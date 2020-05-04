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    Ryzen 3 3100, Core i3-10100’le başa baş performans gösterebilir

    AMD geçtiğimiz hafta 2 yeni uygun fiyatlı yonga duyurmuştu. Ryzen 3 3100’ün performansı gün yüzüne çıktı.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Ryzen 3 3100, Core i3-10100’le başa baş performans gösterebilir
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    Kırmızı ekip geçtiğimiz hafta 100 dolar bandında oldukça rekabetçi 2 yeni işlemcisini duyurdu. Intel’in COre i3 işlemcilerini 4/8’e terfi ettirdiği Comet Lake öncesinde gelen hamle görünüşe göre tam zamanında yapılmış.

    Şu ana kadar Ryzen 3 3300X testlerde oldukça etkileyici sonuçlar ortaya koydu. 23 dolarlık fiyat avantajına sahip Ryzen 3 3100 ise hız aşırtma kilidinin açık olması nedeniyle çoğu oyuncu tarafında daha cazip bulunacağa benziyor.

    Son ortaya çıkan 3DMark sonucuna göre Ryzen 3 3100, Fire Strike’ın fizik testinde 4/8 Core i3-10100’den %13.7 önde. Grafik testlerinde ise %1-2 arasında seyreden oranlarla mavi ekip bayrağı taşıyor.

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    Ryzen 3 3100, Core i3-10100’le başa baş performans gösterebilir
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    Time Spy testinde ise CPU skorunda sonuç yine Ryzen 3 3100’ün lehine olsa da fark %1.5 seviyesinde kalmış Time Spy’da ortalam skorda Ryzen’lı test sistemi %0.63’lük farkla önde. Test sisteminde işlemci ve anakart dışında RTX 2060, frekansının yanı sıra çift kanal olup olmadığı bilinmeyen -ki burası Ryzen işlemcisi için oldukça önemli- 16 GB RAM ve 1 TB 970 Evo’nun sabit tutulduğunun altını çizelim.

    Ryzen 3 3100, Core i3-10100’le başa baş performans gösterebilir
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    Tablo performans kanadında aynı görünse de Comet Lake Core i3 işlemcilerinin en alt modeli Core i3 10100, 122 dolarlık fiyat etiketiyle Ryzen 3 3100’den 23 dolar daha yüksek fiayata sahip.

    Intel kırptıkça kırpmış

    Burada Intel’in 4 çekirdek 8 izlekli Core i3 işlemcilerinde testte yer alan yongasının dışında 8 MB’lık önbelleğe yer verirken, en alt çözümde frekansın yanı sıra önbellekten de kırparak 6 MB’a düşürdüğünü hatırlatalım.

    Önbelleğin faydasına örnek olarak Ryzen 2000'den Ryzen 3000'e geçiş örnek gösterilebilir. Her ne kadar Zen 2'nin IPC avantajı hatırı sayılır seviyede olsa da Ryzen 3000 ailesinin getirdiği IPC artışının önemli bir kısmı da AMD'nin hacimli önbellek yükseltmesine gitmesinden geliyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel Comet Lake tanıtıldı-Soru işaretlerini de beraberinde getirdi"

    Diğer taraftan AMD Ryzen 3 3100’te yukarıda da belirttiğimiz üzere yonganın hız aşırtma kilitsiz oluşuyla da önemli bir avantajı elinde tutuyor. Ek olarak Ryzen 3 3100 PCIe 4.0'ın kullanılabileceği en uygun fiyatlı yonga ünvanını da koruyor.



