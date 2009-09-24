ATi Crossfire ve Nvidia SLI teknolojileri tarihe mi karışıyor; Lucid Hydra iş başında!

90'lı yılların sonunda 3DFX tarafından PC oyunculuğunda yeni bir dönemin başlangıcı olarak lanse edilen SLI (Scan-Line Interleave ) teknolojisi, oyunculara iki adet Voodoo 2 kartının bir arada kullanarak oyunlarda daha yüksek grafik performansı elde etme fırsatı tanıyordu. SLI teknolojisiye devreye giren ikinci kart sayesinde 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde oyun deneyimi sunmaya başlayan 3DFX, özellikle yüksek maliyetler (iki adet Voodoo 2 SLI ile birlikte 2D uygulamalar için üçüncü bir kart gereksinimi) ve uyumluluk konusunda yaşanan kimi sıkıntılar nedeniyle hedeflediği başarıya ulaşamamıştı. 2000 yılında sahip olduğu teknolojilerle birlikte Nvidia çatısına altına giren 3DFX'in mirası, 2004 yılında aynı isim ve farklı bir açılım (SLI: Scalable Link Interface) ile Nvidia tarafından bir kez daha hayata döndürülmüştü. GeForce 6 serisi ile birlikte lanse edilen SLI teknolojisi sayesinde ikinci ekran kartıyla maksimum performans vaaat eden Nvidia'ya karşı ATi de benzer amaçlarla hazırladığı Crossfire teknolojisini tanıtmıştı. . Bugün farklı algoritmalara sahip olsalar da, her iki çoklu ekran kartı teknolojisinin de temel olarak 3DFX mühendislerince yaratılan SLI prensibine dayandığını söyleyebiliriz.

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Lucid Hydra kullanım senaryoları.

3DFX'in başarısız olmasındanki en önemli nedenlerden birisi olan "yüksek maliyetler" bugün de geçerliliğini korumakta. İki, üç hatta dört ekran kartını bir arada kullanmak isteyen herhangi bir kullanıcının, ekran kartlarıyla birlikte amaca uygun bir anakart, darboğaz yaratmaması adına yüksek performanslı bir işlemci ve tüm sistemi besleyebilecek nitelikte, yüksek kapasiteli bir güç kaynağı kullanması gerekiyor. Tabii malzeme listesini alt alta sıraladığımızda ortaya çıkan maliyet tablosunun "enthusiast" segmentinde yer alan maliyet sıkıntısı yaşamaksızın her zaman, her koşulda en iyisini isteyenlere hitap ettiğini görüyoruz. Tabii ikinci bir ekran kartı için marka ve model bağımılılığının yaşanması ayrıca ölçeklenebilirlik sıkıntıları nedeniyle ikinci bir ekran kartıyla elde edilen performansın en iyi senaryoda bile %80-%85 oranında gerçekleşmesi SLI ve Crossfire teknolojileri tartışma konusu argümanlar arasında yer alıyor. Ancak çoklu ekran kartı kullanımında endüstri yeni bir dönemece girebilir. Zaman zaman haberlerini paylaştığımız İsrail merkezli Lucid firması üretici, marka ve model fark etmeksizin birden fazla ekran kartının bir arada kullanılmasına olanak tanııyan Hydra teknolojisi için beklenen demo gösterimi yaptı.

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Lucid Hydra yongalı ilk anakart; MSI P55 "Big Bang"

Yatırımcıları arasında endüstri devi Intel'in de yer aldığı Lucid, uzunca bir süredir Hydra teknolojisi üzerinde çalışıyor. ATi, Nvidia ve S3 gibi firmalarca hazırlanan farklı yapı ve özellikteki ekran kartlarının aynı sistem altında paralel çalışmalasına olanak tanıyan Hydra teknolojisi artık olgunlaştı ve çalışan bir sistem üzerinde ilk önemli tanıtım gerçekleştirildi. Çoklu ekran kartı kullanımları için Hydra yongasını geliştiren firma, gerçekleştirdiği etkinlikle 2. jenerasyon Hydra teknolojisi olarak gösterilen Hydra 200 yongasını tanıttı. SoC yani yongada sistem formunda olan Hydra 200, işlemci ve GPU'lar arasındaki trafiği yöneterek marka ve model bağımsız çoklu-gpu senaryonlarının hazırlanabilmesine olanak tanıyor. Hydra 100'den farklı olarak tanıtımı yeni yapılan ve ilk olarak MSI'ın P55 çipsetli Bing Bang anakartı üzerinde kullanılan Hydra 200 yongası ilk modele kıyasla bazı önemli yeniliklere sahip. Lucid firmasından yapılan açıklamaya göre Hydra 100 yongası 130nm üretim teknolojisiyle hazırlanırken Lucid 200 yongası ise 65nm fabrikasyon süreciyle hazırlanıyor. Nanometrik küçülmeye bağlı olarak üretim maliyetleri aşağı çekilen Hydra 200 yongasında ayrıca mimari güncellemeler de yapılmış.

