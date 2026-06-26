Zam etkisi: Apple hisseleri çakıldı, tek günde 265 milyar dolarlık kayıp!

Tam Boyutta Gör Apple, dün bir süreliğine online mağazasını kapattı. iPhone, Apple Watch ve AirPods fiyatlarına zam gelmezken, tüm Mac ve iPad'lerin yanı sıra Apple TV, HomePod, HomePod mini ve Vision Pro dahil olmak üzere birçok ürününün fiyatını artırdı. Fiyat artışı küresel çapta gerçekleşti ve Türkiye’deki kullanıcıları da etkiledi. Apple’dan beklenen açıklama geldi.

Apple son zammı tüm dünyadaki fiyatları etkiledi! İşte fiyatlar 22 sa. önce eklendi

MacRumors ile paylaşılan açıklamada Apple, şirketlerin güçlü yapay zeka sunucularına sahip veri merkezleri kurmasından kaynaklanan devam eden bellek çipi kıtlığı nedeniyle fiyatları artırdığını söyledi. Arz-talep dengesizliği, çok çeşitli Apple ürünlerinde kullanılan RAM ve SSD depolama çiplerinin fiyatlarında fırlamaya yol açtı.

Apple'dan zam açıklaması: Çözüm için aralıksız çalışıyoruz

“Tüketici elektroniği sektörü benzeri görülmemiş bir zorlukla karşı karşıya. Yapay zeka veri merkezlerinin hızlı büyümesi, bellek ve depolama talebinde olağanüstü bir artış yarattı. Bileşen fiyatının bu kadar hızlı ve bu kadar çok arttığını daha önce hiç görmedik. Şimdiye kadar müşterilerimizi bu fiyat artışlarından koruduk ancak artık iPad ve Mac'teki bugünkü artışlar da dahil olmak üzere bir dizi üründe fiyat artışına başlamamız gereken bir noktaya geldik. Bunun tatsız bir haber olduğunu biliyoruz, çözüm bulmak için aralıksız çalışıyoruz.”

Geçen hafta Apple CEO'su Tim Cook, fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu söylemişti.

Apple, bellek çipi kıtlığına yanıt olarak zam yapan tek teknoloji şirketi değil; Microsoft, Samsung, Lenovo, HP, Dell ve daha birçok şirket de aynı şeyi yaptı. Dün Apple’ın ardından Microsoft da Xbox fiyatlarına -küresel çapta- zam yaptıklarını açıkladı. Bellek çipi tedarikçisi Micron, kıtlığın 2027 yılına kadar süreceğini tahmin ediyor.

Bir günde 265 milyar dolarlık kayıp!

iPad ve Mac’lerdeki fiyat artışının ardından Apple, işlem gününü %6,12'lik bir düşüşle kapattı. Bu, şirketin bir yıldan uzun süredir bir günde yaşadığı en kötü performans. Piyasa değeri açısından, yaklaşık 265 milyar dolarlık bir düşüş yaşadı.

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