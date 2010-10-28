Asus'la yollarını ayıran Garmin; iOS ve Blackberry OS'e destek verecek mi ?

Geçtiğimiz günlerde Asus ve Garmin cephesinden gelen açıklamalarla Garmin marka telefonların tarihe karıştığı kesinlik kazanmış, ancak her iki firmanın Asus'un telefonlarında Garmin'in navigasyon çözümlerini sunabilmek için birlikte çalışmaya devam edeceği belirtilmişti. The Kansas City Star 'da yayınlanan habere göre Asus'la donanımsal çalışmalarda yollarını ayırmasından sonra Garmin, navigasyon çözümlerini iOS ve Blackberry OS platformlarına taşımak için çalışmalara başladı.

Garmin'in diğer platformlara şu ana kadar neden destek vermediğiyle ilgili soruya "Açıkçası, kendimizle rekabete girmek istemedik." diyerek cevap veren Garmin'in basın sözcüsü Jessica Myers; firmanın iOS ve Blackberry OS platformlarına vermesi muhtemel olan desteğin hayata geçeceği tarihin şimdilik belli olmadığını sözlerine ekledi.