    https://www.techpowerup.com/266589/core-i3-10100-vs-ryzen-3-3100-featherweight-3dmark-showdown-surfaces Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Mokıta (Berat Darıcı) 1 hf. en beğenilen
    10. nesil core i3'lerin Ryzen 3100 ve 3300x'e karşı hiç bir şansı yok
    Yanıtla +16
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    ContEmpor4ry (Çağdaş Acar) 1 hf.
    Aynı performansı versede; İkinci elde 300 liraya alınan, a320 anakarta 3100 işlemci takılabiliyor.
    İntelde ise sıfırı en az 700-800 liralık anakart gerekicek. :)
    Aynı performansı versede; İkinci elde 300 liraya alınan, a320 anakarta 3100 işlemci takılabiliyor. İntelde ise sıfırı en az 700-800 liralık anakart gerekicek...
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    Yanıtla +7
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    Eivor 1 hf. yeni yorumcu
    AMD neler yapıyor be rekabet nasıl kızışıyor çok hoşuma gidiyor böyle hareketler. Yeni sistem toplayacaklar beklesin fakat 4 çekirdek artık yavaş yavaş bitiyor minumum 6 çekirdekli işlemci almak daha mantıklı bir karar olur.
    AMD neler yapıyor be rekabet nasıl kızışıyor çok hoşuma gidiyor böyle hareketler. Yeni sistem toplayacaklar beklesin fakat 4 çekirdek artık yavaş yavaş bitiyor...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Birisi rzyzen hayranlarına hatırlatsın pazar liderinin kim olduğunu ;)<br /><br />Kaliteden anlayan işlemcide intel, ekran kartında Nvidia'dan şaşmaz. ;)
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    Me[S]uT (Mesut K.) 1 hf.
    Amdnin 3 nesildir aynı sokete destek veriyor oluşu 3100 ve 3300x için bir avantaj hali hazırda 2.elden bile alınabilecek anakartlar ile bile kullanılabilecek.
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    birseylereksikmoruk (Enes ) 1 hf. yeni yorumcu
    Şu zamanlarda İntel fanboyluğunu yapanları anlamak mümkün değil ?Babanızın şirketimi la bu, adamlar yıllarca müşteri iplemedi. İpleyen bir firmayı da piyasa da yaptığı ahlaksızca hareketleri ile piyasa dışına bıraktı buna rağmen halan fanboyluk devam ediyor. Neyse intel gerektiği cevabı işlemci sektöründe çok iyi alıyor. Umarım AMD daha fazla pazar payına yükselir tekrar umarım ki AMD, intel gibi olmaz.
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    ContEmpor4ry (Çağdaş Acar) 1 hf.
    Aynı performansı versede; İkinci elde 300 liraya alınan, a320 anakarta 3100 işlemci takılabiliyor.
    İntelde ise sıfırı en az 700-800 liralık anakart gerekicek. :)
    Yanıtla +7
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    Alex5 1 hf. Mutlak.Sıfır
    Benim şimdiki halim :D İki firmanın çarpışması en çok benim gibilere yarıyor hocam. Devamını da bekleriz
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    Eivor 1 hf. yeni yorumcu
    AMD neler yapıyor be rekabet nasıl kızışıyor çok hoşuma gidiyor böyle hareketler. Yeni sistem toplayacaklar beklesin fakat 4 çekirdek artık yavaş yavaş bitiyor minumum 6 çekirdekli işlemci almak daha mantıklı bir karar olur.
    Yanıtla +6
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    ANIL.K 1 hf.
    Yahu şu DH'nin resimlerde beceriksizliğini bir türlü anlamıyorum. Resme tıklıyorum, haberdeki resim ile aynı boyut. Tam ekrana tıklıyorum gene aynı boyut. Sonra mantıklısını yapıp kaynağa gidip tıklıyorum.
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    interwap (Volkan ) 1 hf.
    Hayrat:

    Kaynağından gelen gerçekten büyük resimler.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    tolgatelli (Tolga Telli) 1 hf. interwap
    Donanımhaber'e öğretemedik daha şu resimleri düzgün çözünürlükte ekletmeyi..
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    Mokıta (Berat Darıcı) 1 hf. en beğenilen
    10. nesil core i3'lerin Ryzen 3100 ve 3300x'e karşı hiç bir şansı yok
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