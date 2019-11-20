ADATA yeni taşınabilir SSD modelini duyurdu

Bugün halen taşınabilir HDD ürünleri çok popüler ancak yavaş yavaş taşınabilir SSD modelleri de pazarda kendisine pay aramaya başladı. ADATA yüksek kapasiteler sunan ancak çok hafif yeni taşınabilir SSD sürücüsü duyurdu.

ADATA SC685 özellikleri

ADATA SC685 depolama istasyonu 3D NAND bellek modüllerini temel alıyor. Net rakamlar verilmese de USB 3.1 Type-C bağlantısı üzerinden teorik olarak 500MB/s veri aktarım hızlarına ulaşılabiliyor.

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9.5mm kalınlığa sahip olan taşınabilir sürücü bir cüzdana sığabilecek kadar kompakt. Ağırlığı ise 35g. Böylece kullanıcılar açısından neredeyse kendisini unutturacak kadar hafif bir ürün ortaya çıkıyor. Ayrıca USB OTG uyumu sayesinde uyumlu Android cihazlar ile de kullanabiliyorsunuz.

ADATA SC685 harici depolama birimi 250GB, 500GB, 1TB ve 2TB şeklinde farklı ihtiyaçlara yönelik kapasiteler ile geliyor. Kısa süre içerisinde piyasada olacak ADATA SC685 için henüz bir fiyat açıklanmadı.

https://www.techpowerup.com/261284/adata-launches-slim-and-portable-sc685-external-solid-state-drive