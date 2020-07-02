Asus Zenbook Duo vs Zenbook Pro Duo karşılaştırma

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Asus Zenbook Duo ve Zenbook Pro Duo dizüstü bilgisayarlar alışılmışın dışında bir tasarıma sahip. İçerik üreten ve çoklu işlem yapan kullanıcılara yönelik tasarlanan bu dizüstülerde çift ekran bulunuyor. Klavyenin üst bölümü ikinci ekrana ayrılmış durumda. Bu yazımızda çift ekranlı bu iki modeli karşılaştırıyoruz.

Zenbook Duo ve Pro Duo'nun donanım olarak farklı versiyonları bulunuyor. Bu yazımızda karşılaştırdığımız modellerin tam ismi Zenbook Pro Duo UX581GV ve Zenbook Duo UX481FL. Asus Zenbook Pro Duo adından da anlaşılacağı üzere Zenbook Duo’dan daha fazla özelliğe sahip ve fiyatı neredeyse iki katı. Zenbook Pro Duo’nun iki ekranı da dokunmatik ve RTX 2060 ekran kartıyla satın alınabiliyor. Zenbook Duo’nun yalnızca alttaki ekranı dokunmatik ve MX250 ekran kartıyla alınıyor.

Ekran

Zenbook Pro Duo’nun ana ekranı 15.6 inç boyutunda, alttaki ekranı ise 14 inç boyutunda. İki ekranı da 4K çözünürlük ve 60 Hz tazeleme hızı sunuyor. Üstteki ekranda OLED HDR panel kullanılıyor. İki ekran da dokunmatik yapıda ve cihazın kutusundan çıkan dokunmatik kalemi destekliyor.

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Zenbook Duo’da ana ekran olarak 14 inç büyülüğünde, Full HD çözünürlüğünde, 60 Hz IPS LCD ekran bulunuyor. Alttaki ekran ise 12.6 inç boyutunda ve 1920x515 px çözünürlüğünde. Alttaki ekran dokunmatik yapıda, üstteki ekranın dokunmatik özelliği bulunmuyor. Kutudan çıkan kalemi yalnızca alttaki ekranda kullanabiliyoruz.

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İki modelde de alttaki ekran ScreenPad+ olarak adlandırılıyor. Çözünürlük ve boyut farkı haricinde fonksiyon olarak iki model arasında fark yok. Bu ekran için özel bir arayüz tasarlanmış ancak buraya özgü uygulama marketi yok. Uygulamalar, ikinci monitördeymiş gibi çalışıyor. Oyunlar da dahil olmak üzere her uygulamayı alttaki ekranda açabilmek mümkün. Alt ekranda çalışan uygulamalar özel bir arayüze bürünmediği için çift monitör deneyiminin ötesine gidemiyor. Photoshop'ta araç takımlarını, kurgu uygulamalarında Timeline’ı, web’de araştırma yaparken alt kısma not uygulamalarını açarken ikili ekran deneyimi epey başarılı.

İki modelde de üstteki ekranın görüntü kalitesi muazzam. Dizi, film izlemesi ve web’de gezinmesi keyifli ancak alttaki ekranın kalitesi düşük. Üstte canlı ve keskin görüntüler görürken altta soluk ve keskinliği düşük görüntü görüyoruz. Görüş açısı, olması gerekenden düşük. Bilgisayara çok dik pozisyondan bakmadığımız sürece alttaki ekrandan verim alamıyoruz. Alttaki ekran, bu bilgisayarın kilit parçası. Bu nedenle görüş açısı daha yüksek ekran kullanılmasını isterdim.

Tasarım

Zenbook Duo’nun ana ekranı 14 inç boyutunda olduğu için 15.6 inçlik Zenbook Pro Duo’ya göre daha küçük ve 1 kilogram daha hafif. Zenbook Duo 1.5 kg, Zenbook Pro Duo ise 2.5 kg ağırlığında. Zenbook Duo'yu taşımak kolay ancak Zenbook Pro Duo, günümüz dizüstülerine göre ağır kalıyor. İki bilgisayar da serin ve sessiz çalışıyor. Kucakta kullanmaya uygun.

