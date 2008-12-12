ATi 40nm GPU'su için tasarım çalışmalarını tamamladı, çalışan ilk silikon hazır

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ATi'nin 55nm RV770 GPU'su

Yeni nesil üretim teknolojilerine adaptasyon konusunda oldukça hızlı davranan ve 80nm, 65nm ve son olarak ta 55nm üretim teknolojilerine Nvidia'dan önce geçiş yaparak bu alandaki iddiasını ortaya koyan AMD-ATi, benzer bir başarıyı 40nm üretim sürecine geçiş çalışmalarında da tekrarlamak istiyor. Her ne kadar Nvidia özellikle 55nm üretim teknolojisine geçiş dönemindeki yavaşlığını, 40nm ile unutturma niyetinde olsa da gelen bilgilere göre AMD-ATi, hızını yeni üretim teknolojisi geçiş yarışında da koruyabilir.

Önümüzdeki yıl kullanıma sunulacak RV8xx jenerasyonunda 40nm üretim teknolojisinin kullanarak hem maliyetleri düşürmeyi hem de daha yüksek saat hızlarında daha düşük güç güç tüketimiyle çalışan grafik işlemciler hazırlamayı planlayan AMD-ATi'nin RV870 GPU'su için tasarım çalışmalarının tamamladığı, hatta firmanın çalışan ilk örnek silikona sahip olduğu belirtiliyor. İlk örnek ile yapılan çalışmalardan memnun olduğu dile getirilen firma, bu sayede hacimli üretime geçiş için önemli bir adım daha atmış bulunuyor.

Nvidia cephesindeyse şu an için 40nm GT2xx veya GT300 GPU'sunun durumuna yönelik herhangi bir bilgi gün ışığına çıkmış değil. Bilindiği üzere firma cephesinde gözler GeForce GTX 2x5 serisi 55nm GT200 GPU'lu yeni modellere çevrilmiş durumda. Fakat Santa Clara merkezli firmanın, kapalı kapılar ardında 40nm üretim teknolojisi için hararetli bir çalışma içerisinde olduğu da biliniyor. Sektörün en büyük iki ismi ile birlikte bu firmalara hacimli üretim yapan TSMC firması da üretim bantlarında 40nm güncelleme çalışmalarına devam ediyor ve ilk çeyrek sonuna doğru üretime hazır olmayı hedefliyor.