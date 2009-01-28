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ATi, Catalyst Beta programına test yapabilecek yeni gönüllüler arıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi, Catalyst Beta programına test yapabilecek yeni gönüllüler arıyor
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Catalyst 9.1 sürücüsü kullanıcılar tarafından merakla beklenen ATi, Catalyst Beta programına yeni gönüllüler arıyor. Beta programıyla ilgilenen katılımcılara Catalyst paketinin dört temel komponentini test etme fırsatı sunacağını açıklayan firma, geri bigi akışını düzenli ve eksiksiz yapabilecek kullanıcıların programı ilgi göstermesini istiyor. Ana amacının çalışmaları devam eden beta aşamasındaki sürücülerin hatalardan arındırılması olduğu belirtilen Catalyst Beta programına katılım koşulları ve başvuru formu için buraya tıklayabilirsiniz.


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taner11 10 yıl
Dün windows 7 64 bit kurdum ancak catalyst win 7 sürümünü bir türlü yükleyemedim.Yükleme saatlerce sürdüğü için iptal etmek zorunda kaldım.Benzer durumu yaşayan arkadaşlar varmı?
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mosfettt 10 yıl
test için oyun da gönderirler inşallah
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ERASERHEAD 10 yıl
sampiyon bilo kardeş bencede inşallah ikimiz secilirizz çünkü başka basvuran olmamıs simdiden basarılar
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Fallout 10 yıl

Orjinalden alıntı: ERASERHEAD

sampiyon bilo kardeş bencede inşallah ikimiz secilirizz çünkü başka basvuran olmamıs simdiden basarılar


Yo, ben başvurdum.
Tester seçilmek ile herhangi bir şey başarmış sayılmayız ama :)
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ERASERHEAD 10 yıl
quote:
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sampiyon bilo 10 yıl

Orjinalden alıntı: designr

bende yolliycam form u ama önce office kurmam lazım


İndirdiğin .doc dosyasını wordpad ile açabilirsin.
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MrSilence 10 yıl
.45ACP
"ati'ye surucu yapamiyorsun yapamiyorsun dediniz adamlar da buyrun abi birlikte yapalim diyorlar iste."
beraber yapalım değil, "KOBAY ARANIYOR" ilanı... :D
beraber yapalım diyor olması için kaynak kodlarını yayınlaması gerekirdi sanırım.
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Wilson Fisk 10 yıl
Orjinalden alıntı: MrSilence

.45ACP
"ati'ye surucu yapamiyorsun yapamiyorsun dediniz adamlar da buyrun abi birlikte yapalim diyorlar iste."

beraber yapalım değil, "KOBAY ARANIYOR" ilanı... :D
beraber yapalım diyor olması için kaynak kodlarını yayınlaması gerekirdi sanırım.



hayir hic de ortalik yere kod yayinlamasi filan gerekmiyor ama bu testerlere kod vermeyecek anlamina gelmiyor.

As a beta tester you will not be able to distribute publically the code that ATI provides you.

ati.amd.com/...

bu is icin saglam ingilizce ve biraz da yazilim dillerinden anlamaniz gerekiyor.su oyunda soyle yaptim aha herif yere girdi duzeltin bakim diye mail yazmayacaksiniz yani adamlara.

wordpad ile form dolmaz.
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ERASERHEAD 10 yıl
ben de basvurdum bu catalyst beta sürücü testine yalnız kimse dikkat niye 9.1 nerde diye bi sey demiyo çünkü ben ilk kez b kadar geciktigine sahit aluyorum heralde bu sürücülerle 4800 serisi kartlar uçuçak bence
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sampiyon bilo 10 yıl

Orjinalden alıntı: ERASERHEAD

ben de basvurdum bu catalyst beta sürücü testine yalnız kimse dikkat niye 9.1 nerde diye bi sey demiyo çünkü ben ilk kez b kadar geciktigine sahit aluyorum heralde bu sürücülerle 4800 serisi kartlar uçuçak bence

Bende başvurdum.İnşallah ikimizide seçerler.Valla süper olur.
Bir yaygara koparırız."Şurası olmamış.Burası gereksiz" falan filan diye,manyak bir driver çıkmasını sağlarız.

Nvidia'da bön bön bakar.
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whatisnfc 10 yıl
Ati bu kadar üzerine düştüğüne göre iyi bir sürücü geliyor sanırım ..
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Wilson Fisk 10 yıl
ati'ye surucu yapamiyorsun yapamiyorsun dediniz adamlar da buyrun abi birlikte yapalim diyorlar iste.
saka bir tarafa forumdan bir kac kisi bu ise bulassa faydali olur diye dusunuyorum.hani beta suruculeri sizdiran eleman bir kisiydi simdi daha cok kiside olacak.su olmaliydi bu olmaliydi yerine sunu buldum yolladim muhabbeti olur bence guzel bir olay.
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dark_town 10 yıl
hocam saoalsin hemen denemek isterim ama WIN 7 icinde gecerli mi ki acep bu ben su anda WIN 7kullaniyorum ama sirf bunu denemk icin XP ye gecebilirim

haber icin tsk ederim WIN 7 yi deneme sansim oldu yollamislar saolsun bir arkadasin araciligi ile birde bunu deneyim
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Applejack 10 yıl
bendede win7 var dur bakalım bi deniyelim
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murderer_utku 10 yıl
ohooo 9,1 çıkarmadan direk 9,2 çıkaracaklar o zaman.daha tester arıyolarsa...
Acaba krizden dolayı tester ları çıkarıp sonra "anaa biz needdik.şimdi kim test edecek bunları?" diye testerları kovup bu işi beleşe mi getirmeye çalışıyorlar
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