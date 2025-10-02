Nvidia App güncellendi: Yeni DLSS Override oyunları ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, geçtiğimiz aylarda GeForce Experience'ın yerine sunduğu yeni "Nvidia App" uygulamasını güncellemeyi sürdürüyor. Son olarak yeni paylaşılan11.0.5.266 sürümü, G-Assist dizüstü desteği, DLSS Override dahil birçok yenilik getirdi. İşte sunulan tüm yenilikler...

Nvidia App güncellendi

Yeni sürümle birlikte Project G-Assist, dizüstü bilgisayarlar için özel komut desteği kazandı. Böylece BatteryBoost, WhisperMode ve pil için optimize edilmiş oynatma ayarları doğrudan G-Assist üzerinden yönetilebiliyor. Ayrıca, uygulamanın oyunlara yönelik Optimal Settings veritabanına Borderlands 4, Grounded 2 ve Mafia: The Old Country eklendi.

DLSS Override tarafında ise büyük bir genişleme gerçekleşti. Artık Jump Speed, Borderlands 4, Lost Soul Aside, Gears of War: Reloaded ve Metal Gear Solid: Snake Eater dahil 13 yeni oyun destek kapsamına girdi. Bu sayede kullanıcılar, DLSS ayarlarını daha esnek şekilde kontrol edebilecek.

Jump Speed

Dying Light: The Beast

Borderlands 4

Cronos: The New Dawn

Daemon X Machina: Titanic Scion

Metal Eden

Predecessor

Hell is Us

Lost Soul Aside

Gears of War: Reloaded

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER

Superworld

EVE Online

Güncelleme yalnızca yeni özelliklerle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda pek çok sorunu da çözüyor. Oyun istatistiklerinin ayrı yürütülebilir dosyalara sahip yapımlarda "N/A" hatası vermesi düzeltilmiş durumda. Ayrıca Smooth Motion açıkken kare hızlarının yanlış raporlanması gibi sorunlar da giderildi.

Nvidia, son güncellemeyle birlikte App uygulamasının dizüstü bilgisayar kullanıcıları için çok daha işlevsel hale geldiğini belirtiyor. Uygulama, GeForce Game Ready veya Studio sürücülerinin güncel versiyonlarıyla birlikte kullanılabiliyor.

