Asus Soket AM3 destekli 8 yeni anakartını kullanıma sunuyor

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M4A79 Deluxe

AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Phenom II X4 920 ve Phenom II X4 940 Black Edition işlemcileri bugün itibariyle kullanıma sunuldu. Soket AM2+ formundaki iki yeni işlemciyi takiben firma önümüzdeki aylarda Soket AM3 formundaki DDR3 bellek desteği sunan yeni işlemcilerini de pazara sunmaya başlayacak. Anakart üreticileri de AMD'nin yapmayı planladığı Soket değişikliğine yönelik çalışmalara başladı.

Anakart dünyasının saygın isimlerinden Asus, AMD'nin Soket AM3 formundaki işlemcilerine destek sunan 8 yeni anakartını kullanıma sunuyor. M4 serisi dahilinde hazırlanan anakartların tamamında daha yüksek stabilite için 8 fazlı güç tasarımına yer verildiği belirtilmekte. Güç tasarrufu için EPU teknolojisi ile donatılan yeni anakartların, Turbo Key adı verilen yeni bir hız aşırtma özelliğine de sahip olacaklar ifade ediliyor.

Asus'un M4 serisi dahilinde kullanıma sunacağı anakartların bir kısmında AMD'nin 790FX, 790GX ve 780G diğer bir kısmında ise Nvidia'nın nForce 780a SLI (Tabloda nForce 980a deniyor ama muhtemelen yazım yanlışı!), 750a SLI ve GeForce 8300 yonga setleri kullanılıyor. AMD yonga setli modellerinde DDR3 bellek desteği de sunacak olan Asus, güney köprüsü olarak AMD'nin güncel çözümü SB750'yi de yer veriyor.

Modeline göre Triple SLI ve Crossfire X teknolojilerine destek sunan yeni Asus anakartların yine modeline göre bir kısmında entegre grafik işlemciler de olacak. Gigabit Ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses gibi ortak detaylara da sahip olan Soket AM3 destekli M4 serisi yeni anakartlardan M4A79 Deluxe ve M4A78 PRO modelleri Avrupa listelerinde 158.73 Avro ve 89.59 Avro seviyesinden görünmeye başladı.

Asus'un önümüzdeki günlerde kullanıma sunmaya hazırlandığı yeni anakartların temel özellikleri ise şu şekilde;

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nForce 980a SLI'ın yazım yanlışı olması kuvvetle muhtemel (nForce 780a SLI)