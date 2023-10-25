Meclis tutanaklarını yapay zeka yazacak!

TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanı Muhsine Çevik, konuşmaları metne çeviren yapay zekalı tutanak projesini duyurdu. TÜBİTAK tarafından geliştirilecek speech to text tabanlı yapay zeka sistemi, miletvekillerinin sesini tanıyıp konuşmayı yazıya dökecek.
Tutanak Bilgi Sistemi'nin çalışma şeklini anlatan Çevik, şu ifadeleri kullandı:
“Tutanak Bilgi Sistemi'nde, konuşmacı konuştuktan sonra stenograflarımız artık uzman stenograf gibi çalışacak, yazıya dökülmüş metni kontrol edecek. Bizdeki kontroller her zaman çok fazladır. Sonra bilgisayar üzerinden uzmanımız kontrol edecek, sonra başkan yardımcımız. Birleştirme işlemini artık memurumuz yapmayacak. O, ortak kelimeyi bulup birleştirecek. Bu sistem, Tutanak Bilgi Sistemi Projesi. Buradaki yapay zeka konuşmayı yazıya dökecek ve konuşmacıyı tanıyacak. Bir vekilimiz çıkıp konuştuğunda onun ismini açacak, sesini tanıyacak, konuşmasını da devamında yazacak. Diğer yaptığımız bütün işleri de bu sistemle gerçekleştireceğiz inşallah."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.