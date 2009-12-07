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Asus'dan AMD işlemciler için maliyet odaklı yeni anakart: M4N68T-M

9 yıl
13,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan AMD işlemciler için maliyet odaklı yeni anakart: M4N68T-M
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Anakart üretiminde sektörün lider oyuncularından biri olan Asus, AMD işlemciler için hazırladığı giriş seviyesindeki yeni anakartını duyurdu. M4N68T-M olarak isimlendirilen anakart, Nvidia'nın GeForce 7025 + nForce 630a yonga setini temel alıyor ve Soket AM3 formundaki Phenom II / Athlon II işlemcilere destek sunuyor. Çift DIMM slotu üzerinden 1800MHz'e kadar çift kanal DDR3 desteği sunabilen Micro-ATX formundaki yeni anakart, giriş seviyesindeki sistemlerle birlikte ofis ve HTPC olarak bilinen medya bilgisayarlarını hedef alıyor.

Giriş seviyesinde bir çözüm olmasına rağmen tasarım özellikleriyle öne çıkan anakartın tamamında katı kapasitörler kullanılıyor. DirectX 9 destekli GeForce 7025 entegre grafik birimine sahip olan anakart üzerinde harici ekran kartı kurulumları için konumlandırılan PCIe 2.0 x16 slotuyla birlikte iki adet PCI ve bir adet te PCIe x1 slotuna yer verildiğini görüyoruz. RAID 0/1/5/1 +0 ve JBOD desteği sunan dört adet SATA-II konnektörünün yer aldığı anakart üzerinde ayrıca 6 kanal ses desteği, Gigabit Ethernet ve görüntü aktarımı için VGA konnektörüne yer veriliyor.

Enerji verimliliği için EPU teknolojisi ile donatılan anakart ayrıca elektrik akımındaki dalgalanmalara karşı koruma desteği de sunuyor. ExpressGate teknolojisiyle kullanıcıların Windows ortamını beklemeden Linux tabanlı sistem üzerinden kısa süre çevrimiçi olup elektronik postalarını kontrol edebilmelerine olanak tanıyan M4N68T-M, Turbo Key ve CPR gibi amatör kullanıcıların birkaç adımda işlemci frekansını arttırabilmelerini sağlayan Asus teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor. Önümüzdeki günlerde satışa sunulacak Asus M4N68T-M'in fiyatı ise açıklanmadı.

Asus'dan AMD işlemciler için maliyet odaklı yeni anakart: M4N68T-M
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gerbay 9 yıl
seri port ve paralel port olmazsa olmaz.. siz kullanmıyorsunuz diye kullanılmıyor zannetmeyin. çok yoğun şekilde kullanılıyor her ikiside..
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sahafiec 9 yıl
@gerbay
haklı olabilirsin, kitle her zaman teknolojiyi çok çok arkadan takip eder..
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KANUNI61 9 yıl
bu saatten sonra nvidia cipli amd platformu alınmaz bence
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yc#1 9 yıl
Evet, Geforce görüntü yongasını kullanıyor. Giriş seviyesi bir anakartta DDR3 kullanımını (şimdilik) bir tezat olarak düşünüyorum.
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syler23 9 yıl
benmi yanlış anladım yoksa doğrumu üzerindeki onboard vga kart ge forcemi???
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Ju1i@~ 9 yıl
Herşey iyi de seri port ne alaka? Onun yerine DVI çıkışı koymalılardı. MSI da bütçe odaklı AMD 740G yongalı yeni anakartlarında aynı hatayı yapmış.
Ayrıca kartta 4 tane DIMM slotu var yazmışsınız ama fotoğraflarda 2 tane var. 4 slotlu başka bir modeli de mi var anakartın?
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sahafiec 9 yıl
ilginç bir anakart olmuş. fakat nekadar maliyet odaklı olduğu anca fiyatı açıklanınca anlaşacak...
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TELESCOPE 9 yıl
paylaşım için teşekkürler
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