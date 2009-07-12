ATi Catalyst 9.7 sürücüsünde kullanıcı ara birimi yenileniyor

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Önümüzdeki günlerde Catalyst sürücü paketinin 9.7 sürüm numaralı Temmuz ayı güncellemesini yayımlamaya hazırlanan AMD-ATi, yeni sürücü ile birlikte kullanıcı ara biriminde de yeniliğe gidiyor. Gelen bilgilere göre Catalyst 9.7 sürücüsündeki kontrol merkezi (Catalsyt Control Center) yeni bir UI yani kullanıcı ara birimine sahip olacak. Henüz detayları netleşmiş olmamakla birlikte yeni ara birimin sadece Windows Vista / 7 sürücüsünde olacağı, Windows XP veya Linux sürücülerinin ise bu değişiklikten faydalanamayacağı belirtiliyor.

AMD-ATi'nin Catalyst 9.7 sürücüsünü önümüzdeki günlerde kullanıma sunması bekleniyor.