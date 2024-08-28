Amazon'dan dev hamle: Disney Plus'ın yayınlamadığı Atatürk filmi ve dizisi Prime Video'da yayınlanacak!

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Tam Boyutta Gör Son zamanlarda yerli içerik konusunda önemli anlaşmalara imza atan Amazon Prime Video şimdi de Atatürk dizisini ve Atatürk filmini arşivine katıyor. Disney Plus için hazırlanan ancak şirket politikaları nedeniyle yayınlanmayan Atatürk dizisi ve sinemada gösterime giren Atatürk filmi Amazon Prime Video’da yayınlanacak.

2022 yılında Türkiye’de hizmet vermeye başlayan Disney Plus platformu için özel olarak hazırlanan Atatürk dizisi, şirketin politika değişikliğine gitmesi nedeniyle Disney Plus’ta yayımlanmamıştı. Dizinin yapımcısı Lanistar Media, bazı sahneleri kırparak Atatürk dizisini iki bölümlük filme dönüştürdü ve sinemada gösterime soktu.

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Atatürk filmi ne zaman yayınlanacak?

Amazon Prime Video ve Lanistar Media arasında yapılan iş birliği ile Atatürk filmi ve Atatürk dizisi Prime Video'da yayımlanacak. Atatürk 1881 - 1919 serisinin birinci 9 Eylül’de, ikincisi ise Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 29 Ekim tarihinde Prime Video kütüphanesine eklenecek.

Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?

Sahnelerin kırpılmamış versiyonu olan 6 bölümlük Atatürk dizisi ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü olan 10 Kasım’dan itibaren, yalnızca Prime Video Türkiye’de izlenebilecek. Böylece seyirciler dilerse iki bölümlük film olarak ya da 6 bölümlük dizi olarak seyredebilecek.

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Atatürk dizisi ve filmi Amazon Prime Video'da yayınlanacak