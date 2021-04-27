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    ASUS’un CMP 40HX madenci kartı test edildi, fiyatı paylaşıldı

    Nvidia’nın duyurduğu madencilere özel kartlardan CMP 30HX’in ardından CMP 40HX de gün yüzüne çıktı. Modelin kazma performansının yanı sıra fiyat bilgisi de paylaşıldı.
    27 Nisan 2021, 16:00 (7 sa.)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    ASUS’un CMP 40HX madenci kartı test edildi, fiyatı paylaşıldı
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    GPU devinin madenci kartları hızlı yapılan duyurunun aksine bir hayli yavaş geliyor. Geçtiğimiz haftalarda ancak piyasaya sürülen CMP 30HX’in ardından CMP 40HX de gündemde.

    CMP 40HX testte

    ASUS’a ait CMP 40HX’in iç test esnasında görüntülendi. Görünüşe göre konu kripto para kazma performansı  olunca iş ortakları da iç testleri esnasında madencilik yapıyor.

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    Nvidia’nın duyurusuna göre 36 MH/s kazma performansına sahip olan kartın 43.77 MH/s kazdığı görülüyor. Bununla birlikte modelin güç tüketiminin optimize edilmesi dikkatlerden kaçmıyor. Muhtemelen VRAM ünitesi de hız aşırtılan kart için %21’lik performans artışı açıklanabilir duruyor.

    Diğer taraftan Nvidia’nın 185 watt’lık stok TDP’sinin aksine kartların 135 watt’ta bu değerleri elde etmesi madencilerin yüzünü güldüreceğe benziyor.

    ASUS’un CMP 40HX madenci kartı test edildi, fiyatı paylaşıldı
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    Ayrıca Bkz. "RTX 3080 Ti’ın GPU’su görüntülendi: Kripto para kazma performansı paylaşıldı"

    CMP 40HX için hali hazırda 699 dolardan bahsediliyor. Son olarak CMP 30HX için ASUS başlangıçta 799 dolarlık etiket açıklamasına karşın rakamı 599 dolar olarak revize etmişti.



    https://videocardz.com/newz/asus-cmp-40hx-mining-card-tested-allegedy-launches-at-699-usd
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    M Mesutzgvn (Mesut Özgüven) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    700 dolar olunca ne mantığı kaldı ki?
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    sniper23 (Enes Şahinler) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunu kimse almaz. Madenci gider normal ekran kartı devam eder.
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