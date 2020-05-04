Ryzen 3 3100, Core i3-10100’le başa baş performans gösterebilir

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Kırmızı ekip geçtiğimiz hafta 100 dolar bandında oldukça rekabetçi 2 yeni işlemcisini duyurdu. Intel’in COre i3 işlemcilerini 4/8’e terfi ettirdiği Comet Lake öncesinde gelen hamle görünüşe göre tam zamanında yapılmış.

Şu ana kadar Ryzen 3 3300X testlerde oldukça etkileyici sonuçlar ortaya koydu. 23 dolarlık fiyat avantajına sahip Ryzen 3 3100 ise hız aşırtma kilidinin açık olması nedeniyle çoğu oyuncu tarafında daha cazip bulunacağa benziyor.

Son ortaya çıkan 3DMark sonucuna göre Ryzen 3 3100, Fire Strike’ın fizik testinde 4/8 Core i3-10100’den %13.7 önde. Grafik testlerinde ise %1-2 arasında seyreden oranlarla mavi ekip bayrağı taşıyor.

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Time Spy testinde ise CPU skorunda sonuç yine Ryzen 3 3100’ün lehine olsa da fark %1.5 seviyesinde kalmış Time Spy’da ortalam skorda Ryzen’lı test sistemi %0.63’lük farkla önde. Test sisteminde işlemci ve anakart dışında RTX 2060, frekansının yanı sıra çift kanal olup olmadığı bilinmeyen -ki burası Ryzen işlemcisi için oldukça önemli- 16 GB RAM ve 1 TB 970 Evo’nun sabit tutulduğunun altını çizelim.

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Tablo performans kanadında aynı görünse de Comet Lake Core i3 işlemcilerinin en alt modeli Core i3 10100, 122 dolarlık fiyat etiketiyle Ryzen 3 3100’den 23 dolar daha yüksek fiayata sahip.

Intel kırptıkça kırpmış

Burada Intel’in 4 çekirdek 8 izlekli Core i3 işlemcilerinde testte yer alan yongasının dışında 8 MB’lık önbelleğe yer verirken, en alt çözümde frekansın yanı sıra önbellekten de kırparak 6 MB’a düşürdüğünü hatırlatalım.

Önbelleğin faydasına örnek olarak Ryzen 2000'den Ryzen 3000'e geçiş örnek gösterilebilir. Her ne kadar Zen 2'nin IPC avantajı hatırı sayılır seviyede olsa da Ryzen 3000 ailesinin getirdiği IPC artışının önemli bir kısmı da AMD'nin hacimli önbellek yükseltmesine gitmesinden geliyor.

Ayrıca Bkz. "Intel Comet Lake tanıtıldı-Soru işaretlerini de beraberinde getirdi"

Diğer taraftan AMD Ryzen 3 3100’te yukarıda da belirttiğimiz üzere yonganın hız aşırtma kilitsiz oluşuyla da önemli bir avantajı elinde tutuyor. Ek olarak Ryzen 3 3100 PCIe 4.0'ın kullanılabileceği en uygun fiyatlı yonga ünvanını da koruyor.

https://www.techpowerup.com/266589/core-i3-10100-vs-ryzen-3-3100-featherweight-3dmark-showdown-surfaces

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