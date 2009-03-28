ATi Radeon HD 4770'in detayları netleşiyor

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Önümüzdeki hafta içerisinde Radeon HD 4890 modelini lanse etmeye hazırlanan AMD-ATi bir yandan da 40nm üretim teknolojisine geçiş çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın RV740 kod adıyla geliştirdiği, masaüstü için hazırlanan ilk 40nm GPU olma özelliğini taşıdığı belirtilen yeni grafik işlem biriminin güç vereceği Radeon HD 4770 modelinin detayları netleşiyor

Yayımlanan bazı yeni haberlere göre Radeon HD 4770 modeli, yeni üretim teknolojisinin de katkısı ile 80 Watt'lık güç tüketim değerine sahip olacak. PCIe slotu üzerinden sağlanan güç değerinin sadece 5 Watt üzerinde olan bu değer için muhtemelen stabilite ve yüksek hız aşırtma başarımı da göz önüne alınarak ekstra güç girişine yer verilecek gibi görünüyor.

Grafik işlem biriminin 750MHz, belleklerinin ise 3200MHz'de çalışacağı belirtilen Radeon HD 4770 modelinin saat hızları için henüz kesinleşmediği ve piyasaya çıkacak versiyonda bazı farklılıklar olma ihtimalinden de bahsedilmekte. GDDR5 bellekle gelecek Radeon HD 4770 modeline ek olarak firma GDDR3 bellekli Radeon HD 4750 modelini de hazırlıyor.

Gelen bilgilere göre Radeon HD 4890 modelinden yaklaşık bir ay sonra yani Mayıs ayının hemen başında lanse edilmesi beklenen Radeon HD 4770 modeli ile rakibi Nvidia'nın GeForce 9800GT modelini hedef alacağı belirtilen AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk modelini, 99$ seviyesinden pazara sunmayı planladığı belirtilmekte.

