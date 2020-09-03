ASUS ZenBook Flip S (UX371) modeli Intel Evo sertifikasını aldı

Intel’in verimlilik ve uzun kullanım sürelerine odaklanan Evo programını duyurmasının ardından dalga dalga üreticilerin modelleri gelmeye başladı. ASUS ZenBook Flip S (UX371) firmanın ilk Evo dizüstüsü oldu.

ASUS ZenBook Flip S (UX371) özellikleri

Intel Evo programında bilindiği üzere Tiger Lake işlemciler ve Intel Xe grafik birimi temel alınıyor. Uykudan hızlı uyanma, 9 saate kadar kullanım süresi, 30 dakikada 4 saatlik şarj, Thuderbolt 4, WiFi 6 şeklinde özellikler program kapsamında.

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Intel Evo programında donanım, işlemci ve grafik performansı ile verimlilik odaklı özellikler aslında standart hale geliyor. Bu bakımdan dizüstü üreticileri ekran, kasa, menteşe, klavye gibi bileşenlerde farklılaşmak zorunda.

ASUS ZenBook Flip S (UX371) dizüstü modeli de Tiger Lake Core i5 ve i7 işlemci, 16GB’a kadar RAM, 1TB’a kadar PCIe 3.0 SSD, Thunderbolt 4 portu, WiFi 6, USB 3.2 Gen 1 Tip-A şeklinde özellikler sunuyor.

Farklılaştığı noktalar ise 4K UHD OLED NanoEdge PANTONE onaylı ekran, 13.9mm kalınlık, 1.2Kg ağırlık, %100 DCI-P3 renk gamı, TÜV Rheinland mavi ışık sertifikası, VESA DisplayHDR 500 gerçek siyah sertifikası, 4096 hassasiyet seviyeli Asus Pen ekran kalemi, 360 derece hassas ErgoLift menteşe, ASUS NumberPad 2.0, 15 saate kadar kullanım şeklinde sayılabilir. ASUS ZenBook Flip S (UX371) yakın dönemde piyasada olacak.

https://www.techpowerup.com/271703/asus-unveils-new-laptop-lineup-with-11th-generation-intel-core-processors

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