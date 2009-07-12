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ATi Catalyst 9.7 sürücüsünde kullanıcı ara birimi yenileniyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
18,6b
1
29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Catalyst 9.7 sürücüsünde kullanıcı ara birimi yenileniyor
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Önümüzdeki günlerde Catalyst sürücü paketinin 9.7 sürüm numaralı Temmuz ayı güncellemesini yayımlamaya hazırlanan AMD-ATi, yeni sürücü ile birlikte kullanıcı ara biriminde de yeniliğe gidiyor. Gelen bilgilere göre Catalyst 9.7 sürücüsündeki kontrol merkezi (Catalsyt Control Center) yeni bir UI yani kullanıcı ara birimine sahip olacak. Henüz detayları netleşmiş olmamakla birlikte yeni ara birimin sadece Windows Vista / 7 sürücüsünde olacağı, Windows XP veya Linux sürücülerinin ise bu değişiklikten faydalanamayacağı belirtiliyor.

AMD-ATi'nin Catalyst 9.7 sürücüsünü önümüzdeki günlerde kullanıma sunması bekleniyor.


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my_sweet_shadow 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57
Henüz detayları netleşmiş olmamakla birlikte yeni ara birimin sadece Windows Vista / 7 sürücüsünde olacağı, Windows XP veya Linux sürücülerinin ise bu değişiklikten faydalanamayacağı belirtiliyor. AMD-ATi'nin Catalyst 9.7 sürücüsünü önümüzdeki günlerde kullanıma sunması bekleniyor.


e yuh artık ps3 sattırmak için patchleri sadece xbox ve ps3 de çıkarmalar(cod5 1.5), driver da bile arayüze sadece vistada falan vermeler. adama zorla teknoloji sattırıyorlar çünkü ömrü yok! lafım atiye değil lafım oyun firmalarına, microsoft a, sistem bileşenleri üreten firmalara.
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X2 10 yıl
İyi olmuş,gıcık oluyodum catalyst arayüzüne
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BlackBeasT 10 yıl
Serhatti verdiği lınkden ATI 9,7 CCC kurdum Diller bütünleşik yane turkçe için farklı bi kurulum yapmanıza gerek yok hoş gorunuyor
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AndryTR 10 yıl
Linkteki resimleri aşağıya ekleyeyim de bakmak isteyen uğraşmasın...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Başka resim var mı?
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BlackBeasT 10 yıl
super ben resimleri oldugu lınk eklıyecekdım sen drıver eklemışsın :)
gusel denıyelım
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Timeguard 10 yıl
SS ekleyın bızdde gorelım
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dstk 10 yıl
ATI sürücümü CCC olmadan kullanıyorum ben.
Çokta memnunum. Değiştirsinler değiştirmesinler umrumda değil.
XP Kullanmaya devam edeceğim bende bu arada. Windows 7 fena değil ama bence Vistadan çokta farklı değil...
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serhatti 10 yıl
Şu adreste 9.7 olması mümkün görünen driver'ı vermişler ben denedim.Görünüm değişmiş gerçekten,driver da stabil çalışıyor.Denemek isteyenler bakabilir.Beleş...

forums.guru3d.com/...
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Dark_World 10 yıl
Ben bir nvidia kullanıcısı olarak control center a türkçe dil desteği gelmesini istiyorum arkadasım bir ati kullanıcısı olduğundan ve ingilizcesi pek iyi olmadığından daha iyi olur diye düşünüyorum...Haksızmıyım?
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OverClocK1ng 10 yıl
Ne yaparlarsa yapsınlar yırtınsalar da XP kullanmaya devam edeceğim salak ya bunlar. O zaman ben de ATI almam. Kendi kaybeder.
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Wilson Fisk 10 yıl
xp kullanici ara biriminin ne kotulugunu gordun ki ati almam diyorsun ara birim icin mi almistin?9.7 beta kullaniyorum xp'de gayet guzel.yeni kullanici ara birimi ile 850 yaparken 860 yapamayacagim nasilsa sekil semal bunlar ha o sekilde ayarlamissin ha bu sekilde isini bilen ccc olmadan da ayarlar.
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AtiMX4 10 yıl
9.6 da sorun yaşadım Windows XP versiyonunda.Bir de nvidia gibi hepsi toplu olsa çok iyi ourdu ya bi onu indir bi onu indir önce onu kur sonra onu falan filan gıcık birşey.Umarım düzenlemeler yapımıştır
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Castle Bravo 10 yıl
Tam Windows XP'deki ayar uygulama sorunu da çözülür artık, diyecektim ki Vista - 7'ye özgüymüş.

Zaten mevcut sürücülerde de farklı. Kurulum ekranı çok farklı Vista-7'de; sürücü içinde de ayarların getirisini gördüğümüz ekranlar daha gelişmiş Vista - 7'de.


XP'deki şu ayar uygulama sorunu açısından bir gelişim oldu mu, 9.6'da falan? Hani, sürücüden üst üste ayar değiştirince veya uygulama açıp kapayınca veya alt-tab-çözünürlük değişimi tarzı işlemlerden sonra bir önceki ayarlara geri dönebilme sorunu (son ikisinin başa gelmesi için, mevcut Windows oturumunda sürücü ayarı değişikliği yapmış olmanız gerekiyor. Sürücü ayarlarını kurcalamamışsanız, başa gelmez). Çok uzun süredir (taa 7 serisi sürücülerde bile) var bu sorun (ki ATT'den de ayarlasanız düzelmiyor. Yani CCC'den ziyade, sürücünün kendisiyle ilgili bir şeye benziyor) ve çözülmesi büyük olay olur gerçekten.
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sadtneverdie 10 yıl
sırf şu yazılım sorunları yüzünden atiye geçemiyorum ati yazılım işini nvidia ya versin bak her ay nasıl %5 performans artışı oluyor :D
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Zimmerit 10 yıl
Sorun AMD nin sürücülerinde değil oyunlarda oyunların çoğu nvidia kartlara uyarlandığından atinin sürücüleri bazı dosyalarıyla çakışma yapıyor ve performans düşüklüğüne neden oluyor.
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ExclusivePack 10 yıl
4890 vardı 10 oyundan 6 sında performans çok kötüydü.sattım gtx 275 alcam.nvidia da bu tür sorunlar çıkmıo
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Mk4Ever. 10 yıl

Orjinalden alıntı: ExclusivePack

4890 vardı 10 oyundan 6 sında performans çok kötüydü.sattım gtx 275 alcam.nvidia da bu tür sorunlar çıkmıo

hangi oyunlar sorunluydu mesela.Bende 4890 kullanıyorum da sorun çıkarttığını görmedim çamur atma istersen.
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