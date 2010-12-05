Asus yeni nesil Sandy Bridge işlemcilerini iş istasyonlarına getiriyor; P67 çipsetli P8P67 WS Revolution

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Asus, Intel'in Ocak ayında lanse edeceği yeni nesil Sandy Bridge işlemcilerini iş istasyonlarına getirmeye hazırlanıyor. Intel'in çıkardığı her yeni çipset için WS serisi profesyonel anakartlar hazırlayan firma, geleneği bozmadı ve P67 çipsetli P8P67 WS Revolution modelini kullanıma sunacağını açıkladı.

Yüksek işlem gücü gerektiren ve çoğu zaman 7/24 çalışmak üzere tasarlanan iş istasyonlarında en yüksek performans ve maksimum stabilite için geliştirilen P8P67 WS Revolution, 16+2 fazlı gelişmiş güç tasarımına sahip. LGA1155 formundaki yeni nesil Sandy Bridge işlemcilerinin tamamına destek sunan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve 2200MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuluyor. Finansal uygulamalar, medikal görüntüleme ve dier uzmanlık uygulamalarında çoklu monitör kullanımına ve GPGPU uygulamalarına destek sunabilmek için üzerinde Nvidia'nın NF200 yongası bulunan anakart dört adet PCIe x16 slotu ile gelişmiş çoklu ekran kartı konfigürasyonlarını mümkün kılıyor.

Kaslı bir soğutucu tasarımına ve yüksek kaliteli komponentlere sahip olan P8P67 WS Revolution, yeni teknolojilere de destek sunuyor. Üzerinde dört adet SATA-II ve dört adet SATA-III portu bulunan anakart, aynı zamanda NEC kontrolcüsü ile iki adet USB 3.0 portunu da bünyesinde barındırıyor. Uzun ömürlü kullanım ve yoğun iş yükünde dengeli güç dağılımı için Bakır yoğunluğu arttırılmış 2oz baskılı devre tasarımı üzerine kurulan anakart, Asus'un yeni DIGI+VRM güç tasarımı ile %92 seviyesinde verimlilik vaad ediyor. Yüksek performansın yanında gelişmiş güç verimliliği için EPU teknolojisiyle donatılan anakart, profesyonel kullanım ihtiyaçlarına göre gelişmiş özelliklere de yer veriliyor.

Asus tarafından Ocak ayı içerisinde satışa sunulması beklenen P8P67 WS Revolution modelinin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.