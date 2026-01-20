Bir dönemin sonu: Asus akıllı telefon işinden çıkacağını açıkladı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bu ayın başlarında yayımlanan bir raporda Asus’un 2026 yılı boyunca yeni bir telefon tanıtmayacağı öne sürülmüştü. Şimdi ise bu iddia resmiyet kazandı ve şirket akıllı telefon pazarından çekildiği doğruladı.

Asus akıllı telefon işini bırakıyor

Asus Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih, Taipei Nangang Fuar Merkezi’nde düzenlenen özel bir gala etkinliğinde, markanın 2026'da yeni akıllı telefon çıkarmayacağını açıkladı. Medyanın sorusu üzerine Shih açıkça, "Asus gelecekte yeni cep telefonu modelleri eklemeyecek" dedi. Bu da, Asus'un temelli olarak telefon işini bırakabileceği düşüncesini akıllara getiriyor.

Shih'in açıklamasına göre Asus, bundan sonraki dönemde kaynaklarını ve Ar-Ge yatırımlarını kurumsal bilgisayarlar ile robotik sistemler ve akıllı gözlükler gibi fiziksel yapay zeka alanlarına yönlendirecek. Buna rağmen, halihazırda piyasada bulunan Asus telefonlar için bakım, yazılım güncellemeleri ve garanti hizmetleri sunulmaya devam edecek.

iPhone 18 Pro, 5G uydu bağlantısı sunan ilk telefon olacak 11 sa. önce eklendi

Shih ayrıca Asus’un 2025 yılında 738,91 milyar Tayvan doları (yaklaşık 23,4 milyar dolar) gelir elde ettiğini ve 2024’e kıyasla %26’lık bir artış yaşadığını belirtti. Özellikle yapay zeka sunucu iş kolu %100 büyüme kaydederek hedefleri aştı.

Bir zamanlar akıllı telefon pazarında Zenfone serisiyle önemli bir yer edinen Asus, son yıllarda Zenfone serisini giderek küçültmüş ve ROG Phone modellerinin sayısını ciddi biçimde azaltmıştı. Dolayısıyla böyle bir karar sürpriz olmadı. Şirket 2025 boyunca yalnızca iki telefon piyasaya sürdü: ROG Phone 9 FE ve Zenfone 12 Ultra. Ancak her iki modelin de beklentilerin altında satış rakamlarına ulaştığı bildiriliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: