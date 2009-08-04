ATi FirePro M7440, Dell'in mobil istasyonu Precision M6400'te

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AMD-ATi yaptığı resmi açıklamayla endüstriyel kullanım için hazırlanan FirePor M7740 profesyonel grafik çözümünün, dünyanın en büyük sistem üreticilerinden Dell'in mobil iş istasyonu Precision M6400'te kullanılmaya başlandığını açıkladı. Gelen bilgilere göre 1GB GDDR5 bellek ve 800x paralel işlem birimine sahip olan FirePro M7740 çözümünün ölçeklenebilir ultra-paralel işlem mimarisi ve 30-bit DisplayPort desteği ile özellikle CAD uygulamalarıyla çalışan profesyonelleri ve dijital içerik yaratan tasarımcıları hedef aldığı açıklandı.

Bugün başlayan ve 6 Ağustos'ta sona erecek olan SIGGRAPH 2009 etkinliğinde tanıtılan yenFirePro M7740 tabanlı Dell Precision M6400'ün ay sonunda satışa sunulması bekleniyor.