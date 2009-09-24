Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ATi Crossfire ve Nvidia SLI teknolojileri tarihe mi karışıyor; Lucid Hydra iş başında!

Lucid Hydra yongası için geri sayım başladı. Üretici bağımsız çoklu ekran kartı teknolojisi, Crossfire ve SLI teknolojilerini saha dışına itebilir.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11b
1
75
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

90'lı yılların sonunda 3DFX tarafından PC oyunculuğunda yeni bir dönemin başlangıcı olarak lanse edilen SLI (Scan-Line Interleave ) teknolojisi, oyunculara iki adet Voodoo 2 kartının bir arada kullanarak oyunlarda daha yüksek grafik performansı elde etme fırsatı tanıyordu. SLI teknolojisiye devreye giren ikinci kart sayesinde 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde oyun deneyimi sunmaya başlayan 3DFX, özellikle yüksek maliyetler (iki adet Voodoo 2 SLI ile birlikte 2D uygulamalar için üçüncü bir kart gereksinimi) ve uyumluluk konusunda yaşanan kimi sıkıntılar nedeniyle hedeflediği başarıya ulaşamamıştı. 2000 yılında sahip olduğu teknolojilerle birlikte Nvidia çatısına altına giren 3DFX'in mirası, 2004 yılında aynı isim ve farklı bir açılım (SLI: Scalable Link Interface) ile Nvidia tarafından bir kez daha hayata döndürülmüştü. GeForce 6 serisi ile birlikte lanse edilen SLI teknolojisi sayesinde ikinci ekran kartıyla maksimum performans vaaat eden Nvidia'ya karşı ATi de benzer amaçlarla hazırladığı Crossfire teknolojisini tanıtmıştı. . Bugün farklı algoritmalara sahip olsalar da, her iki çoklu ekran kartı teknolojisinin de temel olarak 3DFX mühendislerince yaratılan SLI prensibine dayandığını söyleyebiliriz.

ATi Crossfire ve Nvidia SLI teknolojileri tarihe mi karışıyor; Lucid Hydra iş başında!
Tam Boyutta Gör
ATi Crossfire ve Nvidia SLI teknolojileri tarihe mi karışıyor; Lucid Hydra iş başında!
Tam Boyutta Gör

Lucid Hydra kullanım senaryoları.

3DFX'in başarısız olmasındanki en önemli nedenlerden birisi olan "yüksek maliyetler" bugün de geçerliliğini korumakta. İki, üç hatta dört ekran kartını bir arada kullanmak isteyen herhangi bir kullanıcının, ekran kartlarıyla birlikte amaca uygun bir anakart, darboğaz yaratmaması adına yüksek performanslı bir işlemci ve tüm sistemi besleyebilecek nitelikte, yüksek kapasiteli bir güç kaynağı kullanması gerekiyor. Tabii malzeme listesini alt alta sıraladığımızda ortaya çıkan maliyet tablosunun "enthusiast" segmentinde yer alan maliyet sıkıntısı yaşamaksızın her zaman, her koşulda en iyisini isteyenlere hitap ettiğini görüyoruz. Tabii ikinci bir ekran kartı için marka ve model bağımılılığının yaşanması ayrıca ölçeklenebilirlik sıkıntıları nedeniyle ikinci bir ekran kartıyla elde edilen performansın en iyi senaryoda bile %80-%85 oranında gerçekleşmesi SLI ve Crossfire teknolojileri tartışma konusu argümanlar arasında yer alıyor. Ancak çoklu ekran kartı kullanımında endüstri yeni bir dönemece girebilir. Zaman zaman haberlerini paylaştığımız İsrail merkezli Lucid firması üretici, marka ve model fark etmeksizin birden fazla ekran kartının bir arada kullanılmasına olanak tanııyan Hydra teknolojisi için beklenen demo gösterimi yaptı.

