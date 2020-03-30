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    Agora Vahşi Yaşam fotoğraf yarışması sonuçlandı

    Agora’s Wild 2020 adındaki vahşi yaşam fotoğraf yarışması sonuçlandı. Yarışmanın kazananı çok ender görülen orangutanların gölden su içmeye çalıştığı sahne oldu.
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    Fotoğraf Makineleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Agora Vahşi Yaşam fotoğraf yarışması sonuçlandı
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    En ilgi çekici vahşi yaşam fotoğraflarının kıyasıya rekabet ettiği Agora’s Wild 2020 fotoğraf yarışması sonuçlandı. Birincinin halk oyuyla seçildiği yarışmada birbirinden etkileyici fotoğraflar yer alıyor.

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    Agora’s Wild 2020 kazananı

    Yarışmaya farklı ülkelerden 9000 fotoğraf katıldı. Bu fotoğraflardan da 50 finalist belirlendi. Kazanan ismi belirlemek için ise halk oylaması yapıldı. Yarışmanın birincisi gölden su içmeye çalışan orangutan fotoğrafı oldu.

    Endonezya’da Jurug Parkında çekilen fotoğrafı ilginç kılan bir orangutanın ağaç dallarına tutunarak gölden avucuyla su içmeye çalışmasını yakalaması olmuş. Normalde orangutanlar tehlikeli hayvanlar nedeniyle su birikintilerinden uzak durmayı tercih ediyor. Bahse konu orangutanın tehlikeyi göze alarak suya hamle yapması çok sıradışı bir durum.

    Yarışmada finale kalan fotoğrafların hepsi de çok etkileyici hikayeler barındırıyor. Batan güneşin önünde bir kuş silüeti, zebra ve impalanın karşılaşması, yavrularıyla birlikte yolculuk eden hayvanlar bunlardan bazıları.



    https://newatlas.com/digital-cameras/agora-wild-2020-photogoraphy-contest-nature-animals-gallery/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 4 sa.
    Şu galeri sistemini lütfen aynı sayfa içinde açılacak şekilde yapın, Gerçekten kötü bu şekilde yakışmıyor DH ailesine
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