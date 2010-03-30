Asus ve Gigabyte, USB 3.0 teknolojisini maliyet odaklı anakartlar için de planlıyorlar

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Hem Asus hem de Gigabyte tarafından kullanılan NEC'in USB 3.0 host kontrolcüsü.

USB 3.0 destekli depolama cihazları henüz yaygınlaşmış olmasa da uyumlu anakartların sayısı hızla artıyor. Bu konuda pazara öncülük yapan isimlerden Asus ve Gigabyte, USB 3.0 teknolojisini, üst seviye anakartlardan sonra orta ve alt segmentlerde de yaygınlaştırmayı hedefliyorlar. Digitimes'ın haberine göre her iki firma da, maliyet odaklı anakartlar için USB 3.0 teknolojisini gündemlerine almış durumda.

Endüstriyel kaynaklar, bu yıl 20 milyondan fazla USB 3.0 anakart satılacağını tahmin ediyorlar.