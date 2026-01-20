Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bir dönemin sonu: Asus akıllı telefon işinden çıkacağını açıkladı

    Bu ayın başlarında, Asus’un 2026 yılı boyunca yeni bir telefon tanıtmayacağı öne sürülmüştü. Şimdi ise bu iddia resmiyet kazandı ve şirketin akıllı telefon pazarından çekildiği doğrulandı.

    Asus akıllı telefon işinden çıkacağını doğruladı Tam Boyutta Gör
    Bu ayın başlarında yayımlanan bir raporda Asus’un 2026 yılı boyunca yeni bir telefon tanıtmayacağı öne sürülmüştü. Şimdi ise bu iddia resmiyet kazandı ve şirket akıllı telefon pazarından çekildiği doğruladı.

    Asus akıllı telefon işini bırakıyor

    Asus Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih, Taipei Nangang Fuar Merkezi’nde düzenlenen özel bir gala etkinliğinde, markanın 2026'da yeni akıllı telefon çıkarmayacağını açıkladı. Medyanın sorusu üzerine Shih açıkça, "Asus gelecekte yeni cep telefonu modelleri eklemeyecek" dedi. Bu da, Asus'un temelli olarak telefon işini bırakabileceği düşüncesini akıllara getiriyor.

    Shih'in açıklamasına göre Asus, bundan sonraki dönemde kaynaklarını ve Ar-Ge yatırımlarını kurumsal bilgisayarlar ile robotik sistemler ve akıllı gözlükler gibi fiziksel yapay zeka alanlarına yönlendirecek. Buna rağmen, halihazırda piyasada bulunan Asus telefonlar için bakım, yazılım güncellemeleri ve garanti hizmetleri sunulmaya devam edecek.

    Shih ayrıca Asus’un 2025 yılında 738,91 milyar Tayvan doları (yaklaşık 23,4 milyar dolar) gelir elde ettiğini ve 2024’e kıyasla %26’lık bir artış yaşadığını belirtti. Özellikle yapay zeka sunucu iş kolu %100 büyüme kaydederek hedefleri aştı.

    Bir zamanlar akıllı telefon pazarında Zenfone serisiyle önemli bir yer edinen Asus, son yıllarda Zenfone serisini giderek küçültmüş ve ROG Phone modellerinin sayısını ciddi biçimde azaltmıştı. Dolayısıyla böyle bir karar sürpriz olmadı. Şirket 2025 boyunca yalnızca iki telefon piyasaya sürdü: ROG Phone 9 FE ve Zenfone 12 Ultra. Ancak her iki modelin de beklentilerin altında satış rakamlarına ulaştığı bildiriliyor.

    Kaynakça https://www.inside.com.tw/article/40522-asus-phone-nomore https://www.gsmarena.com/confirmed_asus_is_exiting_the_smartphone_market_-news-71158.php
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    isı pompası yorumları geçmeyen ishal yorumları klima sıcaktayken soğuk üflüyor 0212 numara nereye ait sniper ghost warrior 2 türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 14.2 in&#231;
    Apple MacBook Pro M5 14.2 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum