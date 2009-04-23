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ATi Radeon HD 4770, 99$'lık fiyatıyla 28 Nisan'da lanse ediliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
18,7b
1
46
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 4770, 99$'lık fiyatıyla 28 Nisan'da lanse ediliyor
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Yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 4890 modelini kısa bir süre önce kullanıma sunan AMD-ATi, önümüzdeki hafta masaüstü sistemler için 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ilk çözüm olan HD 4770 modelini kullanıma sunacak. RV740 GPU'sunu temel alan HD 4770 modeliyle fiyat/performans (99$) konusunda oldukça iddialı olan ve segmentinin en hızlı ekran kartını azara sunacağını iddia eden AMD-ATi, performans anlamında 9800GT'den daha hızlı HD 4850'ye ise yakın bir model duyuracağını belirtiyor.

Resmi lansmanının 28 Nisan'da yapılacağı belirtilen Radeon HD 4770 modeli 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 640x paralel işlem birimine sahip. Çıkışıyla birlikte Radeon HD 4830 modelini emekli etmesi beklenen Radeon HD 4770, kendi fiyat segmentinde GDDR5 bellek teknolojisine sahip ilk ekran kartı olarak ta dikkat çekecek. Isıl güç tasarımı 80 Watt olarak belirlenen ve 960 GigaFLOP'luk işlem gücü sunacağı belirtilen yeni modelin ayrıca 16x ROP birimine ve 51.2GB/sn'lik bellek bant genişliğine sahip olacağı belirtiliyor.

Grafik işlem biriminin 750MHz'de, 512MB kapasiteli GDDR5 belleklerinin ise 3200MHz'de görev yapacağı belirtilen HD 4770'in fiyat/performans, watt/performans, zar alanı/performans gibi değerlendirme kritelerde yine kendi segmentinin en hızlı ekran kartı olacağı iddia ediliyor. Yine GeForce 9800GT'den oyununa göre %50'ye varan oranda daha hızlı olacağı iddia edilen Radeon HD 4770'in önümüzdeki hafta anons edilmesi beklenirken, Nvidia'nın nasıl bir yanıt vereceği ise şimdiden merak konusu olmaya başladı.


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oldcoyote 10 yıl
atiyi seviyorum :)
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daysleeperxp 10 yıl
Sırf GeForce olduğu için ekran kartı alan yada sisteme takan satıcılar o kadar çokki.
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Timeguard 10 yıl
bunun cf si nası olur acaba
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sertacaygun 10 yıl
Bu kart çok satacaktır. 40 nm. + iyi OC yeteneği -olcağını düşünüyorum- + iyi soğutucu...
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ahmet200 10 yıl
sizce bu 4830 dan daha mı iyi olacak . tam ben 4830 alacaktım .bekleyim bunumu alım aceba kafam karıştı bak şimdi. bu teknolojinin sonu yok yaaaa
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max975 10 yıl
fiyat performans olarak on numara ama 128 bit oluşu kötü..
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By MuRaT 10 yıl
128 bit oldu diye kartı küçümseme 40nm!!!
diğer kart 256 bit olsun 55nm fark burda işte
Orjinalden alıntı: max975

fiyat performans olarak on numara ama 128 bit oluşu kötü..

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a1a1a1fs 10 yıl
bir sitenin incelemesinde 3dmark06 12000 puan, vantage p7000 civarı bir puan almış, fan yeterince soğutuyo furmarkta en fazla 68 dereceyi görmüş, fanda genelde %33 de dönüyo ses sorunu olmadığını düşünüyorum
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ProgreSsive aTTacK 10 yıl
Ekran kartı almak istiyordum fakat 350 W Asus PSU yetermez diye alamıyordum 4830 civarı bir şey. Bu kart inşallah ek güç istemez. Fiyattı ve performansı 4830 gibi olursa alınır bu karttan.
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ruzgar_ressam 10 yıl
güzel bi alternatiff
yeni bi kart alacaktim tamda
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laserion 10 yıl

Orjinalden alıntı: ArtsN

Ekran kartı almak istiyordum fakat 350 W Asus PSU yetermez diye alamıyordum 4830 civarı bir şey. Bu kart inşallah ek güç istemez. Fiyattı ve performansı 4830 gibi olursa alınır bu karttan.



Malesef ek güç girişi var resime dikkatli bakarsan anlarsın arkadaşım ama yinede üzülme çünkü 350 Watt Asus PSU işini görecektir.
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CoreXXX 10 yıl
bu kartı tek slot yapabilirlerdi bence,4850 yi tek slot yapıp daha az tdp si olan kartı çift slot yapmak ben 4850 de hata yaptım demek gibi bişey sanırım.neyse vatana millete hayırlı olsun güzel bir fiyat performansı olacağa benziyor, ama kart çıksın daha kesin olur, doğmamış çocuğa don biçmeyelim değilmi:))
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Batuist 10 yıl
çift slot yer mı kaplıyor o?? 40nm??
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01Mrt 10 yıl
testlerden sonra OC ve genel F/P orataya çıkcaktır... az daha sabır... ama TR'de kart 110 - 120 dolar arasında olur... :)
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yerroner 10 yıl
Haberde 16 ROP'a sahip olacağı yazıyor ama düşen GPU-Z görüntülerine göre kartta 8 ROP var, TMU da yanlış görmediysem 16 idi (zira pixel ve texture doldurma oranları 6 gb/s ve 12 gb/S) 4850'de bu oran 10'a 25'ti (16 ROP 40 TMU).
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droll 10 yıl
Hadi hayırlı olsun güzel fiyattan satışa girmesi dileğiyle.
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