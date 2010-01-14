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ATi Radeon HD 5830 için fiyat bilgileri gelmeye başladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
23,5b
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44
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5830 için fiyat bilgileri gelmeye başladı
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DirectX 11 destekli ekran kartlarını arka arkaya pazara süren AMD'nin en güçlü silahlarından biri de Radeon HD 5830 olacak. Hazırlık çalışmalarında sona gelinen yeni modelin ay sonu veya Şubat ayı içerisinde pazara girebileceği belirtiliyor. Detaylı teknik özellikleri henüz açıklanmasa da Cypress LE GPU'sunu kullanacağı belirtilen DirectX 11 destekli Radeon HD 5830'un, 1280x paralel işlem birimiyle gelmesi ve 256-bit bellek veri yolu desteği sunması bekleniyor. Tasarım anlamında Radeon HD 5850 ve 5870 modelleriyle aynı çizgide yer alacak karta benzer şekilde 1GB GDDR5 bellek eşlik edecek.

Fiyat / Performans dengesiyle AMD'nin yüksek satış başarısı beklediği Radeon HD 5830 aynı zamanda Nvidia için en tehlikeli modellerden biri olarak gösteriliyor. Zira Radeon HD 4890 ile Radeon HD 5850 arasında performans sunacağı ve hız aşırtma ile yüksek hızlara ulaşabileceği belirtilen Radeon HD 5830 ile aynı sınıfta rekabet edecek Fermi çözümünün ikinci çeyrekten önce pazara girmesi beklenmiyor.

Radeon HD 5770 ve Radeon HD 5850 modelleri arasındaki boşluğunu dolduracak olan ATi Radeon HD 5830'un Amerika pazarında 239$ seviyesinden satışa sunulacağı konuşuluyor.


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apodur 9 yıl
Ati akar Nvidia Bakar
iyi tespit sana katılıyorum kardes
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MsS 9 yıl
@ibonline
Sonuncusunu ben almıştım. VATAN'ın Bursa şubesinden :)
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e j d e r 9 yıl
250 dolardan girer piyasaya her ay 10dolar fiyatı iner
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Nm1 9 yıl

e j d e r

250 dolardan girer piyasaya her ay 10dolar fiyatı iner

Mantıklı gibi fermi çıkınca 20 30 gibi indirirler o ay 10 yerine
Nisan gibi alınası bir kart dostlar.
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sewok 9 yıl
bence daha dusuk fiyatlardan girecek piyasaya.fiyatı yuksek bulup almayan cok olacaktır.ati caktırmadan piyasa arastırması yapıyor bence fiyatı nasıl bulacak musteriler diye... 200-220 dolar aralıgında piyasaya surerler... fehmi abide gelince 200un altına indirir bizde uygun f/p oranlı ekran kartı sahibi oluruz...
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electrogod 9 yıl

380 tl olsun.
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trooper27 9 yıl
asus hariç ,tr de ati çok uygun
amerikada 300 dolardan aşağıya 5850 bulunamazken bizde 280 dolara bulunabiliyor.
vtx ve saphhire gibi markalar 229 dolar dan geleceğini düşünüyorum 390 tl civarına olur inş
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Mertcan. 9 yıl
30-40$ daha ucuz olsaydı daha iyi olurdu belki ama her halde çok satacaktır fazla fark olmaz ve fiyatı da zamanla düşer zaten.
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_SeRHaT_ 9 yıl
Fiyatı düşerse peynir ekmek gibi gider.
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mamad 9 yıl
Tanıtımı 199$ olarak yapılabilir. Tabi pratikte bahsedilen 239$ seviyesinde olacağını düşünmek mantıklı. Fermi'nin çıkışı bu kartı kral yapabilir.
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KaraMaraT 9 yıl
fermi çıktıktan sonra fiyat düsürürler umarım.bu fiyat biraz pahalı
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oulcan24 9 yıl

KaraMaraT

fermi çıktıktan sonra fiyat düsürürler umarım.bu fiyat biraz pahalı


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showstopper41 9 yıl
Fiyat yüksek bence de. Hiç değilse 199$ olabilirdi.
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aterikasedi 9 yıl
fıyat yuksek gozukuyor ama cıktıktan ıkı ay sonra uygun sevıyelere ıner.Tr'de 200$'a satılmaya basladıgı gun kapıs kapıa gıdecektır.Sanırım ati cephesinde benım de favorı kartım budur :)
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Statistik 9 yıl
bu fiyat soylentıierine inanmıyorum, 5870 40 dolar artacak diyorlardı ama 800liradna 700liraya düştü
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