Amazon'dan dev hamle: Disney Plus'ın yayınlamadığı Atatürk filmi ve dizisi Prime Video'da yayınlanacak!

- Atatürk filmi ne zaman yayınlanacak?
- Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
- Prime Video, Amazon Prime üyelerine ücretsiz!
- Yorumlar
2022 yılında Türkiye’de hizmet vermeye başlayan Disney Plus platformu için özel olarak hazırlanan Atatürk dizisi, şirketin politika değişikliğine gitmesi nedeniyle Disney Plus’ta yayımlanmamıştı. Dizinin yapımcısı Lanistar Media, bazı sahneleri kırparak Atatürk dizisini iki bölümlük filme dönüştürdü ve sinemada gösterime soktu.
Atatürk filmi ne zaman yayınlanacak?
Amazon Prime Video ve Lanistar Media arasında yapılan iş birliği ile Atatürk filmi ve Atatürk dizisi Prime Video'da yayımlanacak. Atatürk 1881 - 1919 serisinin birinci 9 Eylül’de, ikincisi ise Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 29 Ekim tarihinde Prime Video kütüphanesine eklenecek.
Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Sahnelerin kırpılmamış versiyonu olan 6 bölümlük Atatürk dizisi ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü olan 10 Kasım’dan itibaren, yalnızca Prime Video Türkiye’de izlenebilecek. Böylece seyirciler dilerse iki bölümlük film olarak ya da 6 bölümlük dizi olarak seyredebilecek.
Prime Video, Amazon Prime üyelerine ücretsiz!
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.