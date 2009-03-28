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ATi Radeon HD 4770'in detayları netleşiyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,9b
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11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 4770'in detayları netleşiyor
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Önümüzdeki hafta içerisinde Radeon HD 4890 modelini lanse etmeye hazırlanan AMD-ATi bir yandan da 40nm üretim teknolojisine geçiş çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın RV740 kod adıyla geliştirdiği, masaüstü için hazırlanan ilk 40nm GPU olma özelliğini taşıdığı belirtilen yeni grafik işlem biriminin güç vereceği Radeon HD 4770 modelinin detayları netleşiyor

Yayımlanan bazı yeni haberlere göre Radeon HD 4770 modeli, yeni üretim teknolojisinin de katkısı ile 80 Watt'lık güç tüketim değerine sahip olacak. PCIe slotu üzerinden sağlanan güç değerinin sadece 5 Watt üzerinde olan bu değer için muhtemelen stabilite ve yüksek hız aşırtma başarımı da göz önüne alınarak ekstra güç girişine yer verilecek gibi görünüyor.

Grafik işlem biriminin 750MHz, belleklerinin ise 3200MHz'de çalışacağı belirtilen Radeon HD 4770 modelinin saat hızları için henüz kesinleşmediği ve piyasaya çıkacak versiyonda bazı farklılıklar olma ihtimalinden de bahsedilmekte. GDDR5 bellekle gelecek Radeon HD 4770 modeline ek olarak firma GDDR3 bellekli Radeon HD 4750 modelini de hazırlıyor.

Gelen bilgilere göre Radeon HD 4890 modelinden yaklaşık bir ay sonra yani Mayıs ayının hemen başında lanse edilmesi beklenen Radeon HD 4770 modeli ile rakibi Nvidia'nın GeForce 9800GT modelini hedef alacağı belirtilen AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk modelini, 99$ seviyesinden pazara sunmayı planladığı belirtilmekte.


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Batuist 10 yıl
çok iyi özellikler ve çok iyi fiyat.. normalde tüm dünyada 99$'dan satışa çıksa bizde 199$'dan satışa çıkar bu...
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bluemad 10 yıl
MMX 166
konu yanlıs yerde
bu ne demek ???
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Castle Bravo 10 yıl
Orjinalden alıntı: bluemad

MMX 166

konu yanlıs yerde



bu ne demek ???



"Ekran kartı" yerine "depolama" bölümüne açılmış demek



HD 4750 - 4770 -- 4830 - 4850 arasında bir süreliğine hayli karmaşık bir durum olacak gibi. Tercihleri en başta güç tüketimi ve fiyat belirleyecek elbet; ancak fiyat konusundaki olası karmaşık durumlar sonucu oluşabilecek tercih bunalımlarına karşı, bu kartları sahne sahne--ayar ayar çok ayrıntılı test etmek doğru olacaktır. 4830 - 4850 - 4870 arasındaki bazı kare/sn başarımı farkları biraz zor açıklanır türde olabilirken, üstüne bir de 4750 - 4770 geliyor.

Yani demek istediğm: Bu tür kartların başarımları tek bir timedemo'yla anlaşılmaz. İki üç sahneyle, sadece bir iki ayarla test olmaz.

Örneğin, siz aynı oyundan seçtiğiniz iki tane sahnede aşağı yukarı %50 fark görürsünüz; ama gene aynı oyundan seçtiğiniz üçüncü bir sahnede fark %75 olabilir. Bu tür anahtar durumların gösterilmesi, tercih bunalımını giderebilir. (Rakamlar örnek amaçlıdır.)
Özellikle, harita harita oynanan "multi - single bot" tarzı oyunlarda bu çok öne çıkabilir. Sizin bir haritadaki testiniz, başka haritayı seven bir oyuncuya hiçbir anlam ifade etmeyebilir. Çünkü diğer haritadaki sahneler, kartın diğer yönlerine daha çok yükleniyor olabilir ve o yönü üstün olan bir kartın farkı açması anlamına gelir bu(veya tersi).
Aynı şey, ayarlar için de geçerli olabilir. Birimlerinin güçleri farklı oranlarda değişen kartlarda ayar ve sahne farkının değişik sonuç yaratmaları, kısaca.

O nedenle, bu tür kartların farklarını göstermek söz konusu olduğunda, ortalama karelerle çok kapsamsız testler yapmak yerine, başarımları parça parça incelenmeli.
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EMIN3M 10 yıl
fx-57 piyasada zaten şu an ddr3 lü 4550 bulunuyor. Galiba ddr3 lü 4750 modelleri hazırlanıyor yazacaktınız. (3.paragrafın sonu) ATI ve NVIDIA dan yeni nesil gpu lar bekliyoruz artık..!
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Fettah34 10 yıl
HD4750 640Sp idi ve HD4830 ile HD4850 arasında bir performansa sahip olacaktı. Zaten bu durumda HD4750 9800GT den oldukça iyi bir kart konumunda oluyor. O halde HD4770 9800GT ye rakip olacaksa HD4750 den farkı ne?
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Confusion 10 yıl
orta-üst sınıfta alınacak en iyi model olma yolunda!!

özellikle güç tüketimi çok etkliyici ve ama özelleştirilmiş modelleri görmeden yatırım yapmamak lazım çünki gddr5 için düşük ram hızına sahip
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KANUNI61 10 yıl
süper fiyatıda süper 150$ cıvarı olur sanırım burda
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aktorun 10 yıl
Bakalım ilk üst-segement 40nm yi kim cikaracak???
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MMX 166 10 yıl
konu yanlıs yerde


ayrıca bır oncekı haberde bu kartın 130€ olacagından bahsedılmıstı.egerkı 4770 100$ tr pıyasasına en kotu ıhtımalle 115$ dan gırse fena olmaz
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soneks 10 yıl
ee??
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max975 10 yıl
40nm olması harika çok iyi gelişme...
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