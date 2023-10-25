Meclis tutanaklarını yapay zeka yazacak!

Tam Boyutta Gör Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) resmi oturumlarda ve komisyonlardaki tüm konuşmalar, stenograflar tarafından metine dönüştürülüyor. Bu metinler Meclis tutanağına dönüştürülerek arşivleniyor. Böylelikle konuşmaların resmi kaydı oluşturuluyor ve Meclisteki konuşmaların gelecek nesile aktarılması sağlanıyor. Eski yöntemlerle tutulan bu meclis tutanaklarını artık yapay zeka otomatik olarak tutacak.

TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanı Muhsine Çevik, konuşmaları metne çeviren yapay zekalı tutanak projesini duyurdu. TÜBİTAK tarafından geliştirilecek speech to text tabanlı yapay zeka sistemi, miletvekillerinin sesini tanıyıp konuşmayı yazıya dökecek.

Yapay zeka, neredeyse “kaçınılmaz” finansal krize neden olacak 2 gün önce eklendi

Tutanak Bilgi Sistemi'nin çalışma şeklini anlatan Çevik, şu ifadeleri kullandı:

“Tutanak Bilgi Sistemi'nde, konuşmacı konuştuktan sonra stenograflarımız artık uzman stenograf gibi çalışacak, yazıya dökülmüş metni kontrol edecek. Bizdeki kontroller her zaman çok fazladır. Sonra bilgisayar üzerinden uzmanımız kontrol edecek, sonra başkan yardımcımız. Birleştirme işlemini artık memurumuz yapmayacak. O, ortak kelimeyi bulup birleştirecek. Bu sistem, Tutanak Bilgi Sistemi Projesi. Buradaki yapay zeka konuşmayı yazıya dökecek ve konuşmacıyı tanıyacak. Bir vekilimiz çıkıp konuştuğunda onun ismini açacak, sesini tanıyacak, konuşmasını da devamında yazacak. Diğer yaptığımız bütün işleri de bu sistemle gerçekleştireceğiz inşallah."

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.