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ATi FirePro M7440, Dell'in mobil istasyonu Precision M6400'te

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi FirePro M7440, Dell'in mobil istasyonu Precision M6400'te
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AMD-ATi yaptığı resmi açıklamayla endüstriyel kullanım için hazırlanan FirePor M7740 profesyonel grafik çözümünün, dünyanın en büyük sistem üreticilerinden Dell'in mobil iş istasyonu Precision M6400'te kullanılmaya başlandığını açıkladı. Gelen bilgilere göre 1GB GDDR5 bellek ve 800x paralel işlem birimine sahip olan FirePro M7740 çözümünün ölçeklenebilir ultra-paralel işlem mimarisi ve 30-bit DisplayPort desteği ile özellikle CAD uygulamalarıyla çalışan profesyonelleri ve dijital içerik yaratan tasarımcıları hedef aldığı açıklandı.

Bugün başlayan ve 6 Ağustos'ta sona erecek olan SIGGRAPH 2009 etkinliğinde tanıtılan yenFirePro M7740 tabanlı Dell Precision M6400'ün ay sonunda satışa sunulması bekleniyor.


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KANUNI61 10 yıl
bencede adam birazda göze hitapeder yapmmışsın cihazı iyide görünüm berbat
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Shady 10 yıl
Nvidia Quadro FX2700'ün kullanıldığı konfigürasyonun fiyatı 3000 dolar + kdv ülkemizde.Zaten çok fazla girişi yapılmıyor bu cihazların.Şu anda da bulmak zor.Distribütörler Ağustos ayı içersinde Precision'ın yeni konfigürasyona sahip modellerinin ülkemize getirceklerini söylemişlerdi.
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AndryTR 10 yıl
Fiyatları dudak uçuklatabiliyor bu serinin. Ama Dell'in doğrudan mühendis ve tasarımcılara yönelik ürettiği güzel bir ürün...
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Aktif Çamur 10 yıl
Özelliklerine denecek bişey yok ama o ne tasarım oyle, çok kaba. Klasik Dell işte
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