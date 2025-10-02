Nvidia App güncellendi: Yeni DLSS Override oyunları ve dahası

Nvidia App güncellendi
Yeni sürümle birlikte Project G-Assist, dizüstü bilgisayarlar için özel komut desteği kazandı. Böylece BatteryBoost, WhisperMode ve pil için optimize edilmiş oynatma ayarları doğrudan G-Assist üzerinden yönetilebiliyor. Ayrıca, uygulamanın oyunlara yönelik Optimal Settings veritabanına Borderlands 4, Grounded 2 ve Mafia: The Old Country eklendi.
DLSS Override tarafında ise büyük bir genişleme gerçekleşti. Artık Jump Speed, Borderlands 4, Lost Soul Aside, Gears of War: Reloaded ve Metal Gear Solid: Snake Eater dahil 13 yeni oyun destek kapsamına girdi. Bu sayede kullanıcılar, DLSS ayarlarını daha esnek şekilde kontrol edebilecek.
- Jump Speed
- Dying Light: The Beast
- Borderlands 4
- Cronos: The New Dawn
- Daemon X Machina: Titanic Scion
- Metal Eden
- Predecessor
- Hell is Us
- Lost Soul Aside
- Gears of War: Reloaded
- METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER
- Superworld
- EVE Online
Güncelleme yalnızca yeni özelliklerle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda pek çok sorunu da çözüyor. Oyun istatistiklerinin ayrı yürütülebilir dosyalara sahip yapımlarda "N/A" hatası vermesi düzeltilmiş durumda. Ayrıca Smooth Motion açıkken kare hızlarının yanlış raporlanması gibi sorunlar da giderildi.
Nvidia, son güncellemeyle birlikte App uygulamasının dizüstü bilgisayar kullanıcıları için çok daha işlevsel hale geldiğini belirtiyor. Uygulama, GeForce Game Ready veya Studio sürücülerinin güncel versiyonlarıyla birlikte kullanılabiliyor.
