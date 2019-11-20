Asus’tan dayanıklılık odaklı ProArt StudioBook Pro X

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Asus’un Quadro RTX ekran kartları ile donattığı ve üst seviyede konumlandırdığı ProArt StudioBook dizüstü serisine yeni bir model eklendi. ProArt StudioBook Pro X (W730) modeli askeri standartlarda dayanıklılık sunuyor.

Asus ProArt StudioBook Pro X özellikleri ve fiyatı

İlk kez IFA 2019 fuarında sahne alan Asus ProArt StudioBook Pro X modelinde 17 inçlik ekran 1920x1200 piksel çözünürlük sunuyor. 3.8mm ekran çerçeveleri sayesinde yüzde 92 ekran-kasa oranı ortaya çıkıyor. Pantone renk kalitesi standardına uyan ekranda DCI-P3 renk gamı ve Delta-E yelpazesi destekleniyor.

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6 çekirdekli Intel Xeon E-2276M işlemcisinden güç alan modelin grafik tarafında Quadro RTX 5000 16GB GDDR6 hızlandırıcıya yer verilmiş. 4TB SSD ve 64GB DDR4 RAM bellek yükseltilebiliyor.

MIL-STD 810G askeri standartlarda dayanıklılık sunan modelin ScreenPad 2.0 dokunmatik paneli küçük bir ekran gibi belirli fonksiyonları yerine getirmenizi sağlıyor. Ses kalitesi Harman Kardon tarafından optimize edilirken uzak alan mikrofonları dijital asistanları çağırabiliyor.

2mm tuş mesafesine sahip klavye, WiFi 6, Bluetooth 5.0 gibi özelliklere sahip olan Asus ProArt StudioBook Pro X modeli 5000$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

https://www.techpowerup.com/261322/asus-launches-proart-studiobook-pro-x