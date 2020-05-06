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    ASUS’un Core i9-10900K test slaytı ortaya çıktı: Ryzen 9 3900X %19 daha hızlı

    Comet Lake işlemcilerinin tanıtımının ardından test sonuçları gelmeye devam ediyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    5,8b
    1
    34
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    ASUS’un Core i9-10900K test slaytı ortaya çıktı: Ryzen 9 3900X %19 daha hızlı
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    Yarıiletken üreticisi Intel’in 14 nm+++ sürecini kullanmaya devam ettiği Comet Lake ailesi çekirdek ve frekans artışıyla geldi. İlk test sonuçlarının merakla beklendiği şu günlerde sızıntılar gelmeye başladı.

    Core i9-10900K 2/4 izleğin avantajını kullanıyor

    ASUS’a ait slayta göre Core i9-10900K Cinebench R15’te tek çekirdek testinde Core i9-9900K’dan ufak bir farkla önde yer almış. Tek çekirdek testinin aksine 10/20 yonga çoklu çekirdek testinde farkını göstermeyi başararak yaklaşık %30 fazla skor elde etmeyi başarmış. Slaytta Ryzen 9 3950X her iki işlemciye tozunu yuttursa da fiyat segmenti itibariyle doğru bir kıstas değil.

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 3 3100, Core i3-10100’le başa baş performans gösterebilir"

    Her ne kadar Core i9-10900K ile benzer çıkış fiyatına sahip olsa da aradan geçen zamanın da etkisiyle şu günlerde 430 dolara alınabilen Ryzen 9 3900X’e bakacak olursak yonga tek çekirdekte 210 puan sularında dolaşıyor. Çoklu çekirdekte AMD’nin çözümü 3150 puan seviyesinde.



    https://www.guru3d.com/news-story/asus-shows-benchmark-performance-of-intel-core-i9-10900k-on-cinebench-r15.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    babgozd 1 hf.
    Gerçek grafik bu:
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    blackzeros 1 hf.
    su grafikler ilginc geldi.tek cekirdekte fark sadece %4 olmasina ragmen(9 puan) sanki ciddi bir farkmıs gibi gozukuyor.bir tarafta normal skala kullanmalarina ragmen digerinde kullanmamislar.hani intel yapsa anlarimda asusun yapmasi ilginc.
    su grafikler ilginc geldi.tek cekirdekte fark sadece %4 olmasina ragmen(9 puan) sanki ciddi bir farkmıs gibi gozukuyor.bir tarafta normal skala kullanmalarina r...
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    1 Yanıt Yanıtla +13
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    pars.42 (M.Sami ) 6 gün blackzeros
    aynen %4 sanki %10 muş gibi gözüküyor.
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    tarox (Taner B) 5 gün
    İntel fiyatları düşürsün yoksa sonu yakın olur
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Mimari değişmeden Intelden cacık olmayacak anlaşıldı. AMDnin FX dönemine döndüler şu an ittire, kaktıra gidiyorlar.
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    leonadies (ismail kaya) 1 hf.
    3900x kullanıcısıyim. Müthiş bir islemci. İntele servet odemeye gerek yok.
    2 Yanıt Yanıtla
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    Whitebeard. (burak durmuş) 1 hf. leonadies
    Hocam o işlemci için de bir servet ödemek lazım
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    sabuncu (yasin sabuncu) 1 hf. leonadies
    Dolar kurundan önce 3950x alıp güncelleyecektim sistemi 4,5k falandı bu yazıyı görünce bakayım dedim 7k olmuş aşağı yukarı moralim 2 kat bozuldu
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    Mugetsuga 1 hf.
    Şu grafikleri pazarlama ve reklamdan sorumlu kişiler mi hazırlıyor yoksa mühendisler mi cidden merak ediyorum
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    Yılmaz1907 (Yılmaz Soylu) 1 hf.
    Bunların fiyatları bizleri aşar zaten.
    Gerçekten yetmeyenler hariç bize i7 yeter yeterki güncel olsun.
    Dolar olmuş 7.25
    Yanıtla +1
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    scutaro (Gökhan Yalçın) 1 hf.
    Şu Cinebench'ı bırakın artık, nda kalktığında gerçek hayat BFV testi görmek isteriz.
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    donda (Serkan ) 1 hf.
    219 puandan 222 puan gerçekten çok düşük bir IPC artışı böyleyse gerçekten çok yazık
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    huso 1 hf.
    Karisiklik var.Bir 3950 denmis bir 3900 neyse onemli degil 1 ay sonra 5.5 ghz kullanip bench show lari goruruz.

    Maliyeti de onemli 3500 tl ye hero aldim,aorus ultra aldim,meg ace aldim 5500 e 10900k aldim 360 corsair aio aldim degerlerim budur bench ler de bu seklinde...
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    Technical.assistance (Technical Assistance) 1 hf.
    14++++++++
    geçse nolur yarışmı yaptırcaz
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    hazarRS (hazar RS) 1 hf.
    2016da 6700K işlemcisi almıştım. O zaman bile alırken 14nm muhteşem bir özellik değildi, o güne ve seviyeye göre olması gerekendi. Yıl olmuş 2020, hala 14nm.
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    intel core i9-10900k, intel core i9-9900k ve
    3 etiket daha intel 14 nm+++ amd ryzen 9 3900x Donanım
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