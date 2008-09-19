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Asus'dan G41 yonga setli ve DisplayPort destekli yeni anakart

10 yıl
16,1b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan G41 yonga setli ve DisplayPort destekli yeni anakart
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Anakart dünyasının lider isimlerinden Tayvan merkezli Asus, Intel'in G41 yonga setin kullanan yeni bir model hazırladı. Firmanın P5QPL-VM kod adını taşıyan yeni anakartı Intel'in en yeni ve ekonomik yonga seti çözümlerinden biri olan G41'i temel alıyor.

LGA775 formundaki güncel Intel işlemcileriyle kullanılan mATX formundaki anakart pasif soğutma ile desteklenmiş durumda. 1333MHz'e FSB desteği sunan P5QPL-VM üzerinde 4 adet DIMM slotu yer alıyor ve 1066MHz'e kadar DDR2 belleklerle kullanılabiliyor.

Kompakt yapısı ile özellikle HTPC'ler ve ofis sistemlerini hedef alan Asus'un yeni anakartı üzerinde Intel'in DirectX 10 destekli X4500 IGP'si (entegre grafik işlemcisi) yer alıyor. Görüntü aktarımı için DisplayPort, DVI ve VGA konnektörlerine sahip olan anakart bu açıdan iddialı geliyor.

Harici ekran kartı kullanmak isteyenler için bir adet PCIe x16 slotuna da sahip olan Asus P5QPL-VM, firma tarafından yayınlanan teknik özellik tablosuna bakılırsa güncel standart olan PCIe 2.0 yerine PCIe 1.1 spesifikasyonunu desteklemekte.

Güney köprüsü olarak ICH7 yongasını kullanan Asus'un yeni anakartı üzerinde, PCIe x16 slotuna ek olarak iki adet PCI ve bir de PCIe x1 slotları yer alıyor. 8 kanal yüksek tanımlı ses ve gigabit ethernet gibi özellikleri de bulunan anakart üzerinde 4x SATA-II konnektörü yer alıyor.

Giriş seviyesi sistem veya HTPC kurmak isteyenler için hazırlanan Asus P5QPL-VM'nin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi açıklanmış değil.


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SERIM 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57
Görüntü aktarımı için DisplayPort, DVI ve VGA konnektörlerine sahip olan anakart bu açıdan iddialı geliyor


Nedir bu Displayport ? HDMI benziyor ama değil sanırım, hiç bir plazma ldc tvde veya monitörde bu giriş yok bildigim kadarıyla
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mustafa_550 10 yıl
ofis veya htpc için uygun olabilir ama fiyata bi bakmak lazım 780g ile fazla bi fark yoksa 780g tercih edilebilir
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