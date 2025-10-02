Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia App güncellendi: Yeni DLSS Override oyunları ve dahası

    Nvidia, Nvidia App uygulaması için yeni bir güncelleme yayınladı. Yeni sürümle birlikte G-Assist dizüstü kontrol desteği geldi, DLSS Override genişledi ve birçok hata giderildi.

    Nvidia App güncellendi: Yeni DLSS Override oyunları ve dahası Tam Boyutta Gör
    Nvidia, geçtiğimiz aylarda GeForce Experience'ın yerine sunduğu yeni "Nvidia App" uygulamasını güncellemeyi sürdürüyor. Son olarak yeni paylaşılan11.0.5.266 sürümü, G-Assist dizüstü desteği, DLSS Override dahil birçok yenilik getirdi. İşte sunulan tüm yenilikler...

    Nvidia App güncellendi

    Yeni sürümle birlikte Project G-Assist, dizüstü bilgisayarlar için özel komut desteği kazandı. Böylece BatteryBoost, WhisperMode ve pil için optimize edilmiş oynatma ayarları doğrudan G-Assist üzerinden yönetilebiliyor. Ayrıca, uygulamanın oyunlara yönelik Optimal Settings veritabanına Borderlands 4, Grounded 2 ve Mafia: The Old Country eklendi.

    DLSS Override tarafında ise büyük bir genişleme gerçekleşti. Artık Jump Speed, Borderlands 4, Lost Soul Aside, Gears of War: Reloaded ve Metal Gear Solid: Snake Eater dahil 13 yeni oyun destek kapsamına girdi. Bu sayede kullanıcılar, DLSS ayarlarını daha esnek şekilde kontrol edebilecek.

    • Jump Speed
    • Dying Light: The Beast
    • Borderlands 4
    • Cronos: The New Dawn
    • Daemon X Machina: Titanic Scion
    • Metal Eden
    • Predecessor
    • Hell is Us
    • Lost Soul Aside
    • Gears of War: Reloaded
    • METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER
    • Superworld
    • EVE Online

    Güncelleme yalnızca yeni özelliklerle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda pek çok sorunu da çözüyor. Oyun istatistiklerinin ayrı yürütülebilir dosyalara sahip yapımlarda "N/A" hatası vermesi düzeltilmiş durumda. Ayrıca Smooth Motion açıkken kare hızlarının yanlış raporlanması gibi sorunlar da giderildi.

    Nvidia, son güncellemeyle birlikte App uygulamasının dizüstü bilgisayar kullanıcıları için çok daha işlevsel hale geldiğini belirtiyor. Uygulama, GeForce Game Ready veya Studio sürücülerinin güncel versiyonlarıyla birlikte kullanılabiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 2 gün önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 5 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone abonelik geçmişi silme banka kart numarası bilen biri ne yapabilir en güzel esans kokusu hangisi d segment suv opel crossland yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X600.7430
    Casper Nirvana X600.7430
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum