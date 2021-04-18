ASUS’un madenci kartı ARGB aydınlatma ile geliyor

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Ortaya çıkan son görseller ASUS’un madencilerin kripto para kazarken ARGB aydınlatmanın tadını çıkaracağı kartına ait.

Nvidia’nın ilk madencilere özel kart duyurusunun ardından bu kartlar yönelik beklentiler görüntü çıkışına yer verilmemesi ve maliyet odaklı soğutucu tasarımlarıydı. Görünüşe göre kullanıcılar olarak bir hayli yanılmışız.

ASUS CMP30HX-6G

ASUS’un ortaya çıkan CMP 30HX kartı basitçe GTX 1660 Super Dual Evo’yu temel alıyor. GPU tarafında da GTX 1660 ile aynı yongayı paylaşan CMP 30HX modeli asıl modele oldukça benziyor.

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Kart 8-pinlik PCIe güç konnektörü üzerinden beslenirken 24.2 cm uzunluğa sahip. 1530-1785 MHz çalışma aralığında görev yapacak GPU’ya eşlik eden VRAM ünitesi ise 6 GB kapasiteli 14 Gbps’lik GDDR6 birimleri.

Görüntü çıkışına yer verilmeyen modelde oyunculara özel agresif tasarımdan ödün verilmemesinin yanı sıra 2.7 slotluk hacimli soğutucu bloğuna yer verilmesi beklentilerin üzerinde.

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Kartın asıl şaşırtan detayı ise ARGB aydınlatması. ARGB şeritle görsel açıdan zenginleştirilen modelin yazılım tarafında ARGB yazılımıyla kontrol edilip edilmeyeceği ise bilinmiyor.

https://videocardz.com/newz/asus-cmp-30hx-mining-card-features-argb-lighting

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