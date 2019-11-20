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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ADATA yeni taşınabilir SSD modelini duyurdu

    Cüzdanınıza sığacak kadar küçük boyutlarda ancak yüksek kapasite sunan harici bir SSD sürücüsü arıyorsanız yeni tanıtılan ADATA SC685 SSD modeli tam size göre.
    2 gün
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    HDD / SSD
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    ADATA yeni taşınabilir SSD modelini duyurdu

    Bugün halen taşınabilir HDD ürünleri çok popüler ancak yavaş yavaş taşınabilir SSD modelleri de pazarda kendisine pay aramaya başladı. ADATA yüksek kapasiteler sunan ancak çok hafif yeni taşınabilir SSD sürücüsü duyurdu.

    ADATA SC685 özellikleri

    ADATA SC685 depolama istasyonu 3D NAND bellek modüllerini temel alıyor. Net rakamlar verilmese de USB 3.1 Type-C bağlantısı üzerinden teorik olarak 500MB/s veri aktarım hızlarına ulaşılabiliyor.

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    9.5mm kalınlığa sahip olan taşınabilir sürücü bir cüzdana sığabilecek kadar kompakt. Ağırlığı ise 35g. Böylece kullanıcılar açısından neredeyse kendisini unutturacak kadar hafif bir ürün ortaya çıkıyor. Ayrıca USB OTG uyumu sayesinde uyumlu Android cihazlar ile de kullanabiliyorsunuz.

    ADATA SC685 harici depolama birimi 250GB, 500GB, 1TB ve 2TB şeklinde farklı ihtiyaçlara yönelik kapasiteler ile geliyor. Kısa süre içerisinde piyasada olacak ADATA SC685 için henüz bir fiyat açıklanmadı.



    https://www.techpowerup.com/261284/adata-launches-slim-and-portable-sc685-external-solid-state-drive Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    OzanErdal1986 2 gün
    gidip 1 tane normal ssd alsak. bunu hddbox'ın içine koysakta taşınabilir yapsak ne farkı olucak ? cüzdana koymakla farklı birşey olacağını sanmıyorum yani.
    1 Yanıt Yanıtla
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    ardicli2000 2 gün OzanErdal1986
    Dahası yeni nesil msata alıp avuç içi kutusuna koyup kullanabilirsiniz. Çooook daha küçük oluyor. Yaptım kullandım ordan biliyorum :)
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    oly1786 2 gün
    Makaledeki kritik cümle " ADATA SC685 için henüz bir fiyat açıklanmadı."
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