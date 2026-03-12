Microsoft, yeni nesil konsol Xbox Helix’in ilk detaylarını paylaştı

Ronald’a göre Project Helix, mevcut nesle kıyasla önemli bir performans sıçraması sunacak ve oyunculara daha gerçekçi, dinamik ve sürükleyici oyun dünyaları deneyimi vaat edecek.
Xbox Project Helix’in teknik özellikleri
Project Helix yalnızca Xbox oyunlarını çalıştırmakla kalmayacak, aynı zamanda PC oyunlarını da destekleyecek. Ronald, Xbox ve Windows ekosistemlerinin giderek daha yakın çalıştığını vurguladı. Bu kapsamda Xbox modunun, öncelikle Xbox Ally taşınabilir cihazında sunulduğu şekilde belirli pazarlarda Nisan ayında Windows bilgisayarlara genişletileceği belirtildi. Ayrıca Advanced Shader Delivery sistemi, oyun ve güncellemelerle birlikte shader’ların önceden indirilmesine imkan tanıyacak, böylece oyuncuların yükleme bekleme süreleri azalacak.
Geliştiriciler 2027’de kitleri almaya başlayacak
Microsoft, geliştiricilerin Project Helix ile çalışmaya 2027’de başlayacağını açıkladı. Bu tarihte, alpha sürüm geliştirme kitleri dağıtılacak. Bu da oyuncuların yeni nesil konsola en iyi ihtimalle 2028 yılında erişebileceği anlamına geliyor.
Ayrıca Project Helix ile birlikte geliştiriciler, Windows ve Xbox için oyunu tek seferde geliştirebilecek ve Xbox Play Anywhere programı sayesinde oyunlar bir kez satın alındığında farklı platformlarda oynanabilecek.
Microsoft’un yeni Xbox patronu Asha Sharma, Project Helix’in yüksek performanslı, premium bir deneyim sunacağını daha önce duyurmuştu. Sharma’nın liderliğinde Xbox ekibi, konsol performansını öne çıkaracak ve platformlar arası deneyimi daha da uyumlu hale getirecek bir vizyonla ilerliyor.
Xbox Project Helix özellikleri
- Xbox ve PC oyun desteği
- Özelleştirilmiş AMD SoC
- Yeni nesil DirectX mimarisi
- Gelişmiş ışın izleme ve yeni render yetenekleri
- GPU Directed Work Graph Execution
- AMD FSR Next uyumluluğu
- Yeni nesil nöral görselleştirme (Neural Visualization)
- Yeni nesil makine öğrenimi ölçeklendirme (ML Scaling)
- Makine öğrenimi tabanlı çoklu kare üretimi (Multi-Frame Generation)
- Işın ve yol izleme için ışın yenileme (Ray Regeneration)
- Derin doku sıkıştırma (Deep Texture Compression)
- Nöral doku sıkıştırma (Neural Texture Compression)
- DirectStorage + Zstd desteği ile hızlı veri aktarımı
