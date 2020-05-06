ASUS’un Core i9-10900K test slaytı ortaya çıktı: Ryzen 9 3900X %19 daha hızlı

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Yarıiletken üreticisi Intel’in 14 nm+++ sürecini kullanmaya devam ettiği Comet Lake ailesi çekirdek ve frekans artışıyla geldi. İlk test sonuçlarının merakla beklendiği şu günlerde sızıntılar gelmeye başladı.

Core i9-10900K 2/4 izleğin avantajını kullanıyor

ASUS’a ait slayta göre Core i9-10900K Cinebench R15’te tek çekirdek testinde Core i9-9900K’dan ufak bir farkla önde yer almış. Tek çekirdek testinin aksine 10/20 yonga çoklu çekirdek testinde farkını göstermeyi başararak yaklaşık %30 fazla skor elde etmeyi başarmış. Slaytta Ryzen 9 3950X her iki işlemciye tozunu yuttursa da fiyat segmenti itibariyle doğru bir kıstas değil.

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Her ne kadar Core i9-10900K ile benzer çıkış fiyatına sahip olsa da aradan geçen zamanın da etkisiyle şu günlerde 430 dolara alınabilen Ryzen 9 3900X’e bakacak olursak yonga tek çekirdekte 210 puan sularında dolaşıyor. Çoklu çekirdekte AMD’nin çözümü 3150 puan seviyesinde.

https://www.guru3d.com/news-story/asus-shows-benchmark-performance-of-intel-core-i9-10900k-on-cinebench-r15.html

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