Asus'un yeni dizüstü bilgisayarı Lamborghini VX5, İngiltere'de satışa sunuldu

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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Asus, İtalyan süper-spor otomobil üreticisi Lamborghini ile işbirliği tam gaz devam ediyor. Firma tarafından ilk olarak Acer'ın Ferrari serisine rakip olarak hazırlanan ve,yeni modeller ile güncellenen Lamborghini serisi Asus dizüstü bilgisayar ailesinin yeni temsilcisi VX5, İngiltere'de teknoloji tutkunlarının beğenisine sunuldu.

Tasarım özellikleriyle dikkat çeken ve efsanevi Lamrborghini logosu ile dikkatleri üzerine çeken dizüstü bilgisayar 16-inç ekrana sahip. Intel platformunu temel alan ve dört çekirdekli Core 2 Quad Q9000 işlemcisi ile gelen Lamborghini VX5, 4GB bellek ve 500GB kapasiteli sabit disk ile geliyor.

Yeni Lamborghi'nin grafik alt yapısını ise Nvidia'nın GeForce GT 130M çözümü üstleniyor. Üzerinde 1GB bellek bulunan ekran kartı, DirectX 10 desteği sunuyor ve PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma sunabiliyor. Ayrıca Blu-ray sürücülü ile donatılan dizüstü bilgisayar, 2MP çözünürlüğünde entegre kameraya da sahip.

Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, Gigabit Ethernet, WiFi, Bluetooth 2.1 ve HDMI çıkışı gibi detaylara verilen Asus Lamborghini VX5, arka aydınlatmalı tuş takımı, Seramik kaplı touchpad ve deri kablı bilek dayama kısmı gibi detaylarda saklı farklılıkları ile öne çıkmayı başarıyor. 2 yıllık garanti ile satışa sunulan VX5'in İngiltere satış fiyatı yaklaşık 3270$ civarında.