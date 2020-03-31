Asus Zephyrus G14 oyuncu dizüstü satışa çıkıyor

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AMD’nin Ryzen 4000 APU serisini duyurduğu CES 2020 fuarında sahneye çıkan ve ilk modellerden birisi olma ünvanına sahip Asus Zephyrus G14 oyuncu dizüstü bilgisayarı satışa çıkıyor.

Asus Zephyrus G14 özellikleri ve fiyatı

Asus Zephyrus G14 dizüstü modelinde 14 inçlik LED ekranda iki seçenek sunuluyor. Full HD çözünürlükte 120Hz tazeleme hızı yer alırken 2560x1440 piksel çözünürlükte ise 60Hz tazeleme hızı bulunuyor. Özel bir mekanizma kapak açıldığında klavyeyi açılı hale getiriyor.

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Modele AMD R9 4900HS APU’su güç veriyor. 8 çekirdek ve 16 izlek birimli bir işlemcinin yanında 8 kümeli Vega 8 grafk birimi yer alıyor. Grafik gücü yetersiz diyenler için ise GeForce RTX 2060 6GB ekran kartı eklenmiş. Böylece ışın izleme ve yapay zeka da listeye eklenmiş. Atanmış bir video şifreleyici ile hem oyun oynama hem yayın yapma mümkün. Özel bir soğutma sistemi yüklere göre performansı ayarlayabiliyor.

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Klavye chiclet tarzda ve 1.7mm tuş seyahat aralığı sunuyor. 2 adet 2.5W hoparlör yanında bir de woofer yer alıyor. Dolby Atmos ile mekansal ses sağlanmış. Kapak üzerine entegre edilmiş 1200 mini LED 256 parlaklık seviyesiyle oyuncu isminizi yansıtma, müziklere tepki verme gibi farklı efektler oluşturabiliyor.

32GB’a kadar DDR4 3200MHz RAM bellek, 1TB’a kadar M.2 NVMe SSD depolama belleği, WiFi 6, Bluetooth 5.0, parmak izi okuyucu, HDMI 2.0b, 10 saate kadar kullanım gibi özelliklere sahip olan Asus Zephyrus G14 oyuncu dizüstü modeli 1450$ başlangıç fiyatına sahip.

https://newatlas.com/laptops/asus-zephyrus-g14/

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