Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Asus Zephyrus G14 oyuncu dizüstü satışa çıkıyor

    Asus Zephyrus G14 oyuncu dizüstü modeli AMD R9 4900HS APU, GeForce RTX 2060 6GB ekran kartı, 1200 mini LED aydınlatma sistemi, Dolby Atmos desteği, WiFi 6 gibi özellikler barındırıyor.
    2 sa.
    555
    20
    11
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Asus Zephyrus G14 oyuncu dizüstü satışa çıkıyor
    Tam Boyutta Gör

    AMD’nin Ryzen 4000 APU serisini duyurduğu CES 2020 fuarında sahneye çıkan ve ilk modellerden birisi olma ünvanına sahip Asus Zephyrus G14 oyuncu dizüstü bilgisayarı satışa çıkıyor.

    Asus Zephyrus G14 özellikleri ve fiyatı

    Asus Zephyrus G14 dizüstü modelinde 14 inçlik LED ekranda iki seçenek sunuluyor. Full HD çözünürlükte 120Hz tazeleme hızı yer alırken 2560x1440 piksel çözünürlükte ise 60Hz tazeleme hızı bulunuyor. Özel bir mekanizma kapak açıldığında klavyeyi açılı hale getiriyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Asus’tan dayanıklılık odaklı ProArt StudioBook Pro X

    Ayrıca Bkz. "Agora Vahşi Yaşam fotoğraf yarışması sonuçlandı"

    Modele AMD R9 4900HS APU’su güç veriyor. 8 çekirdek ve 16 izlek birimli bir işlemcinin yanında 8 kümeli Vega 8 grafk birimi yer alıyor. Grafik gücü yetersiz diyenler için ise GeForce RTX 2060 6GB ekran kartı eklenmiş. Böylece ışın izleme ve yapay zeka da listeye eklenmiş. Atanmış bir video şifreleyici ile hem oyun oynama hem yayın yapma mümkün. Özel bir soğutma sistemi yüklere göre performansı ayarlayabiliyor.

    Asus Zephyrus G14 oyuncu dizüstü satışa çıkıyor
    Tam Boyutta Gör

    Klavye chiclet tarzda ve 1.7mm tuş seyahat aralığı sunuyor. 2 adet 2.5W hoparlör yanında bir de woofer yer alıyor. Dolby Atmos ile mekansal ses sağlanmış. Kapak üzerine entegre edilmiş 1200 mini LED 256 parlaklık seviyesiyle oyuncu isminizi yansıtma, müziklere tepki verme gibi farklı efektler oluşturabiliyor.

    32GB’a kadar DDR4 3200MHz RAM bellek, 1TB’a kadar M.2 NVMe SSD depolama belleği, WiFi 6, Bluetooth 5.0, parmak izi okuyucu, HDMI 2.0b, 10 saate kadar kullanım gibi özelliklere sahip olan Asus Zephyrus G14 oyuncu dizüstü modeli 1450$ başlangıç fiyatına sahip.



    https://newatlas.com/laptops/asus-zephyrus-g14/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    sendemail (umit erdem) 14 dk.
    Bilgisi olan ,özellikle AMD tecrübesi olan arkadaşlardan yanıt gelirse çok yararlı olur ,

    AMD dayanıklı bir işlemci midir ? Soruyu daha da açayım ,

    Çoğunlukla yük altında kullanılan bir senaryoda sizce kaç sene dayanır ?

