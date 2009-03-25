ATi Radeon HD 4890'ın lansmanı 2 Nisan'a çekildi

Tam Boyutta Gör

AMD-ATi yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni modeli Radeon HD 4890'ın lansman tarihini öne aldı. Daha önce 6 Nisan olarak ifade edilen ancak 9 Nisan'da yapılacağı bildirilen Radeon HD 4890 lansmanının bazı üreticilerin Radeon HD 4890 temelli yeni modellerini Tayvan ve Hong Kong pazarlarında satışa sunması ayrıca pek çok elektronik ticaret sitesinin Radeon HD 4890 stoğuna başlaması sonrasında lansman tarihini öne alarak 2 Nisan'a çektiği belirtiliyor.

Radeon HD 4870 modelinin yerini konumlandırılması beklenen Radeon HD 4890, daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere yüksek saat hızları ve çalışma verimliliğinin arttırıldığı belirtilen paralel işlem birimleriyle öne çıkacak gibi görünüyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartının grafik işlemcisi 850MHz'de, paralel işlem birimleri ise 3900MHz'de görev yapacak ayrıca pek çok üretici özel tasarım versiyonlarını da duyuracak.

AMD-ATi cephesinde işler yolunda giderken Nvidia'nın, Radeon HD 4890 modeline yanıt olarak pazara sürmeyi planladığı belirtilen GeForce GTX 275'in henüz erken lansmana hazır olmadığı yani HD 4890 ile 2 Nisan'da eş zamanlı olarak lanse edilmesinin zor bir ihtimal olduğu değerlendiriliyor. Muhtemelen HD 4890 modelinden sonra fakat yine Nisan ayı içerisinde pazara sürülmesi planlanan GeForce GTX 275 modeli 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 240x paralel işlem birimine sahip olacak.