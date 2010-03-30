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Asus ve Gigabyte, USB 3.0 teknolojisini maliyet odaklı anakartlar için de planlıyorlar

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus ve Gigabyte, USB 3.0 teknolojisini maliyet odaklı anakartlar için de planlıyorlar
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Hem Asus hem de Gigabyte tarafından kullanılan NEC'in USB 3.0 host kontrolcüsü.

USB 3.0 destekli depolama cihazları henüz yaygınlaşmış olmasa da uyumlu anakartların sayısı hızla artıyor. Bu konuda pazara öncülük yapan isimlerden Asus ve Gigabyte, USB 3.0 teknolojisini, üst seviye anakartlardan sonra orta ve alt segmentlerde de yaygınlaştırmayı hedefliyorlar. Digitimes'ın haberine göre her iki firma da, maliyet odaklı anakartlar için USB 3.0 teknolojisini gündemlerine almış durumda.

Endüstriyel kaynaklar, bu yıl 20 milyondan fazla USB 3.0 anakart satılacağını tahmin ediyorlar.


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max975 9 yıl
bakalım ülkemizdeki usb2.0 destekli kampanyalar ne zaman bitecek...
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F.@.T.İ.H 9 yıl

max975

bakalım ülkemizdeki usb2.0 destekli kampanyalar ne zaman bitecek...


bakalım ülkemizdeki usb3.0 destekli kampanyalar ne zaman başlayacak...
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sendomi 9 yıl
alt seviye için erken ama orta seviye için yapılması çok iyi olur,bu teknoloji için erken ama 1 sene sonra oldukça yaygınlaşacağını düşünüyorum geçen sene bu zamanlarda ddr3 gereksiz ddr2 yeter deniliyordu,şu anda ddr3 her yeri sarmış durumda performans etkisi derseniz yüksek hızlarda bariz ortada
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