Atatürk’ün fotoğrafları yapay zeka ile renklendirildi, ortaya bu harika arşiv çıktı

Tam Boyutta Gör Yapay zeka sayesinde geçmiş ile bugün arasındaki köprü çok daha kuvvetli bir şekilde kurulabiliyor. Bu bağlamda yapay zeka alanında yaptığı projelerle tanınan Yiğit Konur, bu sefer Atatürk ile ilgili projesiyle beğeni topladı. Konur, yapay zeka sayesinde derlediği Atatürk fotoğraflarının hemen hemen tamamının çözünürlüğünü artırarak renklendirdi.

Yapay zeka, Atatürk fotoğraflarını iyileştirdi

Tam Boyutta Gör Yiğit Konur, arşivlerde bulunan hemen hemen tüm Atatürk fotoğraflarını 4K çözünürlüğe çıkartarak ve yapay zeka tarafından renklendirdi. Toplamda 10 binden fazla fotoğrafı yapay zeka ile sentezleyen Konur, 1100 adet fotoğrafı hazırladığı web sitesinde kullanıcıların beğenisine sundu.

Meclis tutanaklarını yapay zeka yazacak! 4 gün önce eklendi

Konur aynı zamanda Atatürk’ün ünlü 10. yıl konuşmasını da yine yapay zeka ile renklendirdi. Kültür Bakanlığı arşivindeki çoğu videonun halen renksiz ve düşük kaliteli olduğuna dikkat çeken Konur, bu içeriklerin yapay zeka ile renklendirilip 720p çözünürlüğe yükseltilebileceğine ayrıca seslerin de çok daha net hale getirilebileceğine dikkat çekti. Videonun düzenlenmesinde ise NoGAN + DTLN modelleri kullanıldı. Hemen alttaki X bağlantısı ile Atatürk’ün konuşmasını dinleyebilir ve Konur’un hazırladığı web sitesine ulaşabilirsiniz.

Yiğit Konur “ataturk4k” web sitesi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Atatürk’ün fotoğrafları yapay zeka ile renklendirildi