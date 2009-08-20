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Asus'dan SATA-III destekli yeni anakart; P7P55D Premium

9 yıl
10,9b
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8
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan SATA-III destekli yeni anakart; P7P55D Premium
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Core i5 ve Core i7 serisi yeni nesil Intel işlemciler için hazırlanan P55 yonga setli anakartlar için artık geri sayım başladı. 8 Eylül ile birlikte lanse edilmesi beklenen P55 yonga setli anakart ile pazar liderliğini ele geçirmek isteyen üreticiler, farklı özellikleri ve teknolojik yenilikleri tek bir çatı altında bir araya getirerek rakipleri karşısında fark yaratmak ve pastanın en büyük dilimini kapmayı hedefliyorlar.

Anakart üretiminde sektörün lider isimlerinden Asus, farklı fiyat segmentleri ve farklı kullanıcı ihtiyaçları için P55 yonga setli çok sayıda yeni anakartını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın P55 serisi altında lanse edeceği en iddialı modellerden birisi olması beklenen P7P55D Premium sahi olduğu teknik ve tasarım özelliklerine ek olarak SATA-III (SATA 6Gbps) desteği ile öne çıkacak gibi görünüyor.

Lynnfield kod adını taşıyan LGA1156 formundaki yeni nesil Intel işlemciler için hazırlanan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve yüksek hızda DDR3 bellek desteği sunuluyor. 32+3 fazlı güç tasarımına sahip olan Asus P7P55D Premium modelinin, pasif soğutma tasarımı, katı kapasitörleri ve hız aşırtmacılara özel olarak geliştirilen TurboV gibi özellikleriyle dikkat çekmesi bekleniyor.

İki adet PCIe x16 slotuna sahip olan ve çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyan yeni modelde iki adet SATA-III portu bulunuyor. Her ne kadar henüz satılan herhangi bir model bulunmasa bile P7P55D Premium ile gelecekte çıkacak SATA-III uyumlu sabit diskler kullanılabilecek ve bu sayede veri transfer hızı ciddi şekilde artarak kullanıcılar dosya aktarımında ciddi zamanlar kazanabilecekler.

Express Gate teknolojisine de sahip olan P55 yonga setli Asus P7P55D Premium ile kullanıcılar, Windows ortamına gerek kalmaksızın sadece birkaç saniye içerisinde devreye giren Linux tabanlı özel işletim sistemi ile son kullanıcılar elektronik-posta kontrolü ve internette surf hatta gibi temel fonksiyonlara ulaşarak acil durumlarda çok daha hızlı bir şekilde çevrimiçi olabiliyorlar

8 kanal yüksek tanımlı ses desteğine ve çift Gigabit Ethernet gibi özelliklere sahip olan Asus P7P55D Premium sahip olduğu kaslı görünümle de merak uyandırmayı başarıyor. Intel'in yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileri için hazırlanan P7P55D Premium modelinin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken son kullanıcı satış fiyatının 200 Avro civarında olabileceği belirtiliyor.

Asus'dan SATA-III destekli yeni anakart; P7P55D Premium
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Asus'dan SATA-III destekli yeni anakart; P7P55D Premium
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Asus'dan SATA-III destekli yeni anakart; P7P55D Premium
Tam Boyutta Gör

Asus'dan SATA-III destekli yeni anakart; P7P55D Premium
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safe-e 9 yıl
@ artenis hayır dostum o kart express gate kartı
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mesAt 9 yıl
Şu ekran kartı yuvalarının PCI a yakın olupta kapatmasına anlam veremiyorum. Bu konuda bu şekilde bir çok anakartı almaktan vazgeçiyor insan. Bu konuda en iyi başarıyı DFI sağlıyor, neyi nereye koyacağını iyi biliyor ve slotların neredeyse tamamı işlevsellik kazanıyor...
DFI in, ASUS out..(:
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kerem 9 yıl

mesAt

Şu ekran kartı yuvalarının PCI a yakın olupta kapatmasına anlam veremiyorum. Bu konuda bu şekilde bir çok anakartı almaktan vazgeçiyor insan. Bu konuda en iyi başarıyı DFI sağlıyor, neyi nereye koyacağını iyi biliyor ve slotların neredeyse tamamı işlevsellik kazanıyor...


DFI in, ASUS out..(:


Pcı slotunun kaybını geçtim. Takılan kart fanıda kapatıyor.

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Tolgá 9 yıl
32+3 faz tasarımına ne gerek varki abartmışlar sanki
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artenis 9 yıl
İkinci pcıEx ın altınd mınık ve karta 90 derece ıle duran bır kart var sankı?
Turbo V Remote?
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erolsipar 9 yıl
Herşey güzelde triple channel yıkıldı X58'e devam!
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kerem 9 yıl
Güzel anakart da ekran kartı her zamanki gibi pcı girişine yakın

Haber için teşekkürler fx
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neXXen 9 yıl
Çok güzel kart.Tasarım oldukça şık kasamda güzel durucaktır eminim

Donanım haberden video incelemesini bekliyoruz şimdiden söyleyim.
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