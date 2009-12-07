Asus'dan AMD işlemciler için maliyet odaklı yeni anakart: M4N68T-M

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Anakart üretiminde sektörün lider oyuncularından biri olan Asus, AMD işlemciler için hazırladığı giriş seviyesindeki yeni anakartını duyurdu. M4N68T-M olarak isimlendirilen anakart, Nvidia'nın GeForce 7025 + nForce 630a yonga setini temel alıyor ve Soket AM3 formundaki Phenom II / Athlon II işlemcilere destek sunuyor. Çift DIMM slotu üzerinden 1800MHz'e kadar çift kanal DDR3 desteği sunabilen Micro-ATX formundaki yeni anakart, giriş seviyesindeki sistemlerle birlikte ofis ve HTPC olarak bilinen medya bilgisayarlarını hedef alıyor.

Giriş seviyesinde bir çözüm olmasına rağmen tasarım özellikleriyle öne çıkan anakartın tamamında katı kapasitörler kullanılıyor. DirectX 9 destekli GeForce 7025 entegre grafik birimine sahip olan anakart üzerinde harici ekran kartı kurulumları için konumlandırılan PCIe 2.0 x16 slotuyla birlikte iki adet PCI ve bir adet te PCIe x1 slotuna yer verildiğini görüyoruz. RAID 0/1/5/1 +0 ve JBOD desteği sunan dört adet SATA-II konnektörünün yer aldığı anakart üzerinde ayrıca 6 kanal ses desteği, Gigabit Ethernet ve görüntü aktarımı için VGA konnektörüne yer veriliyor.

Enerji verimliliği için EPU teknolojisi ile donatılan anakart ayrıca elektrik akımındaki dalgalanmalara karşı koruma desteği de sunuyor. ExpressGate teknolojisiyle kullanıcıların Windows ortamını beklemeden Linux tabanlı sistem üzerinden kısa süre çevrimiçi olup elektronik postalarını kontrol edebilmelerine olanak tanıyan M4N68T-M, Turbo Key ve CPR gibi amatör kullanıcıların birkaç adımda işlemci frekansını arttırabilmelerini sağlayan Asus teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor. Önümüzdeki günlerde satışa sunulacak Asus M4N68T-M'in fiyatı ise açıklanmadı.

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