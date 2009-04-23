ATi Radeon HD 4770, 99$'lık fiyatıyla 28 Nisan'da lanse ediliyor

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Yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 4890 modelini kısa bir süre önce kullanıma sunan AMD-ATi, önümüzdeki hafta masaüstü sistemler için 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ilk çözüm olan HD 4770 modelini kullanıma sunacak. RV740 GPU'sunu temel alan HD 4770 modeliyle fiyat/performans (99$) konusunda oldukça iddialı olan ve segmentinin en hızlı ekran kartını azara sunacağını iddia eden AMD-ATi, performans anlamında 9800GT'den daha hızlı HD 4850'ye ise yakın bir model duyuracağını belirtiyor.

Resmi lansmanının 28 Nisan'da yapılacağı belirtilen Radeon HD 4770 modeli 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 640x paralel işlem birimine sahip. Çıkışıyla birlikte Radeon HD 4830 modelini emekli etmesi beklenen Radeon HD 4770, kendi fiyat segmentinde GDDR5 bellek teknolojisine sahip ilk ekran kartı olarak ta dikkat çekecek. Isıl güç tasarımı 80 Watt olarak belirlenen ve 960 GigaFLOP'luk işlem gücü sunacağı belirtilen yeni modelin ayrıca 16x ROP birimine ve 51.2GB/sn'lik bellek bant genişliğine sahip olacağı belirtiliyor.

Grafik işlem biriminin 750MHz'de, 512MB kapasiteli GDDR5 belleklerinin ise 3200MHz'de görev yapacağı belirtilen HD 4770'in fiyat/performans, watt/performans, zar alanı/performans gibi değerlendirme kritelerde yine kendi segmentinin en hızlı ekran kartı olacağı iddia ediliyor. Yine GeForce 9800GT'den oyununa göre %50'ye varan oranda daha hızlı olacağı iddia edilen Radeon HD 4770'in önümüzdeki hafta anons edilmesi beklenirken, Nvidia'nın nasıl bir yanıt vereceği ise şimdiden merak konusu olmaya başladı.