Sırada işlemciler var: AI talebi CPU’ları vurdu

Sektör analizlerine göre özellikle ajan temelli yapay zeka (Agentic AI) sistemlerinin yaygınlaşması, veri merkezlerinde işlem yükünü kökten değiştirerek CPU talebini beklenmedik şekilde yukarı çekmiş durumda.
GPU merkezli dönemden CPU’ya geçiş
Yapay zeka iş yükleri uzun süre GPU’lar üzerinden yürütüldü. Büyük dil modellerinin eğitim ve çıkarım süreçlerinde GPU’ların baskın rolü, CPU tarafını ikincil bir bileşen haline getirmişti. Ancak son dönemde daha karmaşık ve etkileşimli Agentic AI sistemlerinin devreye girmesi bu dengeyi değiştirdi.
Stoklar tükeniyor
Sektör raporlarına yansıyan bilgilere göre Amazon ve Microsoft gibi büyük bulut sağlayıcılarının CPU stoklarında ciddi azalma yaşandığı öne sürülüyor. İddialara göre bu şirketler, ellerindeki fazla CPU kapasitesini OpenAI ve Anthropic gibi yapay zeka odaklı firmalarla yapılan anlaşmalar kapsamında büyük ölçüde tüketmiş durumda. Bu tablo, bulut altyapılarında CPU tarafının yeni “darboğaz” haline geldiği yönündeki değerlendirmeleri güçlendiriyor.
CPU kıtlığı tartışmalarında öne çıkan bir diğer başlık ise mimari tercihlerde yaşanan değişim oldu. Özellikle bazı yapay zeka şirketlerinin x86 tabanlı sistemlerden ARM mimarisine geçiş yaptığı ancak bu geçişin mevcut tedarik dengelerini daha da zorladığı ifade ediliyor.
İddialara göre ARM tabanlı CPU’lara yönelik talep artışı, belirli üretim hatlarında ek baskı oluştururken önceki dönemde yapılan mimari optimizasyonların mevcut kıtlık ortamında uyumluluk ve kapasite planlamasını daha karmaşık hale getirdiği belirtiliyor.
Mevcut tablo böyle devam ederse CPU üreticileri kapasitelerini artırmak zorunda kalabilir. AMD ve Intel'in bulut segmentine yönelik üretimlerini artırması beklenirken Nvidia'nın Vera CPU tabanlı sistemleriyle bu alanda daha agresif bir konum almaya hazırlandığı ifade ediliyor. CPU'lardaki arz sorununun tüketici tarafına nasıl yansıyacağı ise şimdilik belirsiz.
