ATi Radeon HD 4800 serisinde özel tasarımlı modellerin sayısı artabilir

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AMD-ATi'nin geçtiğimiz Haziran ayında duyurduğu Radeon HD 4800 serisi çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 ve sergilediği performansla sürpriz yapan Radeon HD 4830 gibi iki yeni model ile genişletilmiş olsa da tasarım özellikleriyle farklılaşan çok fazla sayıda ve yapıda model olmadığını görüyoruz. Hemen her üreticinin referans tasarımından ayrılan bir veya daha fazla modeli olsa da gelen bilgilere göre, AMD-ATi iş ortaklarına uyguladığı tasarım yasağını kaldırmış durumda. Üreticiler arası rekabet, kartların karmaşık yapısı ve imajlarının partnerler tarafından hazırlanacak tasarımlarla olumsuz etkilenmemesi adına bu yolu seçtiği belirtilen firma, iş ortaklarına yeşil ışık yakmış durumda.

Kısacası önümüzdeki günlerde Radeon HD 4800 serisinin birbirinden farklı özelliklere sahip olan yeni temsilcilerini görebiliriz. Özellikle çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modeli için yeni bir hareketlilik başlayabilir. Öte yandan firmalar saat hızları arttırılmış, özel soğutucular ile desteklenmiş ve zengin bağlantı özellikleriyle donatılmış alternatif modelleri de pazara sunabilir. Yurt dışı fiyatı 512MB GDDR5 bellekli versiyonu için 199$'a çekilen HD 4870 ve diğer modellerin yeni tasarımları RV775 ve RV870 öncesinde AMD-ATi'nin hem satışlarını arttırımasına ve hem de devam eden kriz çerçevesinde mevcut GPU stoğunu ertimesine yardımcı olabilir.