa dayanıklı.

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IP56 ile su sıçramalarına dayanıklı olan klavye aydınlatmalı bir ROG logosuna da sahip. CTRL tuşu ise fps komutları için biraz daha uzun tasarlanmış. Hayalet tuşu tüm uygulamaları anında saklayıp sesi kısmanızı sağlıyor. USB 2.0 portu ise şarj veya depolama gibi işlemler için geçiş sağlıyor. Armoury Crate yazılımı ise oyun esnasında bile ayarları değiştirmenize imkan tanıyor.

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ROG Keris kablosuz fare

ROG Keris Wireless oyuncu faresi sadece 79 gram ağırlığında ve konforlu bir kullanım sunuyor. Avuç içine en uygun şekilde tasarlanan fare modeli 16000 dpi seviyesine çıkan bir sensöre sahip. Sensör 400 ips ve 40g hızlanma ile ultra hassasiyete ayarlanmış.

70 milyon basışa dayanıklı ROG Micro Switch tuşları ile soketli bir tasarıma yer verilmiş. 2.4GHz ve Bluetooth LE teknolojileri ile iki farklı bağlantı sunuluyor. Ayrıca şarj azaldığında USB kablosu ile de kullanabiliyorsunuz. Farenin ayakları akıcı bir sürükleme sağlıyor.

ROG Scabbard II fare matı

ROG Scabbard II fare matı da dayanıklı bir kumaş ve askeri standartlarda nano kaplama ile geliyor. Sürükleme için ideal bir yüzey sunan fare matı kaymayı önleyen bir alt katmana da sahip. Henüz bu ürünlerin fiyatı açıklanmadı.

https://www.techpowerup.com/271668/asus-republic-of-gamers-announces-meta-buffs-product-lineup

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