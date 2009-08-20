Asus'dan SATA-III destekli yeni anakart; P7P55D Premium

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Core i5 ve Core i7 serisi yeni nesil Intel işlemciler için hazırlanan P55 yonga setli anakartlar için artık geri sayım başladı. 8 Eylül ile birlikte lanse edilmesi beklenen P55 yonga setli anakart ile pazar liderliğini ele geçirmek isteyen üreticiler, farklı özellikleri ve teknolojik yenilikleri tek bir çatı altında bir araya getirerek rakipleri karşısında fark yaratmak ve pastanın en büyük dilimini kapmayı hedefliyorlar.

Anakart üretiminde sektörün lider isimlerinden Asus, farklı fiyat segmentleri ve farklı kullanıcı ihtiyaçları için P55 yonga setli çok sayıda yeni anakartını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın P55 serisi altında lanse edeceği en iddialı modellerden birisi olması beklenen P7P55D Premium sahi olduğu teknik ve tasarım özelliklerine ek olarak SATA-III (SATA 6Gbps) desteği ile öne çıkacak gibi görünüyor.

Lynnfield kod adını taşıyan LGA1156 formundaki yeni nesil Intel işlemciler için hazırlanan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve yüksek hızda DDR3 bellek desteği sunuluyor. 32+3 fazlı güç tasarımına sahip olan Asus P7P55D Premium modelinin, pasif soğutma tasarımı, katı kapasitörleri ve hız aşırtmacılara özel olarak geliştirilen TurboV gibi özellikleriyle dikkat çekmesi bekleniyor.

İki adet PCIe x16 slotuna sahip olan ve çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyan yeni modelde iki adet SATA-III portu bulunuyor. Her ne kadar henüz satılan herhangi bir model bulunmasa bile P7P55D Premium ile gelecekte çıkacak SATA-III uyumlu sabit diskler kullanılabilecek ve bu sayede veri transfer hızı ciddi şekilde artarak kullanıcılar dosya aktarımında ciddi zamanlar kazanabilecekler.

Express Gate teknolojisine de sahip olan P55 yonga setli Asus P7P55D Premium ile kullanıcılar, Windows ortamına gerek kalmaksızın sadece birkaç saniye içerisinde devreye giren Linux tabanlı özel işletim sistemi ile son kullanıcılar elektronik-posta kontrolü ve internette surf hatta gibi temel fonksiyonlara ulaşarak acil durumlarda çok daha hızlı bir şekilde çevrimiçi olabiliyorlar

8 kanal yüksek tanımlı ses desteğine ve çift Gigabit Ethernet gibi özelliklere sahip olan Asus P7P55D Premium sahip olduğu kaslı görünümle de merak uyandırmayı başarıyor. Intel'in yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileri için hazırlanan P7P55D Premium modelinin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken son kullanıcı satış fiyatının 200 Avro civarında olabileceği belirtiliyor.

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