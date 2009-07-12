ATi Catalyst 9.7 sürücüsünde kullanıcı ara birimi yenileniyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Önümüzdeki günlerde Catalyst sürücü paketinin 9.7 sürüm numaralı Temmuz ayı güncellemesini yayımlamaya hazırlanan AMD-ATi, yeni sürücü ile birlikte kullanıcı ara biriminde de yeniliğe gidiyor. Gelen bilgilere göre Catalyst 9.7 sürücüsündeki kontrol merkezi (Catalsyt Control Center) yeni bir UI yani kullanıcı ara birimine sahip olacak. Henüz detayları netleşmiş olmamakla birlikte yeni ara birimin sadece Windows Vista / 7 sürücüsünde olacağı, Windows XP veya Linux sürücülerinin ise bu değişiklikten faydalanamayacağı belirtiliyor.
AMD-ATi'nin Catalyst 9.7 sürücüsünü önümüzdeki günlerde kullanıma sunması bekleniyor.
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e yuh artık ps3 sattırmak için patchleri sadece xbox ve ps3 de çıkarmalar(cod5 1.5), driver da bile arayüze sadece vistada falan vermeler. adama zorla teknoloji sattırıyorlar çünkü ömrü yok! lafım atiye değil lafım oyun firmalarına, microsoft a, sistem bileşenleri üreten firmalara.
Başka resim var mı?
gusel denıyelım
Çokta memnunum. Değiştirsinler değiştirmesinler umrumda değil.
XP Kullanmaya devam edeceğim bende bu arada. Windows 7 fena değil ama bence Vistadan çokta farklı değil...
forums.guru3d.com/...
Zaten mevcut sürücülerde de farklı. Kurulum ekranı çok farklı Vista-7'de; sürücü içinde de ayarların getirisini gördüğümüz ekranlar daha gelişmiş Vista - 7'de.
XP'deki şu ayar uygulama sorunu açısından bir gelişim oldu mu, 9.6'da falan? Hani, sürücüden üst üste ayar değiştirince veya uygulama açıp kapayınca veya alt-tab-çözünürlük değişimi tarzı işlemlerden sonra bir önceki ayarlara geri dönebilme sorunu (son ikisinin başa gelmesi için, mevcut Windows oturumunda sürücü ayarı değişikliği yapmış olmanız gerekiyor. Sürücü ayarlarını kurcalamamışsanız, başa gelmez). Çok uzun süredir (taa 7 serisi sürücülerde bile) var bu sorun (ki ATT'den de ayarlasanız düzelmiyor. Yani CCC'den ziyade, sürücünün kendisiyle ilgili bir şeye benziyor) ve çözülmesi büyük olay olur gerçekten.
hangi oyunlar sorunluydu mesela.Bende 4890 kullanıyorum da sorun çıkarttığını görmedim çamur atma istersen.