Klavye ve Touchpad

Klavye, ikinci ekrandan dolayı alt köşeye yapışık vaziyette. Bileğimizi koyacağımız alan bulunmuyor. Bu duruma alışmak pek kolay değil. Pro Duo için ek bileklik aksesuarı var ancak Zenbook Duo için böyle bir aksesuar yok. Bileklik olmadan klavyeyi uzun süre kullanmak yorucu oluyor. Klavyenin ışığı beyaz aydınlatmaya sahip. Geceleri göz yormuyor.

Ayrıca Bkz. "Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo"

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Touchpad, alışılmışın dışında sağ kenara konumlandırılmış. Bu durum herhangi bir problem yaratmıyor. Pro Duo’da touchpad alanına numpad tuşlarını yansıtabilmek mümkün. Zenbook Duo’da böyle bir özellik yok. Pro Duo’da touchpad’in sol ve sağ klik tuşu dokunmatik yapıda, Zenbook Duo’da ise fiziksel buton bulunuyor.

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Performans ve Batarya

Zenbook Duo, 10. Nesil Intel Core i5 10510U ve Core i7 10210U işlemci seçeneğiyle satılıyor. Zenbook Pro Duo ise 9. Nesil Intel Core i7 9750H ve Core i9 9980HK işlemci seçeneğiyle satılıyor. Zenbook Duo’da ekran kartı olarak Nvidia MX 250, Zenbook Pro Duo’da ise Nvidia RTX 2060 bulunuyor.

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Yazılım geliştirme, mimari tasarım ve üst seviye oyun deneyimi için Zenbook Duo yetersiz kalacaktır. Güncel oyunları 1080p çözünürlükte, 40 fps üzerinde oynamak isteyenlerin mutlaka Pro Duo modelini seçmesi gerekiyor.

Zenbook Duo 8/16 GB RAM, Zenbook Pro Duo 16/32 GB RAM seçeneğine sahip. Tüm modeller M2 SSD ile satılıyor.

İki cihazın da batarya kapasitesi neredeyse aynı. Normal kullanımda çift ekran açıkken Web’de yaklaşık 9 saatlik gezinme imkanı sunuyor. Cihazın yapısını ve iki ekranlı olduğunu göz önüne alırsak bu süre gayet iyi.

Bağlantı

İki modelde de Ethernet girişi yok. İkisinde de 2 tane USB-A 3.1 Gen 2, birer tane USB-C, HDMI ve 3.5mm jack girişi bulunuyor. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 desteği var. Zenbook Pro Duo’da Thunderbolt 3.0 var, Zenbook Duo’da MicroSD kart girişi var.

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Cihazın hoparlöründe Harman Kardon imzası bulunuyor ancak ses kalitesi olarak piyasadaki sıradan bilgisayarlardan farkı yok. Cihazın ön kamerasının yanında IR sensör var böylece Windows Hello yüz tanıma sistemi, yüksek doğrulukla çalışıyor. Koronavirüs nedeniyle ön kamera kullanımı ciddi oranda arttı. Bu cihazların ön kamerası bulanık çekim yapıyor ve düşük ışıkta noise var. Mikrofonun ses kalitesi iyi.

Özet

Özetlemek gerekirse çift ekran fikri güzel ancak uygulanışı verimli değil. İkinci ekranın, Asus'un bir başka modeli olan ROG Zephyrus'daki gibi kullanıcıya doğru eğimli bir pozisyonda olsa veya görüş açısı daha yüksek bir panel kullanılsa daha iyi olacaktı. Zenbook Duo modeli, yüksek grafikli oyunlar oynamayacaksanız daha uygun fiyatlı olması, sessiz çalışması ve taşınabilirlik açısından daha kullanışlmı olmasıyla Zenbook Pro Duo modeline göre bir adım öne çıkıyor.

Asus Zenbook Duo'nun detaylı resimlerini aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz. Zenbook Pro Duo hakkında geçtiğimiz sene hazırladığımız videoyu yukarıdaki oynatıcıdan seyredebilirsiniz.

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