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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ASUS’un madenci kartı ARGB aydınlatma ile geliyor

    İlk madenci kartları yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Modellerin içinde en dikkat çekense ASUS’un ARGB aydınlatmalı ve hacimli soğutuculu çözümü oldu.
    18 Nisan 2021, 23:00 (2 sa.)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    ASUS’un madenci kartı ARGB aydınlatma ile geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Ortaya çıkan son görseller ASUS’un madencilerin kripto para kazarken ARGB aydınlatmanın tadını çıkaracağı kartına ait.

    Nvidia’nın ilk madencilere özel kart duyurusunun ardından bu kartlar yönelik beklentiler görüntü çıkışına yer verilmemesi ve maliyet odaklı soğutucu tasarımlarıydı. Görünüşe göre kullanıcılar olarak bir hayli yanılmışız.

    ASUS CMP30HX-6G

    ASUS’un ortaya çıkan CMP 30HX kartı basitçe GTX 1660 Super Dual Evo’yu temel alıyor. GPU tarafında da GTX 1660 ile aynı yongayı paylaşan CMP 30HX modeli asıl modele oldukça benziyor.

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    Kart 8-pinlik PCIe güç konnektörü üzerinden beslenirken 24.2 cm uzunluğa sahip. 1530-1785 MHz çalışma aralığında görev yapacak GPU’ya eşlik eden VRAM ünitesi ise 6 GB kapasiteli 14 Gbps’lik GDDR6 birimleri.

    Görüntü çıkışına yer verilmeyen modelde oyunculara özel agresif tasarımdan ödün verilmemesinin yanı sıra 2.7 slotluk hacimli soğutucu bloğuna yer verilmesi beklentilerin üzerinde.

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    Kartın asıl şaşırtan detayı ise ARGB aydınlatması. ARGB şeritle görsel açıdan zenginleştirilen modelin yazılım tarafında ARGB yazılımıyla kontrol edilip edilmeyeceği ise bilinmiyor.



    https://videocardz.com/newz/asus-cmp-30hx-mining-card-features-argb-lighting
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    fotifoti (foti ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    sebep?
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    WB 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Rgb olmasa satmazdi..
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    BekirHan (Bekir Han) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Coin konusunda derin bir bilgiye sahip olmamakla birlikte 6GB gelecekte artması muhtemel blok büyüklükleri için az değil mi? 4GB lara bundan rağbet göstermiyor diye biliyorum miningciler.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    Evet, DAG size arttı. O yüzden 4 GB ile daha mining yapılamıyor. 2024'de DAG size tekrar artınca 6 GB ile de mining yapılamayacak.
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