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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Asus’tan dayanıklılık odaklı ProArt StudioBook Pro X

    Tasarım ve fonksiyonellik odaklı ProArt StudioBook serisini tanıtan Asus yavaş yavaş ürünleri piyasaya sürmeye başladı. İş istasyonu tarzındaki ProArt StudioBook Pro X satışa çıktı.
    2 gün
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Asus’tan dayanıklılık odaklı ProArt StudioBook Pro X
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    Asus’un Quadro RTX ekran kartları ile donattığı ve üst seviyede konumlandırdığı ProArt StudioBook dizüstü serisine yeni bir model eklendi. ProArt StudioBook Pro X (W730) modeli askeri standartlarda dayanıklılık sunuyor.

    Asus ProArt StudioBook Pro X özellikleri ve fiyatı

    İlk kez IFA 2019 fuarında sahne alan Asus ProArt StudioBook Pro X modelinde 17 inçlik ekran 1920x1200 piksel çözünürlük sunuyor. 3.8mm ekran çerçeveleri sayesinde yüzde 92 ekran-kasa oranı ortaya çıkıyor. Pantone renk kalitesi standardına uyan ekranda DCI-P3 renk gamı ve Delta-E yelpazesi destekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "ADATA yeni taşınabilir SSD modelini duyurdu"

    6 çekirdekli Intel Xeon E-2276M işlemcisinden güç alan modelin grafik tarafında Quadro RTX 5000 16GB GDDR6 hızlandırıcıya yer verilmiş. 4TB SSD ve 64GB DDR4 RAM bellek yükseltilebiliyor.

    MIL-STD 810G askeri standartlarda dayanıklılık sunan modelin ScreenPad 2.0 dokunmatik paneli küçük bir ekran gibi belirli fonksiyonları yerine getirmenizi sağlıyor. Ses kalitesi Harman Kardon tarafından optimize edilirken uzak alan mikrofonları dijital asistanları çağırabiliyor.

    2mm tuş mesafesine sahip klavye, WiFi 6, Bluetooth 5.0 gibi özelliklere sahip olan Asus ProArt StudioBook Pro X modeli 5000$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.



    https://www.techpowerup.com/261322/asus-launches-proart-studiobook-pro-x Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 5 sa.
    biride demiyor ki TL mizin değiri mi kaldı, dolar yüzünden bu fiyatlar..
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    interwap 2 gün
    Biz 5000 TL olur mu ki derken $5000.
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    smart1978 2 gün
    Ekrani FULL HD ve 8 bit olmasi kotu...


    Ama hic olmazsa DCI-P3 %97 si ile fena degil. 8 bit in iyileri arasinda diyebiliriz

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Fiyati ozelliklerine gore biraz pahali ...

    Bu kadar guclu bir grafik karti icin en az 4K ekran beklerdim ...
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    Gökay16 2 gün yeni yorumcu smart1978
    Maalesef bu tarz ürünlerin bedeli içindeki donanıma göre değil, modeli geliştirirken yapılan ARGE maliyetinin hedef satış rakamına bölünmesi ve garanti arıza oranlarındaki istatiksel masrafların üstüne eklenmesiyle ortaya çıkıyor. Bu modelinde az sayıda üretilip az sayıda kişiye hitap ediyor olması su götürmez bir gerçek...
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