Asus'dan "3D" tutkunlarına özel notebook: R.O.G serisi G51J

Rekabette öne geçmek ve kullanıcılara daha yüksek oyun deneyimi sunmak isteyen üreticilerin yüksek performansın yanında alternatif teknolojilere daha fazla önem vermeye başladığına ve görsel anlamda yenilikçi yaklaşımlarla farklılık yaratmayı hedeflediklerine tanık oluyoruz. 3D Vision teknolojisiyle 90'lı yılların sonunda iş ortakları tarafından denenen 3 boyutlu görüntüleme teknolojisini yeniden gündemine alan hatta AMD'nin entegre grafik operasyonlarından sorumlu üst yöneticisini projenin başına getiren Nvidia, geleceğin 3D teknolojisinde olduğunu iddia etmişti. Japon elektronik devi Sony de benzer bir açıklama yaparak 3D Home konseptini duyurmuş ve konsollardan televizyonlara kadar geniş bir yelpazede 3D görüntüleme desteği sunacağını açıklamıştı. Nvidia'nın aksine 3D görüntüleme teknolojileri için özel bir yatırım stratejisi açıklamayan AMD ise Eyefinity ile oyunlar için çoklu monitör yaklaşımını gündemine almıştı.

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Masaüstü sistemleri ve konsollorı hedef alan 3D görüntüleme teknolojisi, Asus'un mobil oyuncular için hazırladığı yeni dizüstü bilgisayarıyla taşınabilir oluyor. Firmanın yüksek performans segmenti için Republic of Gamers (R.O.G) serisi altında hazırladığı G51J-SZ028V kod adlı yeni modelin kendi segmentinde gerçek "Stereo 3D" oyun deneyimi sunacağı belirtiliyor. Kablosuz olarak çalışan ve USB ara birimi üzerinden şarj edilebilen 3D gözlükler ve 120Hz tazeleme hızına sahip 15.6-inç boyutunda LED backlit LCD ekranla donatılan dizüstü bilgisayarın 3. boyutun kapılarını aralayarak mobil oyun deneyimini arttıracağı belirtiliyor. 395 x 277 x 44 mm boyutlarında ve 3.5 Kg ağırlığında olan Asus G51J-SZ028V, 3D görüntüleme teknolojisinin yanı sıra güçlü konfigürasyonuyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Intel'in Calpella kod adlı yeni nesil mobil platformunu temel alan dizüstü bilgisayara dört çekirdekli Core i7 720QM (1.6GHz) işlemcisi güç veriyor.

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Siyah ve Mavi olmak üzere çift renkli tasarımı ile agresif bir görünüme sahip olan dizüstü bilgisayarın 4GB bellek ve 640GB kapasiteli sabit disk ile geleceği belirtilirken tercihe bağlı seçenekler arasında 2x 500GB sabit disk seçeneğinin olacağı da açıklandı. R.O.G serisi altında oyuncuları hedef alan G51J-SZ028V'nin doğal olarak öne çıkan donanımlarından birisi de kullanılan GPU. Her ne kadar daha güçlü çözümler olsa bile Asus'un bu noktadaki tercihinin 1GB bellek kapasitesine sahip olan Nvidia GeForce GTX 260M olduğunu görüyoruz. 3D performansının yanında PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteğine de sahip olan ekran kartının çoklu ortam özellikleri Blu-ray sürücüsü desteklenmiş. Oyun deneyimini arttırmak adına arka aydınlatmalı özel tuş takımına ve konusunda uzman isimlerden birisi olan Altec Lansing üretimi hoparlöre sahip olan sistemin sistemin gereksinim duyduğu güç ihtiyacı ise 6 hücreli pil üzerinden sağlanıyor.

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Yeni nesil Asus anakartlardan aşina olduğumuz ExpressGate teknolojisi ile kullanıcılar "anında hazır" Linux işletim sistemiyle, Windows ortamını beklemeden sadece birkaç saniye içerisinde Linux tabanlı özel ortama bağlanarak internete erişerek sayfalar arasında dolaşabiliyor veya elektronik-postalarını kontrol edebiliyorlar. Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, ExpressCard slotu, 2 megapiksel entegre internet kamerası, eSATA ve HDMI portu gibi detaylara yer verilen oyuncu sisteminde kablolu ve kablosuz iletişim için Gigabit Ethernet, WiFi ve Bluetooth desteği de sunuluyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium 64-bit'in eşlik edeceği Asus G51J-SZ028V'nin Kasım ayı içerisinde Avrupa'da satışa sunulması beklenirken satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.