ATi Crossfire ve Nvidia SLI teknolojileri tarihe mi karışıyor; Lucid Hydra iş başında!
Tam Boyutta Gör

Lucid Hydra yongalı ilk anakart; MSI P55 "Big Bang"

Yatırımcıları arasında endüstri devi Intel'in de yer aldığı Lucid, uzunca bir süredir Hydra teknolojisi üzerinde çalışıyor. ATi, Nvidia ve S3 gibi firmalarca hazırlanan farklı yapı ve özellikteki ekran kartlarının aynı sistem altında paralel çalışmalasına olanak tanıyan Hydra teknolojisi artık olgunlaştı ve çalışan bir sistem üzerinde ilk önemli tanıtım gerçekleştirildi. Çoklu ekran kartı kullanımları için Hydra yongasını geliştiren firma, gerçekleştirdiği etkinlikle 2. jenerasyon Hydra teknolojisi olarak gösterilen Hydra 200 yongasını tanıttı. SoC yani yongada sistem formunda olan Hydra 200, işlemci ve GPU'lar arasındaki trafiği yöneterek marka ve model bağımsız çoklu-gpu senaryonlarının hazırlanabilmesine olanak tanıyor. Hydra 100'den farklı olarak tanıtımı yeni yapılan ve ilk olarak MSI'ın P55 çipsetli Bing Bang anakartı üzerinde kullanılan Hydra 200 yongası ilk modele kıyasla bazı önemli yeniliklere sahip. Lucid firmasından yapılan açıklamaya göre Hydra 100 yongası 130nm üretim teknolojisiyle hazırlanırken Lucid 200 yongası ise 65nm fabrikasyon süreciyle hazırlanıyor. Nanometrik küçülmeye bağlı olarak üretim maliyetleri aşağı çekilen Hydra 200 yongasında ayrıca mimari güncellemeler de yapılmış.

ATi Crossfire ve Nvidia SLI teknolojileri tarihe mi karışıyor; Lucid Hydra iş başında!
Tam Boyutta Gör

GeForce GTX 260 ve ATi Radeon HD 4890 bir arada çalışıyor.

Peki Lucid Hydra teknolojisi neler vaat ediyor? Yukarıda da belirttiğimiz gibi MSI'ın Hydra teknolojili Big Bang P55 anakartı ve benzer diğer çözümlerde kullanıcılar ATi ve Nvidia ekran kartlarının bir arada üstelik %100 ölçeklenebilir performans kurulumuyla kullanabilecekler. Öte yandan Hydra teknolojisi ile aynı üreticinin iki farklı modelini kullanabilmek te mümkün. Bilindiği üzere bugün SLI veya Crossfire X sistem kurmak isteyen oyuncuların aynı ekran kartının çiftine (2x GTX 285 ya da 2x HD 4890 gibi) sahip olmaları gerekiyor ancak Lucid Hydra teknolojisiyle bu zorunluluk ta tarihin tozlu sayfalarındaki yerini alabilir zira Hydra yongalı anakartlarda GeForce 9800GTX ve GTX 285'in ya da Radeon HD 4670 ile HD 4890 modellerinin bir arada kullanılabilmesi mümkün olacak. Yani kısacası Hydra teknolojisi ile kullanıcılar "ekran kartım eskidi" diyerek mevcut kartlarını bir köşeye itmek yerine yeni jenerasyon bir çözüm ile bir arada üstelik maksimum performans ayarlarında kullanabilecekler. Lucid Hydra yongasının farklı ihtiyaç ve alternatif anakart segmentleri için PCIe hat sayısına göre farklılık gösteren üç versiyonu hazırlandı ki onlar; LT22114, the LT22102 ve LT22114.

ATi Crossfire ve Nvidia SLI teknolojileri tarihe mi karışıyor; Lucid Hydra iş başında!
Tam Boyutta Gör

GeForce GTX 260 ve ATi Radeon HD 4890 bir arada çalışıyor.

Lucid tarafından açıklanan bilgilere göre serinin en düşük fiyatlı modeli olan LT22114 kodlu Hydra yongası CPU/PCIe kontrolcüsü ile x8 hızında bağlanırken, iki ekran kartı için x8 + x8 kurulumuna olanak tanıyor. Hydra yongasının orta segment çözümü olan LT22012 kodlu çözüm bir önceki modelden farklı olarak hem x16 + x16 ekran kartı kurulumuna olanak tanıyor hem de CPU/PCIe haberleşmesini x16 hızında gerçekleştiriyor. Hydra yongasının tepe çözümü olan LT24102 ise 2x x16, 2x x8 + x16 ya da 4x x8 ekran kartı kurulumlarına olanak tanırken, CPU/PCIe kontrolcüsüyle haberleşmeyi ise x16 hızında gerçekleştiriyor. Ayrıca ilk iki yonga, kurulum özelliklerinden de anlaşılabileceği üzere çift ekran kartı desteği sunarken, tepe model olan LT24102 ise iki, üç ve dört ekran kartına destek sunabiliyor. AMD-ATi ve Nvidia'nın milyonlarca dolar akıttığı Crossfire X ve SLI teknolojileri için ciddi bir tehdit unsuru olan Hydra yongasının anakart üreticilerine maliyeti ise en üst model için 72$ civarında olacak.

Büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz.

Tepe model olan Lucid Hydra LT24102 yongasının Ekim ayında anakart üreticileri için satışa sunulması beklenirken diğer iki çözümün daha sonra hazır olması bekleniyor. Isıl güç tasarımının 6 Watt oldğu belirtilen yonga ile ATi ve Nvidia GPU'larını çalıştırabilmek için Window 7'ye (farklı sürücüleri aynı anda çalıştırabildiği için) ihtiyaç duyulduğu da gelen haberler arasında. Kullanıcılar arka planda çalışan Lucid yazılımı ile sistemdeki ekran kartlarını kontrol edebilecek ve diledikleri zaman tekli veya çoklu modu geçebilecekler. DirectX 9 ve DirectX 10 oyunlarla uyumlu olan Lucid Hydra teknolojisinin bir diğer önemli özelliği ise herhangi bir oyunla multi-GPU sıkıntısı yaşandığı takdirde tekli moda dönerek çalışmaya devam edebilmesi. Henüz çok fazla detay olmasa bile ekran görüntülerinden de anlaşılabileceği üzere GeForce GTX 260 ve Radeon HD 4890, MSI P55 Big Bang üzerinde çalıştırıldı ve Bioshock ile FEAR 2 iki popüler oyun karma (ekran kartları için) sistemde sorunsuz bir şekilde çalıştırılabildi.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
esses... 10 yıl
Maddeler halinde sıralamak lazım soru yada cevapları;
1. Kim GTXserisi yada HD4000 serisi bir ekran kartı aldığında, bu kartların yanına 64-128Mb yada giriş seviye bir ekran kartı (oyunun osunun oynanmadığı bir kart)takmak istesinki.
2. Diyelimki taktınız, düşük seviye ekran kartını ne içn taktınız? Oyun içinmi Uygulamalar içinmi.
3. Oyun için= iki kart yanyana gelirse; bana kalırsa HYDRA ikisini eşitlemek için Düşük kartın özelliklerini baz alarak ayar yapacaktır) boşa gitti güçlü kart.
4. Uygulamaların bile çoğu artık orta düzey bir kart istiyor.
- Ben bilgisayarıma 1 tane PCI matrox g450 1 tanede 7300Gt taktım. Bu ekranları birleştirdim ve google earth çalıştırdım. 7300gt tarafı güzel çalışıyor ancak matrox ile birleştirdiğimde zıçıyor.
Ama sadece Matrox tarafına getirdiğimde ise görüntü okadar geç geliyorki dünya haritası 4-5 sn arayla bir gıdım hareket ediyor.
saygılar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yasso_15 10 yıl
Nvidia 3dfx i nasıl zayıflatıp parçaladıysa bunada aynısını yapacaktır muhtemelen bu teknolojiyi de o satın alır bence Nvidia pazarda hala büyük kalmak için bu teknolojiyide harcayacaktır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 10 yıl
esses...

1. Kim GTXserisi yada HD4000 serisi bir ekran kartı aldığında, bu kartların yanına 64-128Mb yada giriş seviye bir ekran kartı (oyunun osunun oynanmadığı bir kart)takmak istesinki.



Hocam olay öyle değil burada. Misal HD 5850 aldı birisi, yanına GTX 3xx bişey takarsa %100 performans vereceğinden bahsediyor.

