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    Anlık Bildirim

    Atatürk’ün fotoğrafları yapay zeka ile renklendirildi, ortaya bu harika arşiv çıktı

    Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl kutlamaları kapsamında birbirinden güzel projeler hayata geçirildi. Bunlardan birisi de eski ve renksiz Atatürk fotoğraflarının yapay zeka ile renklendirilmesi oldu.
    Atatürk’ün fotoğrafları yapay zeka ile renklendirildi Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka sayesinde geçmiş ile bugün arasındaki köprü çok daha kuvvetli bir şekilde kurulabiliyor. Bu bağlamda yapay zeka alanında yaptığı projelerle tanınan Yiğit Konur, bu sefer Atatürk ile ilgili projesiyle beğeni topladı. Konur, yapay zeka sayesinde derlediği Atatürk fotoğraflarının hemen hemen tamamının çözünürlüğünü artırarak renklendirdi.

    Yapay zeka, Atatürk fotoğraflarını iyileştirdi

    Atatürk’ün fotoğrafları yapay zeka ile renklendirildi Tam Boyutta Gör
    Yiğit Konur, arşivlerde bulunan hemen hemen tüm Atatürk fotoğraflarını 4K çözünürlüğe çıkartarak ve yapay zeka tarafından renklendirdi. Toplamda 10 binden fazla fotoğrafı yapay zeka ile sentezleyen Konur, 1100 adet fotoğrafı hazırladığı web sitesinde kullanıcıların beğenisine sundu.

    Konur aynı zamanda Atatürk’ün ünlü 10. yıl konuşmasını da yine yapay zeka ile renklendirdi. Kültür Bakanlığı arşivindeki çoğu videonun halen renksiz ve düşük kaliteli olduğuna dikkat çeken Konur, bu içeriklerin yapay zeka ile renklendirilip 720p çözünürlüğe yükseltilebileceğine ayrıca seslerin de çok daha net hale getirilebileceğine dikkat çekti. Videonun düzenlenmesinde ise NoGAN + DTLN modelleri kullanıldı. Hemen alttaki X bağlantısı ile Atatürk’ün konuşmasını dinleyebilir ve Konur’un hazırladığı web sitesine ulaşabilirsiniz.

    Yiğit Konur “ataturk4k” web sitesi

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
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