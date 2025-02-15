Garmin, askeri özelliklerle dolu yeni saati Tactix 8'i tanıttı

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Tam Boyutta Gör Garmin, karada, havada ve denizde kullanılmak üzere tasarlanmış yeni akıllı saati Tactix 8'i tanıttı. Bu son model, askeri personel, açık hava meraklıları ve dalgıçlar için yeni özellikler içeriyor.

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Garmin Tactix 8 özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Garmin Tactix 8, 47 mm ve 51 mm kasa boyutlarıyla geliyor. Isı, şok ve suya dayanıklılık açısından askeri standartları (MIL-STD-810) karşılıyor. Su altı kullanımı için 40 metre dalış derecesine sahip. Pil ömrü açısından, AMOLED ekranlı 47 mm model akıllı saat modunda 16 güne kadar dayanırken, güneş enerjili 51 mm versiyonu 48 güne kadar dayanıyor.

Garmin’in yeni saati, özel sırt çantasıyla dolaşma ve dalış aktivite profilleri içeriyor. Sırt çantasıyla dolaşma özelliği, kullanıcıların daha doğru efor takibi için ağırlığı girmelerine olanak tanıyor. Dalış için, ilgili verileri ve navigasyon araçlarını sağlayarak tüplü dalış ve apne aktivitelerini destekliyor. Dahili hoparlör ve mikrofon, akıllı telefonla eşleştirildiğinde doğrudan saatten arama yapılmasını sağlıyor. Sesli komutlar çeşitli işlevlerin eller serbest gerçekleştirilmesine imkan veriyor.

Tactix 8, önceden yüklenmiş TopoActive haritalarıyla geliyor. Outdoor Maps+ aboneliği daha detaylı haritalama sağlıyor. SatIQ ve çok bantlı GPS konumlandırma doğruluğunu artırıyor. Harita katmanları özelleştirilebiliyor.

Gizlilik Modu, hassas alanlardaki operasyonlar için faydalı olacak mesafe ve biyometrik verileri izlemeye devam ederken kablosuz iletişimi devre dışı bırakıyor. Gece Görüş Gözlüğü (NVG) modu, gece görüş cihazlarıyla uyumluluk için ekranı karartıyor. Dahili çok LED'li el feneri hem beyaz hem de yeşil ışık seçenekleri sunuyor.

Akıllı saat, güç antrenmanı planları, gerçek zamanlı dayanıklılık takibi ve çeşitli spor uygulamaları gibi eğitim araçları içeriyor. Sağlık takibi özellikleri arasında Pulse Ox, Body Battery, uyku takibi ve EKG uygulaması bulunuyor. Tactix 8, Applied Ballistics Ultralight çözücüyle birlikte gelirken, Tactix 8 Elite AB Elite çözücüyü içeriyor. Havacılık özellikleri arasında; Direct-to-navigation, havacılık hava durumu verilerine erişim ve havadan operasyonlar için Jumpmaster bulunuyor.

Garmin Tactix 8 fiyatı ne kadar?

Garmin'in Tactix 8 akıllı saat fiyatı 1300 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma 47mm AMOLED model için geçerli. 51 mm AMOLED ve solar modelleri ise 1400 dolardan satılıyor. Applied Ballistics Elite Solver özellikli Solar SB Elite modelin fiyatı da 1600 dolar.

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Garmin Tactix 8 askeri saat tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı