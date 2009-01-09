ATi Mobility Radeon HD 4800 serisini duyurdu

GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerini duyurarak masaüstü dünyasına yüksek performanslı iki yeni grafik çözümü daha kazandıran Nvidia'nın aksine AMD-ATi yeni yıla yeni mobil grafik işlemcilerle girdi ve firma özellikle "Desktop Replacement" segmentinde yer alan dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yüksek performanslı Mobility Radeon HD 4800 serisi mobil grafik işlemcilerini duyurdu.

Dizüstü bilgisayarların ulaştığı yüksek satış başarısı ve geleceğe yönelik pozitif pazar öngörüleri donanım üreticilerinin mobil çözümlere yönelik ilgisini arttırırken son dönemdeki gelişmelere bakılırsa AMD-ATi mobil grafik çözümleriyle yeni yılda iddialı olmayı hedefliyor. Geçtiğimiz haftalarda dizüstü bilgisayarlar için Crossfire X teknolojisini duyuran firma, beklenen tanıtımı gerçekleştirerek Mobility HD 4800 serisini duyurdu.

AMD-ATi'nin yeni mobil grafik çözümleri, masaüstü için hazırlanan ve sergilediği fiyat/performans başarımıyla geçtiğimiz Haziran ayından bu yana yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran Radeon HD 4800 serisinin mobil varyasyonları olarak değerlendirilebilir. Zira Radeon HD 4800 ve Mobility Radeon HD 4800 serisinin güç tasarrufuna yönelik farklılıklar dışında çok sayıda ortak özelliğe sahip olduğu söylenebilir.

Tam Boyutta Gör

AMD-ATi dizüstü bilgisayarlar için Mobility Radeon HD 4800 serisini duyurdu

Duyurusu yapılan Mobility Radeon HD 4850 ve 4870 modelleri 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 GPU'sundan güç alıyorlar. Yeni üretim teknolojisiyle elde edilen nanometrik küçülmenin sağladığı güç tüketim avantajını dizüstü bilgisayarlarda değerlendirmek isteyen AMD-ATi'nin DirectX 10.1 destekli yeni mobil grafik işlemcileri, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 800x paralel işlem birimiyle donatılmış.

Mobility Radeon HD 4800 serisinin temsilcilerinden HD 4850'de GDDR3 bellek teknolojisine, HD 4870 modelinde ise GDDR5 bellek teknolojisine yer verilmiş. Yapılan açıklamalara göre Mobility Radeon HD 4870, yerini alacağı Mobility Radeon HD 3870 modeline göre 1.8 kata varan oranda daha hızlı olacağı ve grafik işlemcinin çiftiyle kurulacak mobil Crossfire X teknolojisinin sınıfının en hızlı grafik çözümü olacağı iddia ediliyor.

AMD-ATi'nin Radeon HD 4800 serisinde yer alan karakteristik özelliklerin tamamına sahip olan yeni grafik çözümleri, 956 milyon transistöre sahip. Dinamik geometri hızlandırması yapabilen mobil çözümler, çoklu ortam yetenekleriyle de dikkat çekecek gibi görünüyor. Zira Unified Video Decoder 2 teknolojisini destekleyen mobil grafik işlemciler, yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma yapabiliyorlar.

Tam Boyutta Gör

Mobility Radeon HD 4800 serisi 55nm üretim teknolojisinin avantajlarından yararlanıyor

Hesaplama yeteneği açısından dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan en hızlı grafik çözümleri olduğu iddia edilen Mobility Radeon HD 4800 serisi TeraFLOP seviyesindeki yüksek işlem gücüyle dikkat çekiyor. Daha önceki haberlerimizde de altını çizdiğimiz üzere Mobility Radeon HD 4870 ile birlikte dizüstü bilgisayar dünyasında ilk defa GDDR5 bellek teknolojisinin kullanımına da başlanıyor. Peki ya güç tüketimi?

Yapılan yorumlara göre ATi'nin Mobility Radoen HD 4800 serisi watt başına düşen performans değerlendirmesinde sınıfının zirvesine oynacak. 55nm üretim teknolojisiyle güç tüketimi ve enerji verimliliği açısından iddialı olan yeni çözümlerde GPU aktivitesine göre saat hızları ve gerilim seviyesi dinamik olarak ayarlanabilen Mobility Radeon HD 4800 serisi grafik çözümleri dizüstü bilgisayarlarda görünmeye başladı.

Son dönemde daha çok Eee PC ailesi ile gündemde olan Asus, oyuncular için hazırladığı W90 kod adlı yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Firmanın Intel platformunu kullanan ve Core 2 Duo T9600 işlemcisiyle konfigüre edilebilen dizüstü bilgisayar 1 terabyte'a kadar sabit disk, 6GB'a kadar bellek opsiyonları ile donatabiliyor. Ayrıca dileyen kullanıcılar Asus W90'ı 17" (1920 x 1200) veya 18.4" (1920 x 1080) ekranla satın alabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Asus'un oyuncular için hazırladığı W90 modelinde Mobility Radeon HD 4870'in çiftine yer veriliyor.

Asus W90 ile ilgili gelen haberlere göre dizüstü bilgisayar, Crossfire X modunda çalışan iki adet Mobility Radeon HD 4870 ile 3DMark 2006'dan 15.000 puan alabiliyor. Ayrıca dileyen kullanıcılar W90'ı iki adet Mobility Radeon HD 3850 veya GeForce 9800GS ile de konfigüre edebiliyor. Asus'un W90 haricinde MSI'ın GT725 isimli detaylarını daha önce verdiğimiz dizüstü bilgisayarı da Mobility Radeon HD 4850 ile geliyor.

AMD-ATi, Radeon HD 4800 serisi ile masaüstünde yakaladığı başarıyı Mobility Radeon HD 4800 serisi ile dizüstü bilgisayar arenasında tekrarlamak istiyor. Haberimize konuk olan Mobility Radeon HD 4850 ve HD 4870 modellerinin yanı sıra firma HD 4500 ve 4600 serisi mobil grafik çözümlerini de tanıttı. Masaüstünden sonra dizüstü bilgisayar dünyasında da ATi - Nvidia rekabetinin yeniden kızışması bekleniyor.

http://ati.amd.com/products/mobilityradeonhd4800/index.html