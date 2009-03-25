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ATi Radeon HD 4890'ın lansmanı 2 Nisan'a çekildi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 4890'ın lansmanı 2 Nisan'a çekildi
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AMD-ATi yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni modeli Radeon HD 4890'ın lansman tarihini öne aldı. Daha önce 6 Nisan olarak ifade edilen ancak 9 Nisan'da yapılacağı bildirilen Radeon HD 4890 lansmanının bazı üreticilerin Radeon HD 4890 temelli yeni modellerini Tayvan ve Hong Kong pazarlarında satışa sunması ayrıca pek çok elektronik ticaret sitesinin Radeon HD 4890 stoğuna başlaması sonrasında lansman tarihini öne alarak 2 Nisan'a çektiği belirtiliyor.

Radeon HD 4870 modelinin yerini konumlandırılması beklenen Radeon HD 4890, daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere yüksek saat hızları ve çalışma verimliliğinin arttırıldığı belirtilen paralel işlem birimleriyle öne çıkacak gibi görünüyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartının grafik işlemcisi 850MHz'de, paralel işlem birimleri ise 3900MHz'de görev yapacak ayrıca pek çok üretici özel tasarım versiyonlarını da duyuracak.

AMD-ATi cephesinde işler yolunda giderken Nvidia'nın, Radeon HD 4890 modeline yanıt olarak pazara sürmeyi planladığı belirtilen GeForce GTX 275'in henüz erken lansmana hazır olmadığı yani HD 4890 ile 2 Nisan'da eş zamanlı olarak lanse edilmesinin zor bir ihtimal olduğu değerlendiriliyor. Muhtemelen HD 4890 modelinden sonra fakat yine Nisan ayı içerisinde pazara sürülmesi planlanan GeForce GTX 275 modeli 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 240x paralel işlem birimine sahip olacak.


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yc#1 10 yıl
Herhalde kırmızı renk plastik bir kapakla Crossfire bağlantısını gizlediler.
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trulli 10 yıl
Orjinalden alıntı: fx57

Radeon HD 4870 modelinin yerini konumlandırılması beklenen Radeon HD 4890, daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere yüksek saat hızları ve çalışma verimliliğinin arttırıldığı belirtilen paralel işlem birimleriyle öne çıkacak gibi görünüyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartının grafik işlemcisi 850MHz'de, paralel işlem birimleri ise 3900MHz'de görev yapacak ayrıca pek çok üretici özel tasarım versiyonlarını da duyuracak.





bellek hızı olacak herhalde orası.


bakalım iyi bir revizyondan geçmiş 4870, 4890 adı altında neler yapacak.
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aesca 10 yıl
adamlar 4890 ı çıkardılar ama biz hala 4830,4850 ve 4870 de fiyat indirimlerini bekliyoruz.4890 dan pahalı 4870 hatta 4850 ler var daha.
bekle babam bekle.
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Orjinalden alıntı: aesca

adamlar 4890 ı çıkardılar ama biz hala 4830,4850 ve 4870 de fiyat indirimlerini bekliyoruz.4890 dan pahalı 4870 hatta 4850 ler var daha.

bekle babam bekle.



Türkiye ve indirim hımmm...

Bu iki kelime birbirine pek yakın sayılmaz. Bizde çakal satıcılar olduğu sürece.
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Fettah34 10 yıl
Yenş kartımız donanım dünyasına hayırlı uğurlu olsun. :D
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ayakliPC 10 yıl
bit oranı olarak gtx 275 daha iyi ama 4890 ın çekirdek ve bellek hızları da çok hoş ulmoş.
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