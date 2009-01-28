ATi, Catalyst Beta programına test yapabilecek yeni gönüllüler arıyor

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Catalyst 9.1 sürücüsü kullanıcılar tarafından merakla beklenen ATi, Catalyst Beta programına yeni gönüllüler arıyor. Beta programıyla ilgilenen katılımcılara Catalyst paketinin dört temel komponentini test etme fırsatı sunacağını açıklayan firma, geri bigi akışını düzenli ve eksiksiz yapabilecek kullanıcıların programı ilgi göstermesini istiyor. Ana amacının çalışmaları devam eden beta aşamasındaki sürücülerin hatalardan arındırılması olduğu belirtilen Catalyst Beta programına katılım koşulları ve başvuru formu için buraya tıklayabilirsiniz.