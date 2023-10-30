Atatürk’ün fotoğrafları yapay zeka ile renklendirildi, ortaya bu harika arşiv çıktı

Yapay zeka, Atatürk fotoğraflarını iyileştirdi
Konur aynı zamanda Atatürk’ün ünlü 10. yıl konuşmasını da yine yapay zeka ile renklendirdi. Kültür Bakanlığı arşivindeki çoğu videonun halen renksiz ve düşük kaliteli olduğuna dikkat çeken Konur, bu içeriklerin yapay zeka ile renklendirilip 720p çözünürlüğe yükseltilebileceğine ayrıca seslerin de çok daha net hale getirilebileceğine dikkat çekti. Videonun düzenlenmesinde ise NoGAN + DTLN modelleri kullanıldı. Hemen alttaki X bağlantısı ile Atatürk’ün konuşmasını dinleyebilir ve Konur’un hazırladığı web sitesine ulaşabilirsiniz.
Yiğit Konur “ataturk4k” web sitesi
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.