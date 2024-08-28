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    Amazon'dan dev hamle: Disney Plus'ın yayınlamadığı Atatürk filmi ve dizisi Prime Video'da yayınlanacak!

    Amazon Prime Video, Disney'in yayınlamadığı Atatürk dizisi ve Atatürk filminin yayın haklarını satın aldı. 2 bölümlük Atatürk filmi ve 6 bölümlük Atatürk dizisinin yayın tarihi açıklandı.
    Atatürk dizisi ve filmi Amazon Prime Video'da yayınlanacak Tam Boyutta Gör
    Son zamanlarda yerli içerik konusunda önemli anlaşmalara imza atan Amazon Prime Video şimdi de Atatürk dizisini ve Atatürk filmini arşivine katıyor. Disney Plus için hazırlanan ancak şirket politikaları nedeniyle yayınlanmayan Atatürk dizisi ve sinemada gösterime giren Atatürk filmi Amazon Prime Video’da yayınlanacak.

    2022 yılında Türkiye’de hizmet vermeye başlayan Disney Plus platformu için özel olarak hazırlanan Atatürk dizisi, şirketin politika değişikliğine gitmesi nedeniyle Disney Plus’ta yayımlanmamıştı. Dizinin yapımcısı Lanistar Media, bazı sahneleri kırparak Atatürk dizisini iki bölümlük filme dönüştürdü ve sinemada gösterime soktu.

    Atatürk filmi ne zaman yayınlanacak?

    Amazon Prime Video ve Lanistar Media arasında yapılan iş birliği ile Atatürk filmi ve Atatürk dizisi Prime Video'da yayımlanacak. Atatürk 1881 - 1919 serisinin birinci 9 Eylül’de, ikincisi ise Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 29 Ekim tarihinde Prime Video kütüphanesine eklenecek.

    Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?

    Sahnelerin kırpılmamış versiyonu olan 6 bölümlük Atatürk dizisi ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü olan 10 Kasım’dan itibaren, yalnızca Prime Video Türkiye’de izlenebilecek. Böylece seyirciler dilerse iki bölümlük film olarak ya da 6 bölümlük dizi olarak seyredebilecek.

    Prime Video, Amazon Prime üyelerine ücretsiz!

    Amazon Prime'a üye olarak Amazon.com.tr'deki alışveriş ayrıcalıklarının yanı sıra Prime Video'yu ücretsiz olarak kullanma fırsatı elde edebilirsiniz. Ayda 39 TL'ye Amazon Prime'a üye olabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 3 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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