Ayrıca şu var. nVidia'nın muhtemel korkusu ise, insanların HD 5870 alıp (veya 5850), yanına düşük seviye bi kart (9400GT-9500GT) alıp Physx desteğini sorunsuzca kullanmaları. Yani 9400 veya herhangi düşük segmentteki bi kart, sadece Physx işine bakıcak. Böylelikle 2. elden aldığın 20-30 liraya Physx desteğine sahip olcaksın. Tabi nVidia bu durumu düşünüp bu gibi olaylar için Lucid Hydra projesine Physx desteğini kesceğini söyledi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spruakll 10 yıl
Bu teknolojinin tutması için eski ekran kartıyla yenisinin bir arada ve performanslı kullanılması işleri değiştirir. güzel bir teknoloji keşke bu teknolojiyi doğru insanlar bulsaydı israil olması kötü işin içinde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
venom88 10 yıl
Anakart üretiçileri buna destek verirse ki bençe intel bunun için destek bile verir nvidia uyuz olduğu için nvdidia nın elinden bişey gelmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kimlend 10 yıl
Arkadaşımda şu an 4850 ve 9800gtx var bir arada kullanıyo ve işlemcisi rami benden iyi yani i7 işlemci ve 6gb ram.
Ama adam oyunlarda benden kötü fps alıyo bende gtx260^216 var. Ben anlamadım bu işi. Denediğimiz oyunlar da çoklu kartları destekleyen oyunlar. O yüzden ati kartı kullandırmıyorum. Ben anlamadım bu işi ne gibi getirisi var yani.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
labtek38 10 yıl
Daha önce bu konu hakkında okuduğum haberlerde performansa tek karta göre çift kartın %100 lük kayıpsız bir katkı sağlayacağı yazıyordu. Biliyorsunuz ki SLI ve Crosfire bunu sağlamaktan çok uzaklar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stradosphere 10 yıl
Bu olay ekran kartı firmalarının biraz canını sıkabilir.Zira üreticiler kartları yarıştırmak için buradalar kardeşlik beraberlik için değil,öte yandan 9800gtx alıp yanına gtx 260 takarsa nvidia sli için satacağı kartlarda bayağı bir düşüş yaşar tabii aynısı ati içinde geçerli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 10 yıl
cok guzel bi teknoloji bence bu teknoloji ati ve nvidia da mevcut ama aciga cikarmiyolar hala 3dfx in 10 sene onceki teknolojisini dayatmaya calisiyolar yoksa nasil satacaklar cifter cifter kartlari ... bu teknolojiyi intel destekliyosa kisa surede yerine oturur nvidia sli yi vermedi simdi acisini cikarmak istiyo intel cf de amd nin teknolojisi intel bunada pek sicak bakmiyo ... mantigi tam bilmiyorum ama guclu kartin tikandigi yerde diger kartin vt st gibi unitelrini yardimci olarak kullaniyorsa performansa etkisi olacaktir yani cf de yada slide 2 kart takilinca mesela 2x80 unitem var denir ama bu 80+40=120 unitem var seklinde calisiyor olabilir ama kartlar farkli hizlarda calisiyor onu nasil dengeliyo anlamadim test sonuclarina bakmak lazim boyle bi sisremde de 10 tane falan ayri karti test etmek lazimki faydalimi degil mi anlasilsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zimmerit 10 yıl
Peki driver sorunu ne olacak AMD-nvidia anlaşıp driverlarda destek vermezlerse bu teknolojiye karşı drıverlarında düzenlemeye giderse ne olacak güzel bir teknoloji ama intelin içinde olduğu bir işi AMD-Nvidia yaşatmaz zira iki firmada intele düşmanlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yekoo 10 yıl
msi bu anakartı piyasaya sürdüğünde bu kadar haber olmamıştı bazı şeyler geç idrak ediyor. intel-amd-nvidia-ati dışında da bazı şeylerin olduğunu görmek güzel burada..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eagle66 10 yıl
iki ekran kartını tek yazılım veya tek driverda birleştirip bütün uygulamaların iki kartı aynı anda kullanmasını sağlasınlar. önemli olan bu. bikaç uygulama için deymez crossf, sli hydra pudra vs.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sabotaj06 10 yıl
3dfx kartların sonu neyse buda bence öyle olur. Nasılki 3dfx halen devam etseydi ne ati nede nvidia olacaktı bunuda devam ettirmezler. Bu benzinli araba varken suyla çalışan araba icat etmek gibi birşey. Ancak arkasında israilin olması bakalım neleri değiştirecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Annalyze 10 yıl
sadece i7 i5 işlemci ve anakartlarda yapılıyor galba yani ben quat işlemci ve orta yada üst sınıf bir anakartta bunu yapamam?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11014 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
amd, sli ve gpu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl ATI HD5870 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim