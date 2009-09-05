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Asus'un yeni dizüstü bilgisayarı Lamborghini VX5, İngiltere'de satışa sunuldu

9 yıl
30,8b
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17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un yeni dizüstü bilgisayarı Lamborghini VX5, İngiltere'de satışa sunuldu
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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Asus, İtalyan süper-spor otomobil üreticisi Lamborghini ile işbirliği tam gaz devam ediyor. Firma tarafından ilk olarak Acer'ın Ferrari serisine rakip olarak hazırlanan ve,yeni modeller ile güncellenen Lamborghini serisi Asus dizüstü bilgisayar ailesinin yeni temsilcisi VX5, İngiltere'de teknoloji tutkunlarının beğenisine sunuldu.

Tasarım özellikleriyle dikkat çeken ve efsanevi Lamrborghini logosu ile dikkatleri üzerine çeken dizüstü bilgisayar 16-inç ekrana sahip. Intel platformunu temel alan ve dört çekirdekli Core 2 Quad Q9000 işlemcisi ile gelen Lamborghini VX5, 4GB bellek ve 500GB kapasiteli sabit disk ile geliyor.

Yeni Lamborghi'nin grafik alt yapısını ise Nvidia'nın GeForce GT 130M çözümü üstleniyor. Üzerinde 1GB bellek bulunan ekran kartı, DirectX 10 desteği sunuyor ve PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma sunabiliyor. Ayrıca Blu-ray sürücülü ile donatılan dizüstü bilgisayar, 2MP çözünürlüğünde entegre kameraya da sahip.

Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, Gigabit Ethernet, WiFi, Bluetooth 2.1 ve HDMI çıkışı gibi detaylara verilen Asus Lamborghini VX5, arka aydınlatmalı tuş takımı, Seramik kaplı touchpad ve deri kablı bilek dayama kısmı gibi detaylarda saklı farklılıkları ile öne çıkmayı başarıyor. 2 yıllık garanti ile satışa sunulan VX5'in İngiltere satış fiyatı yaklaşık 3270$ civarında.


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DH Misafiri 8 yıl
ekran kartı bir işe yaramaz, hiç olmamış öyle bir markaya o ekran kartı, fiyatı desen o özelliklerde pc ler 1000 $ civarı.
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tuzunoglu 8 yıl

DH Misafiri

ekran kartı bir işe yaramaz, hiç olmamış öyle bir markaya o ekran kartı, fiyatı desen o özelliklerde pc ler 1000 $ civarı.


hort gelmiş
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rider30 9 yıl
İsmi ve fiyatı çok fiyakalı olmuş. Ekran kartı doğru seçim değil bencede.
3000 doları buna vereceğime Macbook Pro almayı tercih ederim.
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emre2e 9 yıl
arabanın meraklıları için güzel bir pc
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OverClocK1ng 9 yıl
O fiyata gider Alienware alırım. Ekran kartı da GTX260 falan olur.
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wolleskaan 9 yıl
Herkes ozellıklerı atıp tutmus kımsede lamborgını oldugu ıcın bu fıyat boyle dememıs asus kım bılır ısım hakkı ıcın kac para odemıstır onlara sırf tıp ıcın alınır boyle notebooklar bıraz boyle dusunmek lazım.
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isimbulamadim 9 yıl
Haberde belirtilmemeiş ama aletteki ekranın max. çözünürlüğü 1366x768. Aslında 16" ekranlar için bu çözünürlük yetersiz değil ama Lamborghini serisinden bir laptopta 1920x1080 beklerdim açıkçası. Gerçi o zaman da GT130M bu ekranı besleyemezdi. 1366x768 için ise GT130M fena sayılmaz aslında.
Kısacası, bu alet bana maliyet odaklı bir Lamborghini gibi geldi. Q9100 yerine Q9000 kullanılması, ekranın kısıtlı çözünürlük sunması, ekran kartının GT130M olması (bu seriden en azından GT260M beklerdim) vs vs... Dizayn, malzeme kalitesi ve işçilik gibi güzel özellikleri ise fiyat/performans açısından ele alındığında pek bir anlam ifade etmiyor şahsen bana.
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FbA3* 9 yıl
Özellikler iyide Bi tasarımı ve ismi yüzünden buna bu kadar parayı kimse vermez
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Kings Never Die 9 yıl
3270 $ +kdv +/- 5,550.00 TL yapıyor bu paraya giderim ; Tofaş Şahin
"Fiyat : 4.750 TL
Kilometre : 142000 KM
Yılı (Model) : 1991
Silindir Hacmi : 1590 cm³
Motor Gücü : 85 BG (63 KW)
Renk : Beyaz
İlan Tarihi : 05.09.2009
Pazarlık : Pazarlık Payı Var
Kasa Tipi : Sedan
Yakıt Türü : Benzin / LPG
Kapı : 5 Kapı (4/5)
Vites Tipi : Düz Vites
Otomobil Türü : 2. El Otomobil
"
asdasd Treji komik ama hakkatende doğru böyle uçuk rakamlar güldürüyor insanı...
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tuzunoglu 9 yıl
çok pahalı türkiyede araba fiyatına gider. lamborghini'nin laptopu bile şahinden pahalı :D
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Mechatronik 9 yıl

O işlemciye o ekran kartı hiç yakışmamış
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dante38 9 yıl
Tasarım olarak beğendim ama ekran kartının yetersiz olduğunu düşünüyorum.Fiyat olar Türkiyeye gelirse düşünemiyorum...
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Ferruh Ferman 9 yıl
Yalnızca tasarımı için bu kadar yüksek fiyatlı olması anlamsız. Özellik olarak emsalleri daha ucuza satılıyor; fiyatı, Blu-ray ve tasarımdan kaynaklanıyor sanırım. Zaten Quad işlemcili dizüstü bilgisayar neden alınsın ki..
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