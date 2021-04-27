ASUS’un CMP 40HX madenci kartı test edildi, fiyatı paylaşıldı

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GPU devinin madenci kartları hızlı yapılan duyurunun aksine bir hayli yavaş geliyor. Geçtiğimiz haftalarda ancak piyasaya sürülen CMP 30HX’in ardından CMP 40HX de gündemde.

CMP 40HX testte

ASUS’a ait CMP 40HX’in iç test esnasında görüntülendi. Görünüşe göre konu kripto para kazma performansı olunca iş ortakları da iç testleri esnasında madencilik yapıyor.

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Nvidia’nın duyurusuna göre 36 MH/s kazma performansına sahip olan kartın 43.77 MH/s kazdığı görülüyor. Bununla birlikte modelin güç tüketiminin optimize edilmesi dikkatlerden kaçmıyor. Muhtemelen VRAM ünitesi de hız aşırtılan kart için %21’lik performans artışı açıklanabilir duruyor.

Diğer taraftan Nvidia’nın 185 watt’lık stok TDP’sinin aksine kartların 135 watt’ta bu değerleri elde etmesi madencilerin yüzünü güldüreceğe benziyor.

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Ayrıca Bkz. "RTX 3080 Ti’ın GPU’su görüntülendi: Kripto para kazma performansı paylaşıldı"

CMP 40HX için hali hazırda 699 dolardan bahsediliyor. Son olarak CMP 30HX için ASUS başlangıçta 799 dolarlık etiket açıklamasına karşın rakamı 599 dolar olarak revize etmişti.

https://videocardz.com/newz/asus-cmp-40hx-mining-card-tested-allegedy-launches-at-699-usd

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