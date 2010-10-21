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Asus'un 3D destekli ve dokunmatik ekranlı hepsi bir arada bilgisayarı Eee Top ET2400XVT ön siparişte

Asus'un 3D destekli ve dokunmatik ekranlı hepsi bir arada bilgisayarı Eee Top ET2400XVT'nin ön siparişli satışları başladı.
8 yıl
10,4b
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8
Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Asus'un 3D destekli ve dokunmatik ekranlı hepsi bir arada bilgisayarı Eee Top ET2400XVT ön siparişte
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Asus'un 3D destekli ve dokunmatik ekranlı hepsi bir arada bilgisayarı Eee Top ET2400XVT'nin ön siparişli satışları başladı.

Asus'un teknik özellikleriyle dikkat çeken hepsi bir arada bilgisayarı Eee Top ET2400XVT'de 24 inç boyutunda Full HD çözünürlük sunan 3D destekli çoklu dokunmatik panel kullanılmış. Sahip olduğu panelin dışında Asus'un modelde yer verdiği Intel Core i7-740QM (1.73Ghz) işlemci, 8 GB DDR sistem belleği, 1.5 GB bellekli NVidia NV GTX 460M 3D ekran kartı ve 1 TB kapasiteli (7200rpm) sabit diski ile son derece etkileyici görünüyor.

Asus'un hepsi bir arada formunda ürettiği bilgisayarda Bluray/DVD kombo sürücü, ATSC dijital TV tuner, Bluetooth 3.0, 2x 5W hoparlörler,802.11 b/g/, VGA ve HDMI çıkışları, 2x USB 3.0 ve 2x USB 2.0 girişi bulunuyor.

İşletim sistemi tercihini 64 bitlik Windows 7 Home Premium'dan yana kullanan Asus, kutu içeriğine kablosuz fare, klavye ve uzaktan kumanda da dahil etmiş.

Asus'un hepsi bir arada sınıfında ürettiği ve bu kategorinin en iddialı çözümlerinden biri olan Eee Top ET2400XVT 3D'nin, 1899 $'lık fiyat etiketiyle ön siparişli satışı başladı.

Asus'un 3D destekli ve dokunmatik ekranlı hepsi bir arada bilgisayarı Eee Top ET2400XVT ön siparişte
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DH Misafiri 8 yıl
baba on numara ya böle birşey istiyordum nasıl ulaşsak acaba :)
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Batuist 8 yıl
vay be gerçekten özellikler dikkat çekici.. ama madem 3D destekli hemde dokunmatik bir monitöre yer veriyorsun hiç olmazsa kutu içerisine bir tanede 3D gözlük eklesen olmaz mı?? Bence büyük bir eksi.. Artı yanına birde 3D bluray film bile hediye verilebilirdi..
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StevenDiaz 8 yıl
çok güzel.
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kizilelma 8 yıl
hocam elıne saglık.
bir de video inceleme falan koysaydın bu habere şeker gibi olacaktı

gerçekten dikkat öekici bir ürün.
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