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GeForce GTX 260 ve ATi Radeon HD 4890 bir arada çalışıyor.

Peki Lucid Hydra teknolojisi neler vaat ediyor? Yukarıda da belirttiğimiz gibi MSI'ın Hydra teknolojili Big Bang P55 anakartı ve benzer diğer çözümlerde kullanıcılar ATi ve Nvidia ekran kartlarının bir arada üstelik %100 ölçeklenebilir performans kurulumuyla kullanabilecekler. Öte yandan Hydra teknolojisi ile aynı üreticinin iki farklı modelini kullanabilmek te mümkün. Bilindiği üzere bugün SLI veya Crossfire X sistem kurmak isteyen oyuncuların aynı ekran kartının çiftine (2x GTX 285 ya da 2x HD 4890 gibi) sahip olmaları gerekiyor ancak Lucid Hydra teknolojisiyle bu zorunluluk ta tarihin tozlu sayfalarındaki yerini alabilir zira Hydra yongalı anakartlarda GeForce 9800GTX ve GTX 285'in ya da Radeon HD 4670 ile HD 4890 modellerinin bir arada kullanılabilmesi mümkün olacak. Yani kısacası Hydra teknolojisi ile kullanıcılar "ekran kartım eskidi" diyerek mevcut kartlarını bir köşeye itmek yerine yeni jenerasyon bir çözüm ile bir arada üstelik maksimum performans ayarlarında kullanabilecekler. Lucid Hydra yongasının farklı ihtiyaç ve alternatif anakart segmentleri için PCIe hat sayısına göre farklılık gösteren üç versiyonu hazırlandı ki onlar; LT22114, the LT22102 ve LT22114.

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GeForce GTX 260 ve ATi Radeon HD 4890 bir arada çalışıyor.

Lucid tarafından açıklanan bilgilere göre serinin en düşük fiyatlı modeli olan LT22114 kodlu Hydra yongası CPU/PCIe kontrolcüsü ile x8 hızında bağlanırken, iki ekran kartı için x8 + x8 kurulumuna olanak tanıyor. Hydra yongasının orta segment çözümü olan LT22012 kodlu çözüm bir önceki modelden farklı olarak hem x16 + x16 ekran kartı kurulumuna olanak tanıyor hem de CPU/PCIe haberleşmesini x16 hızında gerçekleştiriyor. Hydra yongasının tepe çözümü olan LT24102 ise 2x x16, 2x x8 + x16 ya da 4x x8 ekran kartı kurulumlarına olanak tanırken, CPU/PCIe kontrolcüsüyle haberleşmeyi ise x16 hızında gerçekleştiriyor. Ayrıca ilk iki yonga, kurulum özelliklerinden de anlaşılabileceği üzere çift ekran kartı desteği sunarken, tepe model olan LT24102 ise iki, üç ve dört ekran kartına destek sunabiliyor. AMD-ATi ve Nvidia'nın milyonlarca dolar akıttığı Crossfire X ve SLI teknolojileri için ciddi bir tehdit unsuru olan Hydra yongasının anakart üreticilerine maliyeti ise en üst model için 72$ civarında olacak.

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Tepe model olan Lucid Hydra LT24102 yongasının Ekim ayında anakart üreticileri için satışa sunulması beklenirken diğer iki çözümün daha sonra hazır olması bekleniyor. Isıl güç tasarımının 6 Watt oldğu belirtilen yonga ile ATi ve Nvidia GPU'larını çalıştırabilmek için Window 7'ye (farklı sürücüleri aynı anda çalıştırabildiği için) ihtiyaç duyulduğu da gelen haberler arasında. Kullanıcılar arka planda çalışan Lucid yazılımı ile sistemdeki ekran kartlarını kontrol edebilecek ve diledikleri zaman tekli veya çoklu modu geçebilecekler. DirectX 9 ve DirectX 10 oyunlarla uyumlu olan Lucid Hydra teknolojisinin bir diğer önemli özelliği ise herhangi bir oyunla multi-GPU sıkıntısı yaşandığı takdirde tekli moda dönerek çalışmaya devam edebilmesi. Henüz çok fazla detay olmasa bile ekran görüntülerinden de anlaşılabileceği üzere GeForce GTX 260 ve Radeon HD 4890, MSI P55 Big Bang üzerinde çalıştırıldı ve Bioshock ile FEAR 2 iki popüler oyun karma (ekran kartları için) sistemde sorunsuz bir şekilde çalıştırılabildi.