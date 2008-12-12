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ATi 40nm GPU'su için tasarım çalışmalarını tamamladı, çalışan ilk silikon hazır

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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34
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi 40nm GPU'su için tasarım çalışmalarını tamamladı, çalışan ilk silikon hazır
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ATi'nin 55nm RV770 GPU'su

Yeni nesil üretim teknolojilerine adaptasyon konusunda oldukça hızlı davranan ve 80nm, 65nm ve son olarak ta 55nm üretim teknolojilerine Nvidia'dan önce geçiş yaparak bu alandaki iddiasını ortaya koyan AMD-ATi, benzer bir başarıyı 40nm üretim sürecine geçiş çalışmalarında da tekrarlamak istiyor. Her ne kadar Nvidia özellikle 55nm üretim teknolojisine geçiş dönemindeki yavaşlığını, 40nm ile unutturma niyetinde olsa da gelen bilgilere göre AMD-ATi, hızını yeni üretim teknolojisi geçiş yarışında da koruyabilir.

Önümüzdeki yıl kullanıma sunulacak RV8xx jenerasyonunda 40nm üretim teknolojisinin kullanarak hem maliyetleri düşürmeyi hem de daha yüksek saat hızlarında daha düşük güç güç tüketimiyle çalışan grafik işlemciler hazırlamayı planlayan AMD-ATi'nin RV870 GPU'su için tasarım çalışmalarının tamamladığı, hatta firmanın çalışan ilk örnek silikona sahip olduğu belirtiliyor. İlk örnek ile yapılan çalışmalardan memnun olduğu dile getirilen firma, bu sayede hacimli üretime geçiş için önemli bir adım daha atmış bulunuyor.

Nvidia cephesindeyse şu an için 40nm GT2xx veya GT300 GPU'sunun durumuna yönelik herhangi bir bilgi gün ışığına çıkmış değil. Bilindiği üzere firma cephesinde gözler GeForce GTX 2x5 serisi 55nm GT200 GPU'lu yeni modellere çevrilmiş durumda. Fakat Santa Clara merkezli firmanın, kapalı kapılar ardında 40nm üretim teknolojisi için hararetli bir çalışma içerisinde olduğu da biliniyor. Sektörün en büyük iki ismi ile birlikte bu firmalara hacimli üretim yapan TSMC firması da üretim bantlarında 40nm güncelleme çalışmalarına devam ediyor ve ilk çeyrek sonuna doğru üretime hazır olmayı hedefliyor.


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ERASERHEAD 10 yıl
bu 40 nm metrelerde ısınma sorunu olmucak belli tsm yuk altında 35 derdeceye gecmıcek bence
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01Mrt 10 yıl
55 buysa 40 nasıl olur diye bi düşünün gersi yalan... ATI geliyor ATI.... :D
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espada1 10 yıl
Programı iyi sürdüyorlar helal valla....
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scutaro 10 yıl
Orjinalden alıntı: 01mrt

55 buysa 40 nasıl olur diye bi düşünün gersi yalan... ATI geliyor ATI.... :D

Gerisi yalan ? İki firmanında yaptıkları aynı şeyler bunada 4870+ diyelim ısıtıp önümüzemi koydular bunu şimdi
gpu'nun 900mhz'de
çalışması için voltajın en az 1.4 olması gerekki stabil olsun aynı zamanda soğutmada iyi olmalı bu marifet değil çünkü uzun kullanımda
oyunda görüntü bozulmaları yapabilir 900mhz'de texture doldurma hızı gtx260'a yakın bir değere ulaşıyor buda crysis,farcry2,gta4 gibi
oyunlarda daha iyi performans sunar ama oc'lu 55nm gtx260'ın vereceği sonuçlar önemli çünkü mimarisi daha güçlü ati 40nm rv870'i
960 shader değilde en az 240*5 1200 shader gibi bir rakam ile yapmalıki eski seriye göre fark yaratsın hatta 320*5 1600 daha iyi olur
aski halde sade saat hızı birşey ifade etmez ama fazla olan birimleri biraz saat hızı farkıyla dahada çoşturabilirsin örneği 3870 ve 4870
farkı gt300'ler 480sp gelirse o zaman ikisi birbirine iyi rakip olurlar ve fiyatlarda gt200 ve 4800'lerdeki gibi tek bir firma lehine olmamış
olur ve rahatlıkla 300-400$ arası yüksek seviye kartlardan alabiliriz
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XivA 10 yıl
atinin işi en hızlı tek gou değil. o iş ancak tüketiciye zarar verir pahalı olarak. orta karar olsun bizim olsun. parası olan gider X2 alır. siz gidin alın tek gpuyu en hızlı sistemi yoksa adamlar batacak bize daha zararlı olacaklar aman kurtarın şu en nvidiayı. hatta az daha fazla vererek sadaka yerine yeni çıkacak nvidia tostlarından alın. biz seviyoruz orta hızlı uygun fiyatlı radeonlarımızı!
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atilgan26 10 yıl
önemli bir soru:
90 nm 80 nm 65 55 derken şimdi 40 her sene muhakkak nanametrik küçülme oluyor. peki bü küçülme hangi teknolojiyi takiben sıralı şekilde gidiyor. İmkan varsa neden direk en küçük nanometrik imalata geçmiyorlar.
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rabbitweed 10 yıl

Orjinalden alıntı: atilgan26

önemli bir soru:
90 nm 80 nm 65 55 derken şimdi 40 her sene muhakkak nanametrik küçülme oluyor. peki bü küçülme hangi teknolojiyi takiben sıralı şekilde gidiyor. İmkan varsa neden direk en küçük nanometrik imalata geçmiyorlar.


cevap basit maliyete gore.

discovery ch. da soyledigine gore b-2 hayalet ucaklarinin bilgisayarlari intel cpu ve 25nm yada 32nm(belki dahada dusuk)idi.ve maliyetleri ise milyon dolar.
maliyet ne zaman biz kullanicilar talebine uygun hale geliyor ozaman suruluyor piyasaya
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
teknoloji'nin ne şekilde ilerliceğini kestirmek kolay değil. ama nm ve maliyet(gürültü,enerji tüketimi vsvs.) düşmeye çekirdek ve performans artmaya devam edecek ön görüsünde bulunabilirm.
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max975 10 yıl
güzel bakalım bu 40nmlik ekran kartları atı de üst seviye tek gpu yu getirebilecek mi?
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Promity 10 yıl
6800gt lerin fiyatı neydi zamanında haberi olmayanlar var 6600gt ler 150$ a satılıyordu haberin olsun ozamanki kartlarla şimdi kartlar arasında dağlar kadar fark var bak 4 sene önce çıkan oyunların grafiklerine bide şimdikilere bak 128bit lik kartlar eski 256bit kartlardan daha iyi fiyatlarıda daha iyi 150$ 9600gt yada 3870 alabiliyorsun hatta 8800gt bile alabiliyorsun maliyet farkı + performans olarak dönüyor bize 40nm olsun tabi 4870den daha iyi bi kartı 200$ a almak herkesin işine gelir ama ozamanda a kartın yetmeyeceği grafikte oyunlarda muhakkak çıkar.
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qqqickkkk 10 yıl
Bırakın ya bizi mi kandırıyorlar maliyet maliyet diyorlar her sene yaptıkları gpu bir öncekinden pahalı oluyor. Gerçi bu nvidia için daha çok geçerli heralde.
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Knisath 10 yıl
10 nm'den sonrası teorik olarak çok zor ama yapılabilir mi? Sorusuna yanıt olarak yapılabilir cevabını da vermek isterim.Bunların dışında farklı cpu/gpu tasarımları çıkabilir.(3 boyutlu cpu gibi bir makaleden hatırlıyorum).Çekirdek savaşlarının suyu çıktığında ki bu uzun bir süreç,mutlaka suyu çıkarılacak yeni bir teknoloji bulunacaktır.

Konuda ki habere ilişkin olarak nvidia 40 nm için 55 nm'deki gibi geç kalmayacak fakat hızlı geçişten dolayı edindiği az tecrübe ile yeni gpuların da sorun yaşayabilir.

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SnRkRkMn 10 yıl
herşey iyi güzelde sımdı 55 nm ile 40 nm arasındaki üretim maliyet farkı ne kadardır 3 dolarmı 30 dolarmı ne dir yani: acaba bilgisi olan varmı ????
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-brs- 10 yıl
Peki ya 22nm söylentiler hani 22nm üretimi için fabrikalar hazır bekliodu.. :S:S:S
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brnvarol 10 yıl

Orjinalden alıntı: SnRkRkMn

herşey iyi güzelde sımdı 55 nm ile 40 nm arasındaki üretim maliyet farkı ne kadardır 3 dolarmı 30 dolarmı ne dir yani: acaba bilgisi olan varmı ????


Chip başına %20 civarı maliyeti düşer aynı silikondan daha fazla chip çıkabildiği için
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pascall35 10 yıl
ya arkadaslar ben bırseyı cok merak edıyorum bu nanometre nın sonu yokmu yanı 1 nanometreden sonra ne olacak
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buraoca2 10 yıl
Benim bildiğime göre düşüş çok yavaşlayacak. Hatta belli bir süre(Ki uzun zaman) sonra düşüş zor olacağı için, farklı yapılara(mimari) geçiş yapılacak.
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