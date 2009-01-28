ATi, Catalyst Beta programına test yapabilecek yeni gönüllüler arıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Catalyst 9.1 sürücüsü kullanıcılar tarafından merakla beklenen ATi, Catalyst Beta programına yeni gönüllüler arıyor. Beta programıyla ilgilenen katılımcılara Catalyst paketinin dört temel komponentini test etme fırsatı sunacağını açıklayan firma, geri bigi akışını düzenli ve eksiksiz yapabilecek kullanıcıların programı ilgi göstermesini istiyor. Ana amacının çalışmaları devam eden beta aşamasındaki sürücülerin hatalardan arındırılması olduğu belirtilen Catalyst Beta programına katılım koşulları ve başvuru formu için buraya tıklayabilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yo, ben başvurdum.
Tester seçilmek ile herhangi bir şey başarmış sayılmayız ama :)
İndirdiğin .doc dosyasını wordpad ile açabilirsin.
"ati'ye surucu yapamiyorsun yapamiyorsun dediniz adamlar da buyrun abi birlikte yapalim diyorlar iste."
beraber yapalım değil, "KOBAY ARANIYOR" ilanı... :D
beraber yapalım diyor olması için kaynak kodlarını yayınlaması gerekirdi sanırım.
hayir hic de ortalik yere kod yayinlamasi filan gerekmiyor ama bu testerlere kod vermeyecek anlamina gelmiyor.
As a beta tester you will not be able to distribute publically the code that ATI provides you.
ati.amd.com/...
bu is icin saglam ingilizce ve biraz da yazilim dillerinden anlamaniz gerekiyor.su oyunda soyle yaptim aha herif yere girdi duzeltin bakim diye mail yazmayacaksiniz yani adamlara.
wordpad ile form dolmaz.
Bende başvurdum.İnşallah ikimizide seçerler.Valla süper olur.
Bir yaygara koparırız."Şurası olmamış.Burası gereksiz" falan filan diye,manyak bir driver çıkmasını sağlarız.
Nvidia'da bön bön bakar.
haber icin tsk ederim WIN 7 yi deneme sansim oldu yollamislar saolsun bir arkadasin araciligi ile birde bunu deneyim
Acaba krizden dolayı tester ları çıkarıp sonra "anaa biz needdik.şimdi kim test edecek bunları?" diye testerları kovup bu işi beleşe mi getirmeye çalışıyorlar