Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, yeni nesil konsol Xbox Helix’in ilk detaylarını paylaştı

    Microsoft, yeni nesil Xbox kod adlı Project Helix’in ilk teknik detaylarını açıkladı. Platform, AMD destekli SoC, FSR Diamond ve ışın izleme iyileştirmeleri ile 2027’de geliştiricilere sunulacak.

    Microsoft, yeni nesil Xbox Helix’in ilk detaylarını paylaştı Tam Boyutta Gör
    San Francisco’da düzenlenen 2026 Game Developers Conference (GDC), video oyun sektörünün öncü firmalarını bir araya getirirken Microsoft da Xbox’ın geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Şirketin “Next Generation” başkan yardımcısı Jason Ronald, Project Helix kod adlı yeni nesil Xbox için ilk detayları kamuoyuna aktardı.

    Ronald’a göre Project Helix, mevcut nesle kıyasla önemli bir performans sıçraması sunacak ve oyunculara daha gerçekçi, dinamik ve sürükleyici oyun dünyaları deneyimi vaat edecek.

    Xbox Project Helix’in teknik özellikleri

    Microsoft, yeni nesil Xbox Helix’in ilk detaylarını paylaştı Tam Boyutta Gör
    Yeni konsol, özelleştirilmiş AMD SoC ile çalışacak. Ronald, bu sistemin ışın izleme (ray tracing) performansında kat be kat artış sağlayacağını ve yol izleme (path tracing) dahil olmak üzere modern grafik tekniklerinde büyük bir ilerleme sunacağını belirtti. Ayrıca Project Helix, yapay zekayı doğrudan grafik ve işlem hattına entegre ederek verimlilik, ölçek ve görsel kaliteyi artıracak.
    Microsoft, yeni nesil Xbox Helix’in ilk detaylarını paylaştı Tam Boyutta Gör
    AMD tarafında da gelişmeler dikkat çekici. Şirketin kıdemli başkan yardımcısı Jack Huynh, Project Helix’in gelecek nesil FSR (FidelityFX Super Resolution) teknolojisi FSR Diamond için temel bir platform olacağını duyurdu. Bu teknoloji, makine öğrenimi destekli yükseltme ve çoklu kare üretimi ile oyunların daha akıcı ve görsel olarak zengin bir deneyim sunmasını sağlayacak.

    Project Helix yalnızca Xbox oyunlarını çalıştırmakla kalmayacak, aynı zamanda PC oyunlarını da destekleyecek. Ronald, Xbox ve Windows ekosistemlerinin giderek daha yakın çalıştığını vurguladı. Bu kapsamda Xbox modunun, öncelikle Xbox Ally taşınabilir cihazında sunulduğu şekilde belirli pazarlarda Nisan ayında Windows bilgisayarlara genişletileceği belirtildi. Ayrıca Advanced Shader Delivery sistemi, oyun ve güncellemelerle birlikte shader’ların önceden indirilmesine imkan tanıyacak, böylece oyuncuların yükleme bekleme süreleri azalacak.

    Geliştiriciler 2027’de kitleri almaya başlayacak

    Microsoft, geliştiricilerin Project Helix ile çalışmaya 2027’de başlayacağını açıkladı. Bu tarihte, alpha sürüm geliştirme kitleri dağıtılacak. Bu da oyuncuların yeni nesil konsola en iyi ihtimalle 2028 yılında erişebileceği anlamına geliyor.

    Ayrıca Project Helix ile birlikte geliştiriciler, Windows ve Xbox için oyunu tek seferde geliştirebilecek ve Xbox Play Anywhere programı sayesinde oyunlar bir kez satın alındığında farklı platformlarda oynanabilecek.

    Microsoft’un yeni Xbox patronu Asha Sharma, Project Helix’in yüksek performanslı, premium bir deneyim sunacağını daha önce duyurmuştu. Sharma’nın liderliğinde Xbox ekibi, konsol performansını öne çıkaracak ve platformlar arası deneyimi daha da uyumlu hale getirecek bir vizyonla ilerliyor.

    Xbox Project Helix özellikleri

    • Xbox ve PC oyun desteği
    • Özelleştirilmiş AMD SoC
    • Yeni nesil DirectX mimarisi
    • Gelişmiş ışın izleme ve yeni render yetenekleri
    • GPU Directed Work Graph Execution
    • AMD FSR Next uyumluluğu
    • Yeni nesil nöral görselleştirme (Neural Visualization)
    • Yeni nesil makine öğrenimi ölçeklendirme (ML Scaling)
    • Makine öğrenimi tabanlı çoklu kare üretimi (Multi-Frame Generation)
    • Işın ve yol izleme için ışın yenileme (Ray Regeneration)
    • Derin doku sıkıştırma (Deep Texture Compression)
    • Nöral doku sıkıştırma (Neural Texture Compression)
    • DirectStorage + Zstd desteği ile hızlı veri aktarımı
    Kaynakça https://wccftech.com/project-helix-dev-kits-out-2027-xbox-gdc-2026/ https://news.xbox.com/en-us/2026/03/11/project-helix-building-next-generation-of-xbox/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    emrahmt 23 saat önce

    [resim]

    Profil resmi
    Conduran 2 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 4 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 1 hafta önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 1 hafta önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    otomatik vites araba geri gidiyor ileri gitmiyor alçıya alınan kırık ağrı yaparmı 90 555 nerenin kodu dış ünitesiz klima yorumları bargello bayilik yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A36 5G
    Samsung Galaxy A36 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Gigabyte A16
    Gigabyte A16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum