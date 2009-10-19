Asus'un Android'li akıllı telefonları yakın zamanda gün yüzüne çıkabilir

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Asus'un üst düzey yöneticisi Jerry Shen ve başkanı Jonney Shih'in yerel basınla düzenlenen bir toplantıda Android tabanlı akıllı telefonlarını 2009'un sonuna doğru gün yüzüne çıkaracaklarının müjdesini verdi. Bu açıklamayla birlikte 1 yaşına basmaya hazırlanan Google ve Open Handset Alliance'ın mobil işletim sistemi Android, başka bir dev elektronik firmasının tercihleri arasına girmeyi yeniden başarmış oldu. Yakın zamanda Michael Dell'de bir röportajında Android'li akıllı telefonlarını 2010 itibariyle Amerika'da kullanıcıya sunacaklarını açıklamıştı.

Asus yetkilileri dizüstü bilgisayar satışlarınında Windows 7 ve Intel'in Calpella (Core i5/i7) platformu sayesinde artış olmasını beklediklerini de açıkladı. Dizüstü bilgisayar sektörü özellikle netbook'ların yaygınlaşmasıyla birlikte bir daralma içersine girmişti.