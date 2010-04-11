Asus'dan Magny Cours serisi AMD işlemciler için çift soketli yeni anakart

Önde gelen anakart üreticilerinden Asus, 8 ve 12 çekirdekli AMD işlemciler için hazırladığı KGPE-D16 kod adlı yeni anakartını duyurdu. AMD'nin Magny Course serisi çok çekirdekli Opteron 6100 işlemci ailesi için hazırlanan Asus G34, AMD'nin SR5690/SP5100 yonga setini temel alıyor. Üzerinde iki adet G34 soketi bulunann ve çift işlemci desteği sunan anakart, bu sayede toplamda 24 çekirdeğe sahip, güçlü bir sunucu platformu sunabiliyor.

Opteron 6100 serisi, 8 ve 12 çekidekli AMD işlemciler için hazırlanan Asus KGPE-D16'nın fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Dört kanal DDR3 bellek desteği sunan Magny Cours serisi Opteron işlemciler için her CPU soketine sekiz adet DIMM slotunun konumlandırıldığı Asus KPGE-D16'da dört adet PCIe x16 slotuyla birlikte 14x SATA portuna, 3x Ethernet konnektörüne ve D-Sub çıkışına yer veriliyor. Asus'dan Tom Lin açıklamasında yeni anakartın, kurumların ve enstitülerin ihtiyaç duyduğu yüksek işlem gücünü, ekstrem performansla sunacağınu söyledi.