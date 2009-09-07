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Asus'un elektronik kitap okuycusu çift ekran ve entegre kamera ile gelecek

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un elektronik kitap okuycusu çift ekran ve entegre kamera ile gelecek
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Elektronik kitap okuyucuları konsept olarak yeni bir kavram olmasa da bir süre öncesine kadar sağlıklı bir pazar öngörüsü olmadığı için segment olarak üreticilerin ilgisini çekmeyi başaramamışlardı. Ancak Amazon tarafından hazırlanan Kindle modelinin yüksek satış rakamlarına ulaşması sonrasında eKitap okuyucusu pazarı adeta yeniden doğdu ve pek çok pastadan pay kapabilmek adına kolları sıvadı.

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Tayvan merkezli Asus, netbook'lar ile başladığı Eee PC markasını farklı ürün ve modellerle büyütme planı çerçevesinde eKitap okuyucusu pazarına girmeye hazırlanıyor. Firmanın muhtemelen Eee Reader olarak isimlendirilmesi ve yıl sonuna doğru hazır olması beklenen elektronik kitap okuyucusu ile ilgili yeni bilgiler belirmeye devam ediyor.

Gün ışığına çıkan son detaylara göre Asus'un yeni eKitap okuyucusu, aynı segmentteki rakip pek çok modelden farklı olarak iki adet renkli ekrana (dokunmatik) sahip olacak. Açıklanan detaylara göre çift ekranlı tasarım ile hem gerçek bir kitap okunuyormuş duygusu yaratılabilecek hem de bir ekranda kitap okunurken diğerinde internette gezinti yapılabilecek veya farklı bir uygulama çalıştırılabilecek.

Elektronik kitap okuyucusu pazarında iddialı olmak ve yüksek satış rakamlarına ulaşmak isteyen Asus'un sürprizleri çift ekranla da sınırlı değil. Firma Eee Reader için hazırlanacak üst seviye model veya modellerde sanal klavye ve Skype üzerinden görüntülü konuşmaya olanak tanıyacak entegre kamera gibi detaylara yer vererek eKitap okuyucusunu aynı zamanda çok amaçlı bir cihaz olarak konumlandıracak.

Henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da Asus'un Eee Reader serisi eKitap okuyucularını sene sonuna doğru tanıtabileceği üzerinde duruluyor.


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Neyıh 9 yıl
bakıldığında fiyatı baya can yakıcak gibi duruyor:(
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artenis 9 yıl
ooff..bunu sokakda acıp okuyabılecek varmı,
nerden baksan 150$ vardır...
falan filan..
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TELESCOPE 9 yıl
bir yerlerde işe yarayacağı kesin
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tanak 9 yıl
işte budur. amazon kindle dan daha iyi mi acaba?
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