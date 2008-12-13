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ATi Radeon HD 4800 serisinde özel tasarımlı modellerin sayısı artabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,8b
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12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 4800 serisinde özel tasarımlı modellerin sayısı artabilir
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AMD-ATi'nin geçtiğimiz Haziran ayında duyurduğu Radeon HD 4800 serisi çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 ve sergilediği performansla sürpriz yapan Radeon HD 4830 gibi iki yeni model ile genişletilmiş olsa da tasarım özellikleriyle farklılaşan çok fazla sayıda ve yapıda model olmadığını görüyoruz. Hemen her üreticinin referans tasarımından ayrılan bir veya daha fazla modeli olsa da gelen bilgilere göre, AMD-ATi iş ortaklarına uyguladığı tasarım yasağını kaldırmış durumda. Üreticiler arası rekabet, kartların karmaşık yapısı ve imajlarının partnerler tarafından hazırlanacak tasarımlarla olumsuz etkilenmemesi adına bu yolu seçtiği belirtilen firma, iş ortaklarına yeşil ışık yakmış durumda.

Kısacası önümüzdeki günlerde Radeon HD 4800 serisinin birbirinden farklı özelliklere sahip olan yeni temsilcilerini görebiliriz. Özellikle çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modeli için yeni bir hareketlilik başlayabilir. Öte yandan firmalar saat hızları arttırılmış, özel soğutucular ile desteklenmiş ve zengin bağlantı özellikleriyle donatılmış alternatif modelleri de pazara sunabilir. Yurt dışı fiyatı 512MB GDDR5 bellekli versiyonu için 199$'a çekilen HD 4870 ve diğer modellerin yeni tasarımları RV775 ve RV870 öncesinde AMD-ATi'nin hem satışlarını arttırımasına ve hem de devam eden kriz çerçevesinde mevcut GPU stoğunu ertimesine yardımcı olabilir.


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MrSilence 10 yıl
max975
atı de 4800 leri ısıtıp sunacak yani
zaten yeterince sıcaklar... ;)
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natcenk 10 yıl
kamikazeden öyle şeyler vardı zaten. 1 ay önce felan donanımhaberde göstermişlerdi.
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VMTX 10 yıl
İnşallah Artar..
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01Mrt 10 yıl
775 gelecek ya ondandır... tabi 775 gelincede fiyatlar biraz geriler...
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petsiyehable 10 yıl
5200 LER GELİR YAKINDA
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Cross-X 10 yıl
HD5200FX
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ugacomtr 10 yıl
his bile indirimden yeni faydalanacak... iceq modelini yeni cıkartıyo. bence çok geç kaldı. connecd3d yerine his alabilirdim.
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sertacaygun 10 yıl
Rv775 güncellemesinin arifesinde iyi olur.
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Master_Evil 10 yıl
böyle bir yasak olduğunu ilk defa duydum kalkması iyi olmuş
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K0rkunc 10 yıl
imajını korumak içindiyor bu 4850 lerle özellikle sıcak çalışan kart imajı yarattı kendine serbest bıraksaydı adamları taş gibi kartlar yapıcaktılar en baştan
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