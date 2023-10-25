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    Meclis tutanaklarını yapay zeka yazacak!

    TBMM'de milletvekillerinin konuşmalarını tutanağa dönüştüren stenograflar yerine artık yapay zeka teknolojisi kullanılacak. Yapay zeka, konuşmaları metine dönüştürecek.
    Meclis tutanaklarını yapay zeka yazacak! Tam Boyutta Gör
    Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) resmi oturumlarda ve komisyonlardaki tüm konuşmalar, stenograflar tarafından metine dönüştürülüyor. Bu metinler Meclis tutanağına dönüştürülerek arşivleniyor. Böylelikle konuşmaların resmi kaydı oluşturuluyor ve Meclisteki konuşmaların gelecek nesile aktarılması sağlanıyor. Eski yöntemlerle tutulan bu meclis tutanaklarını artık yapay zeka otomatik olarak tutacak.

    TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanı Muhsine Çevik, konuşmaları metne çeviren yapay zekalı tutanak projesini duyurdu. TÜBİTAK tarafından geliştirilecek speech to text tabanlı yapay zeka sistemi, miletvekillerinin sesini tanıyıp konuşmayı yazıya dökecek.

    Tutanak Bilgi Sistemi'nin çalışma şeklini anlatan Çevik, şu ifadeleri kullandı:

    “Tutanak Bilgi Sistemi'nde, konuşmacı konuştuktan sonra stenograflarımız artık uzman stenograf gibi çalışacak, yazıya dökülmüş metni kontrol edecek. Bizdeki kontroller her zaman çok fazladır. Sonra bilgisayar üzerinden uzmanımız kontrol edecek, sonra başkan yardımcımız. Birleştirme işlemini artık memurumuz yapmayacak. O, ortak kelimeyi bulup birleştirecek. Bu sistem, Tutanak Bilgi Sistemi Projesi. Buradaki yapay zeka konuşmayı yazıya dökecek ve konuşmacıyı tanıyacak. Bir vekilimiz çıkıp konuştuğunda onun ismini açacak, sesini tanıyacak, konuşmasını da devamında yazacak. Diğer yaptığımız bütün işleri de bu sistemle gerçekleştireceğiz inşallah."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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