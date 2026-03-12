Microsoft, yeni nesil konsol Xbox Helix’in ilk detaylarını paylaştı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör San Francisco’da düzenlenen 2026 Game Developers Conference (GDC), video oyun sektörünün öncü firmalarını bir araya getirirken Microsoft da Xbox’ın geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Şirketin “Next Generation” başkan yardımcısı Jason Ronald, Project Helix kod adlı yeni nesil Xbox için ilk detayları kamuoyuna aktardı.

Ronald’a göre Project Helix, mevcut nesle kıyasla önemli bir performans sıçraması sunacak ve oyunculara daha gerçekçi, dinamik ve sürükleyici oyun dünyaları deneyimi vaat edecek.

Xbox Project Helix’in teknik özellikleri

Tam Boyutta Gör Yeni konsol, özelleştirilmiş AMD SoC ile çalışacak. Ronald, bu sistemin ışın izleme (ray tracing) performansında kat be kat artış sağlayacağını ve yol izleme (path tracing) dahil olmak üzere modern grafik tekniklerinde büyük bir ilerleme sunacağını belirtti. Ayrıca Project Helix, yapay zekayı doğrudan grafik ve işlem hattına entegre ederek verimlilik, ölçek ve görsel kaliteyi artıracak.

Tam Boyutta Gör AMD tarafında da gelişmeler dikkat çekici. Şirketin kıdemli başkan yardımcısı Jack Huynh, Project Helix’in gelecek nesil FSR (FidelityFX Super Resolution) teknolojisi FSR Diamond için temel bir platform olacağını duyurdu. Bu teknoloji, makine öğrenimi destekli yükseltme ve çoklu kare üretimi ile oyunların daha akıcı ve görsel olarak zengin bir deneyim sunmasını sağlayacak.

AMD, Project Helix’le birlikte geliştirilen FSR Diamond'ı tanıttı 2 sa. önce eklendi

Project Helix yalnızca Xbox oyunlarını çalıştırmakla kalmayacak, aynı zamanda PC oyunlarını da destekleyecek. Ronald, Xbox ve Windows ekosistemlerinin giderek daha yakın çalıştığını vurguladı. Bu kapsamda Xbox modunun, öncelikle Xbox Ally taşınabilir cihazında sunulduğu şekilde belirli pazarlarda Nisan ayında Windows bilgisayarlara genişletileceği belirtildi. Ayrıca Advanced Shader Delivery sistemi, oyun ve güncellemelerle birlikte shader’ların önceden indirilmesine imkan tanıyacak, böylece oyuncuların yükleme bekleme süreleri azalacak.

Geliştiriciler 2027’de kitleri almaya başlayacak

Microsoft, geliştiricilerin Project Helix ile çalışmaya 2027’de başlayacağını açıkladı. Bu tarihte, alpha sürüm geliştirme kitleri dağıtılacak. Bu da oyuncuların yeni nesil konsola en iyi ihtimalle 2028 yılında erişebileceği anlamına geliyor.

Ayrıca Project Helix ile birlikte geliştiriciler, Windows ve Xbox için oyunu tek seferde geliştirebilecek ve Xbox Play Anywhere programı sayesinde oyunlar bir kez satın alındığında farklı platformlarda oynanabilecek.

Microsoft’un yeni Xbox patronu Asha Sharma, Project Helix’in yüksek performanslı, premium bir deneyim sunacağını daha önce duyurmuştu. Sharma’nın liderliğinde Xbox ekibi, konsol performansını öne çıkaracak ve platformlar arası deneyimi daha da uyumlu hale getirecek bir vizyonla ilerliyor.

Xbox Project Helix özellikleri

Xbox ve PC oyun desteği

Özelleştirilmiş AMD SoC

Yeni nesil DirectX mimarisi

Gelişmiş ışın izleme ve yeni render yetenekleri

GPU Directed Work Graph Execution

AMD FSR Next uyumluluğu

Yeni nesil nöral görselleştirme (Neural Visualization)

Yeni nesil makine öğrenimi ölçeklendirme (ML Scaling)

Makine öğrenimi tabanlı çoklu kare üretimi (Multi-Frame Generation)

Işın ve yol izleme için ışın yenileme (Ray Regeneration)

Derin doku sıkıştırma (Deep Texture Compression)

Nöral doku sıkıştırma (Neural Texture Compression)

DirectStorage + Zstd desteği ile hızlı veri aktarımı

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: