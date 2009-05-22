Asus'dan P55 yonga setli yeni anakart; P7P55 PRO

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Anakart dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli Asus'un P55 yonga setli yeni anakartı gün ışığına çıktı. Hatırlanacağı üzere firma Mart ayında Almanya'da düzenlenen CeBT 2009 fuarında yine P55 yonga setini kullanan mühndislik örneği bazı anakartlarını tanıtmıştı. Haziran ayının hemen başında Tayvan'da düzenlenecek Computex fuarı öncesinde Asus'un yılın ikinci yarısında pazara sürülmesi beklenen P55 yonga setli P7P55 PRO anakartı detaylarıyla birlikte belirdi.

Intel yine yılın ikinci yarısı için planladığı LGA1156 formundaki Core i5 işlemcileriyle kullanılmak üzere hazırlanan anakart, Siyah renkli baskılı devresi ve Mavi renkli komponentleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Core i7 işlemcilerden farklı olarak Core i5 serisi işlemciler, üç kanal yerine iki kanal DDR3 bellek kontrolcüsüne sahip olacağı için üzerinde dört adet DDR3 DIMM slotu bulunan anakart çift PCIe x16 slotuyla gelecek ve Crossfire X teknolojisini destekleyecek, SLI desteği ise henüz belirsizliğini koruyor.

PCIe x16 slotlarına ek olarak üzerinde üç adet PCI ve iki adet te PCIe x1 slotu bulunan anakart pasif soğutma ile desteklenmiş durumda. Tek yonga tasarımına sahip olan P55 çipsetinin yapısal özelliği gereği X58 yonga setli anakartlara kıyasla daha sade bir soğutucu tasarımına sahip olan anakart farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 7x SATA-II konnektörüne ek olarak bir adet eSATA, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi özellikleri de üzerinde barındırıyor.

Üretime hazır versiyonunda bazı değişiklikler olması da söz konusu olan Asus P7P55 PRO'nun Computex fuarında sergilenmesi ve 3. çeyrekte satışa sunulması planlanıyor.