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Asus'dan P55 yonga setli yeni anakart; P7P55 PRO

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan P55 yonga setli yeni anakart; P7P55 PRO
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Anakart dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli Asus'un P55 yonga setli yeni anakartı gün ışığına çıktı. Hatırlanacağı üzere firma Mart ayında Almanya'da düzenlenen CeBT 2009 fuarında yine P55 yonga setini kullanan mühndislik örneği bazı anakartlarını tanıtmıştı. Haziran ayının hemen başında Tayvan'da düzenlenecek Computex fuarı öncesinde Asus'un yılın ikinci yarısında pazara sürülmesi beklenen P55 yonga setli P7P55 PRO anakartı detaylarıyla birlikte belirdi.

Intel yine yılın ikinci yarısı için planladığı LGA1156 formundaki Core i5 işlemcileriyle kullanılmak üzere hazırlanan anakart, Siyah renkli baskılı devresi ve Mavi renkli komponentleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Core i7 işlemcilerden farklı olarak Core i5 serisi işlemciler, üç kanal yerine iki kanal DDR3 bellek kontrolcüsüne sahip olacağı için üzerinde dört adet DDR3 DIMM slotu bulunan anakart çift PCIe x16 slotuyla gelecek ve Crossfire X teknolojisini destekleyecek, SLI desteği ise henüz belirsizliğini koruyor.

PCIe x16 slotlarına ek olarak üzerinde üç adet PCI ve iki adet te PCIe x1 slotu bulunan anakart pasif soğutma ile desteklenmiş durumda. Tek yonga tasarımına sahip olan P55 çipsetinin yapısal özelliği gereği X58 yonga setli anakartlara kıyasla daha sade bir soğutucu tasarımına sahip olan anakart farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 7x SATA-II konnektörüne ek olarak bir adet eSATA, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi özellikleri de üzerinde barındırıyor.

Üretime hazır versiyonunda bazı değişiklikler olması da söz konusu olan Asus P7P55 PRO'nun Computex fuarında sergilenmesi ve 3. çeyrekte satışa sunulması planlanıyor.


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yc#1 10 yıl
SATA portlarının yerleşimi oldukça ilginç.
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CoreXXX 10 yıl
eskiden amd ye kızardım slot uyumsuzluğu konusunda, çünkü intel yıllarca lga775 kullandı ve çok büyük artı oldu intele, ama intel bunu farkedemiş olsa gerekki böyle gerizakalı bi uygulama yapıyor, e ben 1156 formunda anakart alcam sonra i7 almam gerektiğinde yuva yüzünde anakartıda değişecem, oh iyi valla, nasıl x38 ve x48 çıkarıp sonra p45 p43 p41 serisi çıkardılar, hepsi aynı işlemcileri destekledi ama performansları farklıydı ve millet cebine göre kart aldı,yok intel şımardı iyce boyunun ölçüsünü görse iyi olacak
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jay jay justified 10 yıl
Son zamanlarda gördüğüm en şık anakart :) Tabi işlevselliği merak konusu. Şu Core i5'ler gelsin de bi görelim.
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Hobo. 10 yıl
kart bahane renkler şahane
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sertacaygun 10 yıl
Yerleşim yine ASUS yerleşimi olmuş. Çok şahane...
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forvet09 10 yıl
intel'in eşşek jkadar soğutucu yongalarından yok heralde bu seride..
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razorc 10 yıl
alllah allah çipset yokmu yoksa bana mı öyle geldi yoksa cpu ya mı entegre ettiler ne oldu yaa anlamadım?
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pegasus1881 10 yıl
p55 lerde kuzey ve guney kopru yok tek chıpe ındırıldı oda satalara yakın usrunde asus yazan mavı headsınkın altında
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safe-e 10 yıl
gzl kart olmuş ustündeki soğutucuya bakılırsa p55 yongası fazla ısınmıyor heralde
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Evren Küçük 10 yıl
her işlemciye ayrı yonga seti mantığıyla devam edillirse bir dahaki masaüstü işlemcim intel olmayacak bu gidişle. yükseltilebilirlik çok önemli. almışken iyisi olsun deyip 300-400$ fark vermeyi yada amdye göre fiyat / performans açısından geri kalacak bir intel işlemcisinide alacağımı sanmıyorum. paranız varsa herşeyin en iyisi sizin, yoksa idare edin mantığı. ciddi ciddi bu gidişle amdci olacağım.
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husNUKE 10 yıl
renk uyumu çok guzel, sade bir tasarım olmuş ama şık duruyor ama fiyatı x58 anakartlar gibi olursa millet parasını i7lere verir
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Light_Velocity 10 yıl
P55 ismini duyunca Intel'e sinir oluyorum.Her işlemciye ayrı yonga

Haber için teşekkürler
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