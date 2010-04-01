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Asus'un ET2010 EeeTop modellerinin detayları açıklandı

Asus'un Hepsi Bir Arada yapıda hazırladığı ET2010 EeeTop bilgisayarların detayları açıklandı
9 yıl
4,8b
1
Anakart
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Asus'un Hepsi Bir Arada yapıda hazırladığı ET2010 EeeTop bilgisayarların detayları açıklandı.

Asus ET2010 EeeTop serisi Hepsi Bir Arada bilgisayarın 5 modele sahip olacağı açıklandı.ET2010AG , ET2010AGT , ET2010P , ET2010PN , ET2010PNT olarak adlandırılan 5 model farklı donanım özelliklerine sahip olacak. Kullanılan işlemcilerin AMD Athlon II ve Intel Atom D510 olarak belirlendiği söyleniyor. ET2010AG modelinin AMD Athlon II işlemciye ve ET2010PNT'ninde Intel Atom D510 işlemciye sahip olacağı kesinleşti. Bütün modellerin 20 inç boyutunda 1600 x 900 çözünürlük sunacağı ve sadece 2 modelin multitouch desteğine sahip olacağı açıklandı. Asus ET2010 EeeTop bilgisayarların depolama kapasiteleri 160 GB-500 GB arasında olacağı ve 1-2 GB sistem belleğine sahip olacakları belirlendi. Asus ET2010 EeeTop Hepsi Bir Arada bilgisayarların grafik işlemcileri de modellere göre değişkenlik gösteriyor zira ATI Radeon HD 5470, Nvidia ION 2 ve Intel'in GMA dahili grafik işlemcisi belirli modellerde kullanılacak. Nvidia ION 2'nin Intel Atom D510 kullananan modellerde olacağı söyleniyor.Bütün modellerde dahili DVD sürücü bulunuyor.

Asus'un ET2010 EeeTop Hepsi Bir Arada bilgisayarlarının piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor


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