    Niye soruyorum derseniz , core i5 intel işlemcim 6 seneden beridir , onca eziyete rağmen halen çalışıyor ,

    teşekkürler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    S A M C R O (Selim ) 1 sa.
    Türkiye de ne zaman satışa sunulur acaba?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Conqueror26 (Fatih Fatih) 1 sa.
    4900HS 2080 bile besleyemez mi, Rtx 2060 düşük kalıyor işlemciye göre.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    sniper23 (Enes Şahinler) 52 dk. Conqueror26
    Intel birileri ile anlaşma yaptı galiba, şuan nedense 2060 var, AMD'nin Ryzen 4000 laptoplar da. Ama Intel'in yeni çıkacaklar da 2080 RTX var.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    edd121 (Oğuzhan Kamış) 2 sa.
    linus dan incelemesine baktım ekran dışında kötü tek bi yanı yok
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Survivalist (Emre ) 2 sa. edd121
    Ekranı da iyi baya aslında 1450$'lık versiyonda 120hz panel var. Eksikleri ise vga bile olsa webcam konulmaması (aşırı saçma bir durum umarım seri üretime geçilmeden bu durumdan dönerler) ve thunderbolt 3 portu olmaması.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 31 dk. Hobbs & Shaw 2 için çalışmalar resmen başladı 1 sa. Huawei P40 Pro'nun DXOMARK puanı belli oldu 1 sa. DonanımHaber YouTube kanalı kimliği belirsiz kişiler tarafından ele geçirildi 1 sa. Honor 8A Prime tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 sa. Samsung, LCD üretiminden tamamen çekiliyor 2 sa. Koronavirüs salgınında bugünkü vaka sayısı 2704 oldu 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Asus Zephyrus G14 oyuncu dizüstü satışa çıkıyor Sonraki Tek WhatsApp hesabını aynı anda iki farklı telefonda kullanmak mümkün hale geliyor 3 sa. iPhone 9 kılıfları mağazalara ulaşmaya başladı 3 sa. AMD Fine Wine gerçekten işe yarıyor mu? Doom Eternal testinde HD 7970 GTX 680’den %124 hızlı 3 sa. Yerli solunum cihazında ilk prototip üretimi tamamlandı 4 sa. Yara bölgesi takibi yapabilen grafen bandaj geliştirildi 4 sa. Virgin Orbit roket şirketi de KOVİD-19 hastaları için solunum cihazı üretecek 5 sa. Cep tipi bilgisayarlara bir yenisi daha katıldı 5 sa. Henüz piyasaya sürülmeyen Galaxy Tab S6 Lite, Amazon'da listelendi 5 sa. AMD Ryzen ve ZenBook buluşması | Şık ve işlevsel dizüstü bilgisayar 5 sa. BP Türkiye ve Shell'den koronavirüsle mücadeleye ücretsiz akaryakıt desteği 6 sa. Stack Overflow uzun zamandır beklenen karanlık moda sahip oluyor 6 sa. Mount & Blade II: Bannerlord - Türkçe ilk bakış 6 sa. Ford, koronavirüs hastaları için 100 günde 50 bin ventilatör üretecek 6 sa. Türkiye 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke 7 sa. Mandalorian’ın ikinci sezon kadrosuna Halloween’in yıldızı Jamie Lee Curtis de katılabilir 7 sa. Amiral gemisi Oppo Reno Ace 2'nin tasarımı netleşti 8 sa. Intel 1 yıl boyunca AMD’nin sağladığı sürücüleri kullanıcılara sunmadı 8 sa. Honda, dikkat dağıtıcı bulduğu dokunmatik klima kontrollerinden vazgeçti 9 sa. Kingmax PCIe 4.0 arayüzüne sahip PX4480 ZEUS SSD’lerini duyurdu 9 sa. Sabancı’dan koronavirüs aşısı için Sağlık Bakanlığı'na büyük destek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Japon uzay aracının asteroit 'bombaladığı' anlardan müthiş gör...
    DonanımHaber
    Dünyanın en çok satan akıllı telefonun üretimi durduruldu
    DonanımHaber
    Mount & Blade II: Bannerlord müthiş bir giriş yaptı: Steam ve ...
    DonanımHaber
    Soulcalibur VI DLC Karakteri Haohmaru 31 Mart'ta Dövüşe Katılıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Stranger Things Koronavirüs'ten Etkilenmezse Yeni Sezonu 2021'...
    Bölüm Sonu Canavarı
    silinsin.
    DH Forum
    Salincaga çeki demiri baglayip arabayi cekmisler, direksiyon s...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim