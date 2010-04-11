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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'dan Magny Cours serisi AMD işlemciler için çift soketli yeni anakart

9 yıl
14,5b
1
18
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önde gelen anakart üreticilerinden Asus, 8 ve 12 çekirdekli AMD işlemciler için hazırladığı KGPE-D16 kod adlı  yeni anakartını duyurdu. AMD'nin Magny Course serisi çok çekirdekli Opteron 6100 işlemci ailesi için hazırlanan Asus G34, AMD'nin SR5690/SP5100 yonga setini temel alıyor. Üzerinde iki adet G34 soketi bulunann ve çift işlemci desteği sunan anakart, bu sayede toplamda 24 çekirdeğe sahip, güçlü bir sunucu platformu sunabiliyor.
Dört kanal DDR3 bellek desteği sunan Magny Cours serisi Opteron işlemciler için her CPU soketine sekiz adet DIMM slotunun konumlandırıldığı Asus KPGE-D16'da dört adet PCIe x16 slotuyla birlikte 14x  SATA portuna, 3x Ethernet konnektörüne ve D-Sub çıkışına yer veriliyor. Asus'dan Tom Lin açıklamasında yeni anakartın, kurumların ve enstitülerin ihtiyaç duyduğu yüksek işlem gücünü, ekstrem performansla sunacağınu söyledi.
Opteron 6100 serisi, 8 ve 12 çekidekli AMD işlemciler için hazırlanan Asus KGPE-D16'nın fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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DH Misafiri 6 yıl
bu anakartla pc toplasan uçarmı acaba :D
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meposion 6 yıl
konu amd resim intel socket

edit: fena hort olmuş
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DH Misafiri 8 yıl
peki bunun fiyatı hakkında bilgisi olan varmı arkadaşlar
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DH Misafiri 9 yıl
ABI BU BOARD GELECEGIN CANAVARI OLACAK BU BOARD AVRUPAYA YAYILMIS CIPSETLERI HARIKA HELAL OLSUN ASUS A
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Feryancı61 9 yıl
Anakartı görünce uçak görmüş gibi oldum.Artık milletin gözüne hitap ediyorlar.
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artenis 9 yıl
HD5870 takılması söz konusu bıle olamaz, pro ekran kartları varken ve 4x16pcı varken...
3 Ethernet cok kulanıslı olmus kurum yada pro.kulanıcı ıcın
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tiger cage 9 yıl
sağlam altyapılı bir anakart
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Batuist 9 yıl
güçlü bir platforma benziyor...
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sertacaygun 9 yıl
O ne kadar SATA yuvası öyle ? Hay maaşallah...
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iko68 9 yıl
Haber olarak varda.Bu türden kartları ve özellikle AMD çipsetli olanları bulmak mümkün değil.
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MuwHinny 9 yıl

iyide resimdeki cpu soketi amd değil intel sırf görüntü olsun diye koyulmuş herhalde

opteron board olduğu için farklı görünmüş olabilir. Board'un üzerinden de okuyabileceğin gibi asus kpge-d16 yazıyor foto ve haber aynı anlıycan
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Executor Arhentir 9 yıl
G34 soketi LGA formunda olduğundan sana öyle gelmiş 1974 pini var ayrıca
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MrPerFormance 9 yıl
4 kanal ram güzel olmuş. Bu masaüstü işlemcilerdede olmalı
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syler23 9 yıl
iyide resimdeki cpu soketi amd değil intel sırf görüntü olsun diye koyulmuş herhalde
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