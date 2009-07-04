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Asus'un yeni anakartı P7P55 EVO detaylandı

9 yıl
14,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Asus, kapalı kapılar ardında Intel'in Core i3 ve Core i5 işlemcileri için P55 yonga setli anakart hazırlıklarını sürdürüyor. Firmanın LGA1156 formundaki yeni nesil Intel işlemciler için hazırladığı anakartlardan biri de P7P55 EVO. Asus'un P55 yonga setli üst düzey çözümlerinden birisi olacak anakartın ilk detayları ve bazı görselleri gün ışığına çıktı. Pasif soğutma ile desteklenen ve işlemci için 14 fazlı güç tasarımına sahip olan anakart, dört adet DIMM slotu ile geliyor.

Asus'un yeni anakartı P7P55 EVO detaylandı
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Özellikle bellek desteği önemli zira bazı firmaların üst düzey P55 anakartlarında 6 adet DDR3 DIMM slotu bulunacak. Bilindiği üzere Intel'in Core i3 ve Core i5 işlemcileri için Core i7 jenerasyonundan farklı olarak üç yerine çift kanal entegre bellek kontrolcüsüne sahip olacaklar. Ancak bazı anakart üreticileri, aynı üç kanal bellek desteği sunan Core i7 işlemciler için hazırlanan X58 modellerinde olduğu gibi 6 adet DDR3 DIMM slotuna sahip olan anakartlarını da kullanıma sunacaklar ki bu detayı dikkat etmekte fayda var çünkü bilindiği üzere Intel, Lynnfield kod adını taşıyan üst düzey bazı Core i5 işlemcilerini Core i7 çatısı altında pazara sunacak dolayısıyla işlemciler arasında bellek kullanımına yönelik farklılıklar olabilir.

Asus'un yeni anakartı P7P55 EVO detaylandı
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Asus P7P55 EVO'nun detaylarına geri dönersek, anakart üzerinde üç adet PCIe x16 slotu bulunuyor ve hem SLI hem de Crossfire X teknolojileri destekleniyor. Çoklu ekran kartı kurulumlarını 8x + 8x PCIe konfigürasyonunda gerçekleştireceği belirtilen anakart, güç tasarrufu ve enerji verimliliği için EPU teknolojisini de destekliyor. Katı kapasitörlerle donatılan anakart, SATA-III ara birimini de destek verecek. P55 PCH ile gelen 6x SATA-II desteğine ek olarak Marvell'ın 88SE9123 yongasıyla SATA-III desteği de sunulacak.

Asus'un yeni anakartı P7P55 EVO detaylandı
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Profesyonellere yönelik olarak kart üstü güç ve reset butonları da bulunan Asus P7P55 EVO, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği, Firewire, 2x Gigabit Ethernet, çift Gigabit Ethernet portu gibi detaylara da sahip. Asus'un P55 serisindeki iddialı modellerinden birisi olması beklenen P7P55 EVO'nun Core i5 lansmanıyla eş zamanlı olarak lanse edilmesi bekleniyor.


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selcuksert38 9 yıl
orta segment anakart oldugu ıçın bazı ozellıklerının olmaması normal.bana da ılk bakısta gıgabyte gıbı geldı
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orqun0693 9 yıl
usb bakımından gayet zengın 2x lan. fire-wire bile war yanlız e-sata portunun olmaması bana bıraz garip geldi dogrusu...
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max975 9 yıl
fiyatı iyi olursa iş yapar.
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G-UNITSOLDIER 9 yıl
renkleri gigabyte a bezıor sanki
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Pandemic 9 yıl
P55 En tutulan çipset olacak.
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ProMaGe 9 yıl
Yahu bu asus anakart düzeni nedir böyle eğer 3'lü ekran kartı kullansa boş pcı slot kalmıyor.
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Eşref_37 9 yıl
Bu P55 yonga setli kartlara hala alışamadım yaw çok sade
benim P5Q-E ye bakınca her yerinde bi halt var.
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artenis 9 yıl
turuncu jakın unstundeki delik nedir acaba?
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