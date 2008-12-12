ATi 40nm GPU'su için tasarım çalışmalarını tamamladı, çalışan ilk silikon hazır

ATi'nin 55nm RV770 GPU'su
Yeni nesil üretim teknolojilerine adaptasyon konusunda oldukça hızlı davranan ve 80nm, 65nm ve son olarak ta 55nm üretim teknolojilerine Nvidia'dan önce geçiş yaparak bu alandaki iddiasını ortaya koyan AMD-ATi, benzer bir başarıyı 40nm üretim sürecine geçiş çalışmalarında da tekrarlamak istiyor. Her ne kadar Nvidia özellikle 55nm üretim teknolojisine geçiş dönemindeki yavaşlığını, 40nm ile unutturma niyetinde olsa da gelen bilgilere göre AMD-ATi, hızını yeni üretim teknolojisi geçiş yarışında da koruyabilir.
Önümüzdeki yıl kullanıma sunulacak RV8xx jenerasyonunda 40nm üretim teknolojisinin kullanarak hem maliyetleri düşürmeyi hem de daha yüksek saat hızlarında daha düşük güç güç tüketimiyle çalışan grafik işlemciler hazırlamayı planlayan AMD-ATi'nin RV870 GPU'su için tasarım çalışmalarının tamamladığı, hatta firmanın çalışan ilk örnek silikona sahip olduğu belirtiliyor. İlk örnek ile yapılan çalışmalardan memnun olduğu dile getirilen firma, bu sayede hacimli üretime geçiş için önemli bir adım daha atmış bulunuyor.
Nvidia cephesindeyse şu an için 40nm GT2xx veya GT300 GPU'sunun durumuna yönelik herhangi bir bilgi gün ışığına çıkmış değil. Bilindiği üzere firma cephesinde gözler GeForce GTX 2x5 serisi 55nm GT200 GPU'lu yeni modellere çevrilmiş durumda. Fakat Santa Clara merkezli firmanın, kapalı kapılar ardında 40nm üretim teknolojisi için hararetli bir çalışma içerisinde olduğu da biliniyor. Sektörün en büyük iki ismi ile birlikte bu firmalara hacimli üretim yapan TSMC firması da üretim bantlarında 40nm güncelleme çalışmalarına devam ediyor ve ilk çeyrek sonuna doğru üretime hazır olmayı hedefliyor.
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Gerisi yalan ? İki firmanında yaptıkları aynı şeyler bunada 4870+ diyelim ısıtıp önümüzemi koydular bunu şimdi gpu'nun 900mhz'de
çalışması için voltajın en az 1.4 olması gerekki stabil olsun aynı zamanda soğutmada iyi olmalı bu marifet değil çünkü uzun kullanımda
oyunda görüntü bozulmaları yapabilir 900mhz'de texture doldurma hızı gtx260'a yakın bir değere ulaşıyor buda crysis,farcry2,gta4 gibi
oyunlarda daha iyi performans sunar ama oc'lu 55nm gtx260'ın vereceği sonuçlar önemli çünkü mimarisi daha güçlü ati 40nm rv870'i
960 shader değilde en az 240*5 1200 shader gibi bir rakam ile yapmalıki eski seriye göre fark yaratsın hatta 320*5 1600 daha iyi olur
aski halde sade saat hızı birşey ifade etmez ama fazla olan birimleri biraz saat hızı farkıyla dahada çoşturabilirsin örneği 3870 ve 4870
farkı gt300'ler 480sp gelirse o zaman ikisi birbirine iyi rakip olurlar ve fiyatlarda gt200 ve 4800'lerdeki gibi tek bir firma lehine olmamış
olur ve rahatlıkla 300-400$ arası yüksek seviye kartlardan alabiliriz
90 nm 80 nm 65 55 derken şimdi 40 her sene muhakkak nanametrik küçülme oluyor. peki bü küçülme hangi teknolojiyi takiben sıralı şekilde gidiyor. İmkan varsa neden direk en küçük nanometrik imalata geçmiyorlar.
cevap basit maliyete gore.
discovery ch. da soyledigine gore b-2 hayalet ucaklarinin bilgisayarlari intel cpu ve 25nm yada 32nm(belki dahada dusuk)idi.ve maliyetleri ise milyon dolar.
maliyet ne zaman biz kullanicilar talebine uygun hale geliyor ozaman suruluyor piyasaya
Konuda ki habere ilişkin olarak nvidia 40 nm için 55 nm'deki gibi geç kalmayacak fakat hızlı geçişten dolayı edindiği az tecrübe ile yeni gpuların da sorun yaşayabilir.
Chip başına %20 civarı maliyeti düşer aynı silikondan daha fazla chip çıkabildiği için