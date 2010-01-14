ATi Radeon HD 5830 için fiyat bilgileri gelmeye başladı

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DirectX 11 destekli ekran kartlarını arka arkaya pazara süren AMD'nin en güçlü silahlarından biri de Radeon HD 5830 olacak. Hazırlık çalışmalarında sona gelinen yeni modelin ay sonu veya Şubat ayı içerisinde pazara girebileceği belirtiliyor. Detaylı teknik özellikleri henüz açıklanmasa da Cypress LE GPU'sunu kullanacağı belirtilen DirectX 11 destekli Radeon HD 5830'un, 1280x paralel işlem birimiyle gelmesi ve 256-bit bellek veri yolu desteği sunması bekleniyor. Tasarım anlamında Radeon HD 5850 ve 5870 modelleriyle aynı çizgide yer alacak karta benzer şekilde 1GB GDDR5 bellek eşlik edecek.

Fiyat / Performans dengesiyle AMD'nin yüksek satış başarısı beklediği Radeon HD 5830 aynı zamanda Nvidia için en tehlikeli modellerden biri olarak gösteriliyor. Zira Radeon HD 4890 ile Radeon HD 5850 arasında performans sunacağı ve hız aşırtma ile yüksek hızlara ulaşabileceği belirtilen Radeon HD 5830 ile aynı sınıfta rekabet edecek Fermi çözümünün ikinci çeyrekten önce pazara girmesi beklenmiyor.

Radeon HD 5770 ve Radeon HD 5850 modelleri arasındaki boşluğunu dolduracak olan ATi Radeon HD 5830'un Amerika pazarında 239$ seviyesinden satışa sunulacağı konuşuluyor.